1+1: встречу Зеленского и Байдена снова перенесли из-за ситуации в Афганистане

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена снова перенесена, теперь на 1 сентября. Как передаёт «1+1», официально причины не называются, однако именно 31 августа, когда, по предварительным планам, должна была состояться встреча, США должны окончательно вывести свои войска из Афганистана.

Дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Изменение в графике происходит уже во второй раз, в этот раз причиной стала напряжённая ситуация в Афганистане, откуда США должны окончательно вывести свои войска. С подробностями — Ольга Кошеленко.

ОЛЬГА КОШЕЛЕНКО, корреспондент: Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского перенесена на 1 сентября. Это подтверждают в Белом доме. Официально причины не называют, однако именно 31 августа, когда, по предварительным планам, должна была состояться встреча, США должны окончательно вывести свои войска из Афганистана.

На фоне терактов и гибели американских военных в Кабуле на прошлой неделе этот вопрос приобретает чрезвычайный вес, и в США уже говорят о первом большом геополитическом кризисе для действующего президента Америки.

В воскресенье президент Байден с женой встречали тела 13 морских пехотинцев, погибших во время теракта в аэропорте Кабула. Ответственность за него взяла на себя «Аль-Каида»*.

Спецслужбы США предупреждали о новых возможных атаках, однако, несмотря на это, президент приказал продолжить эвакуацию военных и гражданских согласно графику.

То, что перенос визита президента Украины обусловлен именно событиями в Афганистане, подтвердил руководитель офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Расписание встреч Джо Байдена из-за ситуации в Кабуле изменилось не впервые. На прошлой неделе ему также пришлось перенести разговор с премьер-министром Израиля.

Владимир Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а 2 числа прилетит в Калифорнию, где, в частности, выступит в Стэнфордском университете.

Из Соединённых Штатов Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.

* Так сказано в оригинале украинского сюжета. «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.





