Das Erste: экс-сотрудник спецслужб США впервые признал, что в Гуантанамо пытают людей

Бывший сотрудник спецслужб США впервые признал, что в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе применяются пытки, сообщает Das Erste. Правда, пытали, по его словам, другие. Кроме того, в интервью немецкому телеканалу бывший заключённый, мавританец Мохаммед Ульд Слахи, которого держали в Гуантанамо на протяжении 14 лет за подозрение в причастности к терактам 11 сентября, рассказал, как его пытал сотрудник американских спецслужб. В конечном итоге Слахи отпустили из-за отсутствия доказательств его вины.

Уже на протяжении почти 20 лет подозреваемых в терроризме удерживают здесь без судебного решения — в американском лагере заключённых Гуантанамо на Кубе. Здешние методы допроса неоднократно подвергались критике. Теперь бывший сотрудник спецслужб США впервые назвал применяющиеся там практики пытками — но пытали, по его словам, другие. Одна из жертв — мужчина из Мавритании, который попал в поле зрения американских властей после терактов 11 сентября из-за своих контактов с исламистами. В интервью программе ARD Panorama он рассказал, как с ним обращались в Гуантанамо.

14 лет он был пленником США в Гуантанамо. Мохаммед Ульд Слахи из Мавритании рассказывает, как его пытал сотрудник американских спецслужб.

МОХАММЕД УЛЬД СЛАХИ, бывший заключённый Гуантанамо: Он каждую ночь запирал меня в комнате-холодильнике. Там я лежал на полу, скованный, голый. И он включал свет стробоскопа. Это было очень больно для глаз.

Бывшего сотрудника спецслужб отыскала команда телеканала NDR в США. Он признался, что пытал людей. Он назвал себя Мистер Икс. В Гуантанамо он был членом команды для выполнения специальных задач. В интервью Мистер Икс описал свою первую встречу со Слахи.

МИСТЕР ИКС, бывший сотрудник спецслужб США в Гуантанамо: Он думал, наверное, что его убьют.

Мавританец Слахи подозревался в причастности к терактам 11 сентября. Однако доказательств этому не нашлось. Другой участник американской пыточной команды до сих пор не может примириться с тем, что Слахи отпустили на свободу. «Слахи заслуживает смерти», — говорит бывшая сотрудница спецслужб США Сидни. Для некоторых война с терроризмом не закончится ещё долго.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.