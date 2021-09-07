Times: Лондон смягчает риторику — Джонсон убеждает, что талибы изменились

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что движение «Талибан»* изменилось за 20 лет и отличается от того, каким было в ходе правления Афганистаном в 1990-х годах, пишет The Times. Джонсон подчеркнул, что Лондон и его союзники должны работать с умеренными представителями движения, чтобы помешать взять верх радикалам.

Великобритания смягчает риторику в отношении нового правительства Афганистана, сообщает The Times. В частности, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что, по его мнению, пришедшее к власти в стране летом движение «Талибан»* отличается от того, каким оно было в ходе правления в 1990-х годах.

В ходе выступления в парламенте британский премьер отметил, что Великобритания и её союзники должны оказать «максимальное давление» на умеренных представителей движения, чтобы они взяли верх над более радикальными талибами.

«Мы должны убедиться, что мы поощряем тех представителей «Талибана», кто отличается — а я считаю, что они отличаются от «Талибана» 1996 года, — и оказываем на них максимальное давление, чтобы не позволить более ретроградным представителям движения взять верх», — заявил Джонсон.

Джонсон также подчеркнул, что пока нет информации о повышении угрозы терроризма для Великобритании из-за захвата власти в Афганистане. При этом он вновь предупредил талибов, что Лондон будет требовать от них выполнения обязательств по предотвращению подъёма терроризма в стране.

Ещё одним свидетельством смягчения риторики издание называет комментарии министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о «чёткой разнице» между «Талибаном» и террористическими группами, такими как «Аль-Каида»** и «Исламское государство в Хорасане»***.

Выступая в палате общин британского парламента, Джонсон высказался в защиту 20-летней деятельности Великобритании в Афганистане, перечислив достижения, которыми могут гордиться военные. Премьер-министр напомнил, что в субботу будет двадцатая годовщина причины, по которой западные силы вторглись в Афганистан: террористических атак на Соединённые Штаты, которые унесли жизни 2 977 человек, включая 67 британцев.

«Если у кого-то возникнет соблазн сказать, что мы ничего не добились в этой стране за 20 лет, скажите им, что наши вооружённые силы и силы наших союзников позволили 3,6 миллионам девочек пойти в школу. Скажите им, что эта страна и западный мир были защищены от «Аль-Каиды» в Афганистане на протяжении всего этого периода. И скажите им, что мы только что организовали крупнейший гуманитарный воздушный мост в новейшей истории», — приводит The Times слова Джонсона.

Тем не менее глава государства признал, что Великобритания пока продолжает работу по эвакуации жителей Афганистана, помогавших британцам на протяжении 20 лет. В стране остались 311 афганцев, которые вместе с семьями подпадают под программу экстренного переселения, однако местонахождение 119 из них Лондону неизвестно.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.