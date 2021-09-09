Фарадж о политике Байдена: «Америка изолирована и лишена друзей»

Вывод войск из Афганистана сделал Америку ненадёжным партнёром для НАТО, заявил в интервью Fox News инициатор брексита, бывший евродепутат Найджел Фарадж. По его словам, на смену успешной внешней политике Трампа пришёл «тотальный изоляционизм» Байдена, и это угрожает безопасности Запада.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр разнёс президента Байдена в пух и прах за вывод войск. Послушаем.

ТОНИ БЛЭР, бывший премьер-министр Великобритании: Америка решила в обозримом будущем максимально ограничивать проведение военных операций. Нашим союзникам это внушает тревогу, а нашим противникам — веру в то, что наше время прошло.

Понятно, что, пока происходил этот вывод войск, вплоть до 31 августа, всё внимание было приковано к Соединённым Штатам: удастся ли нам выполнить задачу, что мы собираемся делать дальше? Но… все ведь до сих пор смотрят на США! Что, по-вашему, Соединённым Штатам следует делать сейчас?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европарламента: Тони Блэр высказался действительно очень жёстко. Если подумать, на саммите G7 в Великобритании Байден заявил: «Америка вернулась!» — и все они говорили: «Ну разве это не чудесно? Мы избавились от этого противного мистера Трампа, теперь у нас Байден, и всё будет замечательно!» На самом же деле, Байден завёл Америку в тотальный изоляционизм. Не только потому что он оскорбил нас, британцев, притом что у наших стран действительно особые отношения… Он поставил под сомнение всё будущее НАТО.

Никто — скажем честно, никто! — сейчас не может верить американцам в том, что касается каких-либо военных обязательств. Потому что ясно же, что он не человек слова. На саммите «Большой семёрки» он давал обещания, которые затем нарушил, в одностороннем порядке выведя войска из Афганистана.

Итак, Америка изолирована и лишена друзей. Может быть, Америка и является большой, сильной, могущественной, богатой страной, но всем нужны друзья в мире. Так что, я считаю, парадокс в том, что настоящие изоляционисты — это так называемые «интернационалисты», демократы. По-моему, именно Дональд Трамп постоянно пытался наладить контакты, постоянно разговаривал по телефону и ездил по миру, проводя, на самом деле, очень успешную внешнюю политику США.

Знаете, страшно подумать, на что будет похож мир в случае признания «Талибана»*. Если бы это произошло, как бы это отразилось на мире? Как вам кажется?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я думаю, тот факт, что «Талибан» может сказать: «Эй, мы только что победили Америку! Америка убежала, поджав хвост!» — тот факт, что они уже это говорят, внушает большую уверенность террористическим организациям по всему миру. И… И ничего хорошего из этого выйти не может! Я думаю, западный мир вполне может поплатиться за это тем, что ещё много лет будет страдать от мести террористов. Это прямое следствие крайне плохо исполненного решения.

Очень мрачная мысль, но, к сожалению, сейчас она представляется реалистичной. Найджел Фарадж, большое спасибо, что уделили нам время! Мы вам очень признательны.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.