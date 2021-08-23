«Довольно отдалённые»: вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Активные попытки украинских властей на протяжении последних нескольких месяцев добиться от руководства Евросоюза признания «европейской перспективы» страны и официального подтверждения, что Украина в обозримом будущем сможет хотя бы начать переговоры о вступлении в ЕС, пока не увенчались успехом. Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис признал в беседе с корреспондентом «РБК Украина», что пока политическая атмосфера внутри ЕС не способствует его дальнейшему расширению.



Вместо этого еврокомиссар предлагает Киеву сосредоточиться на прикладных вещах, развивая отношения в рамках соглашения об ассоциации и секторального сотрудничества, поясняется в статье. В рамках своего визита на Украину Домбровскис принимает участие в саммите «Крымская платформа», а также проводит ряд встреч с премьер-министром и другими членами кабинета министров, чтобы обсудить макрофинансовую помощь Украине, а также успехи и проблемы в её борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что Брюссель продолжит за этим внимательно следить, сообщает «РБК Украина».



По словам Домбровскиса, в центре пристального внимания ЕС остаётся и ситуация вокруг проекта «Северный поток — 2», говорится в статье. «Со стороны Еврокомиссии мы всегда ясно давали понять, что «Северный поток — 2» не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы «Северный поток — 2» не привёл к проблемам для Украины как страны-транзитёра», — подчеркнул в этой связи еврокомиссар.



Что касается перспектив «более тесной интеграции» Украины в ЕС, Брюссель поддерживает эти устремления, однако для её принятия в Евросоюз необходим полный консенсус, отметил Домбровскис. «Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами, — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется «дорожная карта». Но я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени, с учётом политической динамики в ЕС», — заявил еврокомиссар в интервью «РБК Украина».



По его мнению, данный вопрос надо сохранять в повестке дня, однако в краткосрочной перспективе важнее сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые даёт соглашение об ассоциации. В его рамках ещё можно сделать очень многое, и реализация различных мероприятий в рамках этого соглашения постепенно должна способствовать более активному процессу европейской интеграции, уверен Домбровскис.



В частности, нужно продолжать активно продвигать «промышленный безвиз» — Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), а также развивать более тесные экономические отношения в других сферах, пояснил он. К числу наиболее перспективных направлений, по мнению политика, можно отнести сотрудничество в области телекоммуникаций, а также дальнейшую торговую либерализацию и ряд секторальных проектов по сотрудничеству в рамках таможни, для облегчения таможенных процедур.



В то же время еврокомиссар полагает, что с учётом нынешней политической ситуации в Евросоюзе и того, как проходят процессы его расширения, в ближайшие годы рассмотрение вопроса о принятии Украины маловероятно. По его словам, сейчас в Брюсселе отсутствует консенсус и в отношении других стран, включая Балканские государства, которые также проявляют интерес к вступлению в ЕС уже на протяжении долгих лет.



«Процесс европейской интеграции — это не спринт, это марафон. И важно сохранять последовательность, направление движения, помнить, что может потребоваться много лет, это вопрос того, как правильно распределить силы», — заявил Домбровскис. В то же время он отметил, что членом ЕС в рамках Союзного договора может стать «любая демократическая европейская страна», поэтому формально принципиальных препятствий для принятия Украины нет. «Если поменяется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться», — заверил политик в интервью «РБК Украина».