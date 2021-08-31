Экс-стратег НАТО: афганское фиаско грозит утратой доверия к альянсу

«Афганская катастрофа» будет иметь серьёзные последствия для Североатлантического альянса, пишет на страницах Die Welt бывший стратег НАТО Стефани Бабст. По её словам, победа «Талибана»* породила сомнения в надёжности и дееспособности США и грозит серьёзными последствиями. Поэтому сейчас военной организации нужно критически подойти к анализу произошедшего и дать своим партнёрам убедительный ответ на вопрос: «Что же произошло в Афганистане?».

Операция в Афганистане была для США самой масштабной и дорогой за последние 70 лет, а завершилась она хаосом, пишет на страницах Die Welt бывший стратег НАТО Стефани Бабст. Надежды на урегулирование ситуации в стране «развеялись как дым». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил в «фиаско» афганское правительство, а также пообещал, что будет проведён «честный анализ» произошедшего.

При этом непредвзятая оценка этих событий тесно связано с тем, каким будет выглядеть будущее Североатлантического альянса, продолжает автор. По её словам, «афганская катастрофа» окажет большое влияние на НАТО, а также баланс сил в мире: «Эти события уже сейчас вызвали ряд болезненных для альянса вопросов».

К примеру, после того как США приняли одностороннее решение о выводе своих войск из Афганистана, в Европе начали задаваться вопросом: «Насколько сильно можно будет в будущем положиться на американцев? И как обстоят дела с их способностью принимать стратегические решения?». Конечно, существенные ошибки допустили не только в Вашингтоне, но и Брюсселе, однако у просчётов США гораздо более серьёзные последствия.

Многие в Европе — при чём не только традиционные сторонники стратегической автономии Европы — видят в Афганистане окончательное доказательство тому, что европейцам нужно стать независимее от Вашингтона в политическом и военном плане. В Великобритании также разочарованы в США. Пускай и в менее явной форме, но свои сомнения в гарантиях безопасности американцев выражают страны Прибалтики, Польша и другие небольшие государства-члены НАТО. И ответ Белого дома не заставит себя долго ждать. В очередной раз там напомнят европейским союзникам, что они сами несут ответственность за свою военную недееспособность, убеждена Бабст.

Возникает и другой вопрос: «Какую роль в будущем будет играть альянс в урегулировании кризисов и обучении иностранных солдат?». Ведь «афганская драма» показала, что военная операция, экспорт демократии и финансовая помощь в развитии не очень сочетаются. Да и вообще альянсу особо нечем похвастать в плане урегулирования кризисов, а в Ираке, где НАТО также обучает местные войска, вообще может повториться афганский сценарий, и в случае реальных боевых действий бойцы просто разбегутся. К тому же в будущем ослабнет политическая воля союзников США к участию в подобных операциях. Так что в перспективе при попытке урегулирования каких-либо кризисов для альянса будет важнее ставить перед собой чёткие и реалистичные цели, а также трезво оценивать риски.

Столтенберг недавно заявил, что НАТО добилось своей цели в Афганистане, и теперь террористы не смогут использовать эту страну как «безопасную гавань» для проведения своих операций, продолжает Бабст. Но эти слова могут оказаться «пустым хвастовством», считает она. Факт заключается в том, что для салафитов, джихадистов и других радикально-исламистских группировок победа «Талибана»* — это радостное событие и повод воодушевится. «Исламское государство»** и «Аль-Каида»*** смогут извлечь выгоду из ситуации а Афганистане. Бойцы последней вообще смогут рассчитывать на поддержку властей в проведении своих операций на Ближнем Востоке, в Африке и Европе.

Без сотрудников спецслужб на месте американцам и их союзникам по НАТО будет очень тяжело сформировать реальную картину той террористической угрозы, которая исходит от региона. Как в Йемене и Сирии США смогут и дальше уничтожать наиболее опасных радикалов с помощью боевых дронов. Также они продолжат наблюдать за происходящим в стране со спутников. Ещё можно будет попытаться наладить сотрудничество со странами в регионе, которые дружественно настроены по отношению к Вашингтону, но таких немного.

Захват «Талибаном» власти в Афганистане также сместил баланс в противостоянии альянса с Китаем и Россией. Москва и Пекин постараются воспользоваться вакуумом, который оставил после себя Запад. Ситуация в стране принесёт выгоду и Тегерану. В стороне не останутся Пакистан и Индия, объясняет автор.

Если в будущем НАТО, выступая в качестве компетентного и достойного доверия игрока, хочет иметь право голоса в решении вопросов, связанных с киберобороной, борьбой с терроризмом, контролем вооружения или миграцией, ему нужно дать своим партнёрам убедительный ответ на вопрос: «Что же произошло в Афганистане?». Альянсу нужно критически подойти к анализу этих событий и переосмыслить свою стратегию. Надеяться, что за пару недель всё это «порастёт травой», было бы не только циничным, но и наивным. «Доверие в политических вопросах — это важная ценность, которая измеряется не в словах, а делах», заключает экс-стратег НАТО Стефани Бабст.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.