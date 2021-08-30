Times: Россия уверена — «Талибан» не планирует распространять влияние за пределы страны

Россия считает, что «Талибан»* вряд ли будет пытаться распространять своё влияние на соседние страны, так как они хорошо выучили урок 20-летней давности, пишет The Times. При этом Россия выразила готовность прийти на выручку гражданам любой страны, если те захотят выбраться из Афганистана.

Россия заявила, что «Талибан»* вряд ли попытается распространить своё влияние на соседние страны, пообещав также прийти на помощь гражданам любой страны, которые пытаются бежать из Афганистана, пишет The Times.

Спецпредставитель Кремля по Афганистану Замир Кабулов выразил уверенность, что талибы не будут пытаться распространить свою идеологию за пределы страны. «Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо», — заявил он.

При этом дипломат отметил, что Москва готовилась к возвращению талибов к власти в течение последних восьми лет. «Поэтому мы относительно комфортно встретили эти перемены», — объяснил он.

Между тем Кремль пока ещё не признаёт эту исламистскую группировку легитимными правителями Афганистана. По его словам, подобный шаг возможен только в том случае, если он будет уверен, что талибы смогут обеспечить безопасность гражданских лиц. При этом ранее президент России Владимир Путин предупредил, что боевики, замаскированные под беженцев, могут попытаться проникнуть в соседние страны.

Кроме того, незадолго до теракта в кабульском аэропорту на прошлой неделе посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что при талибах афганская столица стала безопаснее, чем при предыдущем правительстве.

За последнее время Москва успела эвакуировать из Афганистана сотни людей, в том числе граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. При этом, по словам Жирнова, эвакуации также ожидают 200 граждан Афганистана со вторым российским паспортом, однако им ничего не угрожает.

На выходных министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что Москва готова эвакуировать из Афганистана «всех тех, кто в этом нуждается».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.