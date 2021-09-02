Немецкий эксперт: все средства на помощь Афганистану пойдут на поддержку терроризма

Религиозные основы «Талибана»* не предусматривают гибкости, поэтому вдруг стать умеренным он не может, пишет в немецком журнале Focus эксперт по исламизму Ахмад Мансур. Он призывает Запад не верить обещаниям террористической организации с её фашистской идеологией, потому что каждый евро, выделенный на помощь Афганистану, направится прямиком в казну террористов.

Не доверяйте фашистам из «Талибана»*: деньги для Афганистана утекают прямиком в террористическую казну, предостерегает один из наиболее известных в Германии экспертов по исламизму Ахмад Мансур в статье для журнала Focus.

По его мнению, в Афганистане сейчас можно наблюдать «провал библейских масштабов». Американцы, европейцы, весь Запад буквально сбежал из страны, в панике и под обстрелом. 20 лет военного присутствия такой сверхдержавы, как США, и её многочисленных союзников, почти 200 тыс. хорошо обученных и вооружённых афганских солдат, тысячи погибших и миллиарды евро не воспрепятствовали приходу к власти террористической организации «Талибан». «Талибан» победил в войне, подчёркивает автор статьи.

Кадры, которые были сделаны в Афганистане и обошли весь мир, найдут своё место не только в учебниках истории, но и в головах всех участников исламистских организаций, предостерегает Ахмад Мансур. Их посыл таков: всё, что нужно, чтобы победить крупные силы, это идеология, её приверженцы и выдержка, неважно, насколько вас превосходит противник и насколько ужасны его атаки с использованием беспилотников, военных самолётов, танков, подлодок и высокотехнологического оружия: терроризм всё равно поставит мировую державу на колени, пишет эксперт в немецком журнале Focus.

Он отмечает, что этот мотивирующий импульс, который террористические организации по всему миру получили благодаря Афганистану, будет определять их поведение в ближайшие десятилетия и принесёт человечеству немало бед.

Чтобы придать этой катастрофе несколько более приемлемые черты, некоторые политики и советники в последнее время говорят о новой умеренной версии «Талибана», отличающейся от организации 20-летней давности. Говорят, что с «Талибаном» нужно вести переговоры и помочь ему, чтобы можно было помочь мирным жителям в Афганистане или стабилизировать страну.

«Однако я, к сожалению, вынужден разочаровать всех этих оптимистов: «Талибан» не стал умеренным. Он научился, как себя подавать, как и какие сигналы можно посылать Западу, чтобы привлечь его на свою сторону или, по меньшей мере, позаботиться о том, чтобы он оставил их в покое до тех пор, пока они не смогут утвердить свою власть в Афганистане», — пишет Ахмад Мансур.

Поэтому «Талибан» начал своё «обаятельное наступление», заговорил по-английски и стал использовать Twitter и другие соцсети, поясняет эксперт. Однако в том, что касается идеологии, «Талибан» не изменился. Для него характерна «фашистская, исламистская идеология, которая хочет править с применением идеологии каменного века». Угнетение женщин и побивание камнями, убийство противников, несоблюдение прав человека и поддержка терроризма составляют фундамент этой организации. Группа, идеологические основы которой базируются на ваххабитском, салафитском, суннитском шариате, не могут измениться или стать более умеренными, убеждён автор статьи. Их понимание религии не обладает такой подвижностью.

По мнению эксперта, было бы полезнее прислушиваться к афганскому населению, а не к советникам, которые понятия не имеют, о чём говорят, или к англоязычным твитам «Талибана». Люди бежали из страны, рискуя жизнью, чтобы доставить свои семьи в безопасное место. Стали бы они делать это, если бы у них была надежда на то, что «Талибан» изменился, или что у них есть шансы выжить, если они останутся?

Поскольку идеологически «Талибан» мало чем отличается от «Аль-Каиды»** или «Исламского государства»***, в Афганистане теперь начнётся соревнование организаций за сторонников и влияние. Это лучшие предпосылки для нестабильности, которая, в свою очередь, создаёт пространство для развития террористических структур и появления новых террористов, в точности, как это было 20 лет назад, причём оттуда они могут распространяться по всему миру. Именно этого ИГ и «Аль-Каиде» не хватало в последние годы, и именно это они теперь получили в Афганистане, чтобы снова на широкую ногу возобновить свою работу. Бегство западных военных только укрепляет их в их мировоззрении, в соответствии с которым на Запад можно повлиять только применением силы.

Любые действия, будь то карикатура на пророка Мухаммеда или выражения солидарности Израилю, будут восприниматься такими террористическими группировками как нападки на ислам и мусульман и мотивировать меньшинство исламистов, в том числе в Европе, реагировать на это насилием, чтобы защитить честь своей религии.

Поэтому Запад опирается на плохие советы, если верит, что может смягчить ситуацию или даже взять её под контроль за счёт финансовой помощи или дипломатии, заключает Ахмад Мансур. «Все должны понять, что каждый евро, который мы даём «Талибану», чтобы купить людям путь к свободе, означает один евро субсидий для нарушения прав человека на месте и развития террористических структур», причём рано или поздно этот терроризм достигнет и Европы, подчёркивает эксперт.

Тем важнее вкладывать средства в активное развитие структур безопасности, укреплять спецслужбы и вместе со всеми союзниками внимательно наблюдать за происходящим в Афганистане. Крайне важно разбить террористические структуры, возникающие в стране, раньше, чем они наберут силу в Афганистане или за его пределами, призывает Ахмад Мансур в статье для журнала Focus.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

