Das Erste: экс-сотрудник спецслужб США впервые признал, что в Гуантанамо пытают людей

03:35
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счёт
Россия будет самостоятельно финансировать создание истребителя пятого поколения Checkmate, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
03:19
«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей
«Сбер», Газпромбанк и группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд руб.
03:05
В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19
Американские власти намерены выделить примерно $3 млрд на производство вакцин, в том числе от коронавируса, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс.
02:57
Пентагон опроверг сообщения о выводе войск США с ряда баз в САР
Публикации в СМИ о том, что военнослужащие США в последние дни покинули ряд баз в Сирии, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Пентагона.
02:38
Британия перечислит соседним с Афганистаном странам $40 млн на помощь беженцам
Великобритания предоставит пакет помощи в размере $41,5 млн соседним с Афганистаном странам для оказания помощи беженцам.
02:24
Минэнерго России пока не хочет запрещать экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина остаётся на повестке, но на данный момент Минэнерго России хочет минимально вмешиваться в рынок, заявил министр энергетики Павел Сорокин.
02:05
Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС
Украина рассчитывает продолжить транзит газа через украинскую территорию и намерена заключить соответствующие контракты с компаниями из ЕС, сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
02:00
Кьеза: Италия должна была победить Болгарию
Вингер сборной Италии по футболу Федерико Кьеза прокомментировал ничейный результат в матче с Болгарией (1:1) в квалификации чемпионата мира-2022.
01:51
Посол Пакистана в России рассказал о приёме афганских беженцев
Согласно неофициальным данным, из Афганистана в Пакистан бежало более четырёх млн человек, заявил посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.
01:42
Испания проиграла отборочный матч к ЧМ впервые за 28 лет
Сборная Испании по футболу проиграла отборочный матч к чемпионату мира впервые за 28 лет.
01:33
Разработчики кубинской вакцины от COVID-19 ведут переговоры с ВОЗ
Представители биомедицинского холдинга BioCubaFarma провели встречу с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и обсудили возможность признания кубинских вакцин от коронавируса.
01:30
Daily Mail: Матч молодёжного Кубка Англии по футболу был прерван из-за остановки сердца у игрока
В матче молодёжного Кубка Англии по футболу между командами «Бостон Юнайтед» и «Вест Бриджфорд» у одного из участников встречи остановилось сердце.
01:19
Карацев обыграл Томпсона и вышел в третий круг US Open
В матче второго раунда Открытого чемпионат США по теннису россиянин Аслан Карацев одержал победу над представителем Австралии Джордану Томпсону.
01:18
В Пентагоне ответили на вопрос о помощи сопротивлению в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о возможной помощи США противникам движения «Талибан»* в Афганистане заявил, что американская военная миссия в этой стране завершилась.
01:01
Боливия и Колумбия сыграли вничью в квалификации к ЧМ-2022
В матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира-2022 сборные Боливии и Колумбии не выявили победителя.
00:51
Кулушевски: мы могли выиграть у Испании и с большей разницей в счёте
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Швеции по футболу Деян Кулушевски прокомментировал победу своей национальной команды над Испанией в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 (2:1).
00:51
В Минприроды рассказали о ликвидации свалок в 2021 году
Девять опасных объектов и 14 крупных свалок ликвидируют в России до конца 2021 года, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
00:37
Мичков прокомментировал свой дебют в КХЛ
Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютного матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против «Северстали» (3:2).
00:32
NBC: число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США возросло до 29
По меньшей мере 29 человек погибли из-за последствий урагана «Ида» на северо-востоке США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
00:19
Гимнастка Солдатова пострадала от действий мошенников
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что лишилась денег из-за мошенников.
00:07
Форум социальных инноваций регионов пройдёт 9—11 сентября в Москве
Форум социальных инноваций регионов состоится 9—11 сентября в Гостином Дворе. Организаторы — Совет Федерации и правительство Москвы.
00:06
В рамках акции «Сохраним лес» в Оренбургской области высадят 1,5 млн сеянцев
В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Оренбургской области высадят около 1,5 млн сеянцев лиственных и хвойных пород.
00:06
Лауреаты школьных олимпиад и конкурсов встретились с губернатором ЯНАО
Школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
00:05
Захарова пошутила о подаренной Зеленскому в США книге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуточно высказалась о книге, которую в США подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому члены конгресса.
00:04
Фомин покинул расположение сборной России из-за болей в спине
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России по футболу из-за болей в области спины.
23:56
Марсоход Perseverance получил пробы грунта
Марсоход Perseverance смог со второй попытки получить образцы породы и грунта на Марсе.
23:49
Италия сыграла вничью с Болгарией в квалификации ЧМ-2022
В матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Италии сыграла вничью с командой Болгарии.
23:45
Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с «Мужским государством» и «Тануки»
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с движением «Мужское государство».
23:43
Бельгия крупно обыграла Эстонию в отборе к ЧМ-2022
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 по футболу сборная Бельгии на выезде разгромила команду Эстонии.
23:39
Испания проиграла Швеции в матче отбора к ЧМ-2022
Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Испании в матче квалификации к чемпионату мира — 2022.
23:37
Англия разгромила Венгрию в матче квалификации ЧМ-2022
Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Венгрии в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.
23:29
Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в регионах, где привиты 60% взрослых
Заболеваемость COVID-19 наиболее интенсивно снижается в регионах, где привиты более 60% взрослого населения, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
23:22
Роналду поблагодарил Кавани за возможность взять седьмой номер в МЮ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, получивший седьмой номер, который ранее принадлежал нападающему Эдинсону Кавани, поблагодарил уругвайца за такой жест.
23:10
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы.
23:08
Мичков стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лёд в матче КХЛ
Форвард СКА Матвей Мичков стал первым хоккеистом 2004 года рождения, сыгравшим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
23:01
У памятника Довлатову в Петербурге установили фигуру собаки
У памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.
22:57
В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за лесных пожаров
В Свердловской области объявили экстренное предупреждение на 3 и 4 сентября в связи с лесными пожарами, соответствующими пятому классу горимости по региональной шкале.
22:56
Лавров: Россия будет увеличивать число диппредставительств за рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий Свердловской области заявил, что Москва намерена увеличить число своих дипломатических представительств за рубежом.
22:55
Витория побывал на матче хоккейного «Спартака»
Главный тренер ФК «Спартак» Руй Витория посетил матч хоккейного «Спартака» с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:44
Зеленский встретился с Тимом Куком и предложил расширить присутствие Apple на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным директором Apple Тимом Куком заявил, что его страна как мировой IT-хаб заинтересована в расширении присутствия компании.
22:41
Кавани уступил Роналду игровой номер в МЮ
Португальский форвард Криштиану Роналду будет играть за «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером.
22:37
Специалист по безопасности назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян
Директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков назвал уловки мошенников для оформления кредитов на россиян.
22:36
Ставропольский край принял более 700 тысяч туристов с начала года
Ставропольский край принял более 700 тыс. туристов с начала 2021 года. Загрузка санаториев составила 90%.
22:30
В Крыму прокомментировали проект «Пушкинская карта»
Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская прокомментировала проект «Пушкинская карта».
22:27
«Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ
Петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
22:24
Госдеп: у США остались источники информации в Афганистане
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты обладают источниками на территории Афганистана для получения информации о действиях «Талибана»*, несмотря на то что американские граждане покинули страну.
22:20
В Калининградской области построили 7188 квартир с начала года
В Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.
22:13
Самсонова проиграла Миннен в матче второго круга US Open
В рамках второго круга Открытого чемпионата США по теннису россиянка Людмила Самсонова проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен.
22:12
В Тверской области наградили школьника, который спас тонувшего ребёнка
В школе посёлка Кесова Гора в Тверской области наградили школьника Василия Григорьева, спасшего мальчика, который тонул в пруду. Девятикласснику вручили медаль «За спасение погибающих на водах».
22:04
Автомобили такси в Москве перевозят более миллиона пассажиров в сутки
Более 1 млн пассажиров в сутки перевозят автомобили такси в Москве, заявил замглавы Департамента транспорта Дмитрий Пронин.