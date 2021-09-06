Insider: участницы протестов за права женщин в Кабуле рассказали, что талибы разгоняли их слезоточивым газом и электрошокерами

По словам активисток, участвовавших в недавних протестах за права женщин в Кабуле, талибы* жёстко разогнали митинг, сообщает Insider. Представители новой власти заблокировали проход и применяли против участниц акции слезоточивый газ и электрошокеры.

Афганские женщины, вышедшие в субботу 4 сентября на акцию протеста против «Талибана»* в Кабуле, рассказали, что представители нового режима жёстко разогнали митинг, сообщает Insider.

По информации СМИ, во время протестов перед зданием Министерства обороны в афганской столице талибы стали стрелять в воздух. Также, как рассказали журналистам участницы акции, против активисток, выступавших за равные права, применяли слезоточивый газ и электрошокеры. Есть данные и об избиении протестующих.

«Они встали перед нами и не дали продолжать протест, потому что хотят лишить женщин силы. Они не хотят слышать женщин. Они управляют нашей страной так, будто она принадлежит лишь мужчинам. Женщины — ничто. Но это и наша страна тоже. У женщин то же образование, что и у мужчин. Как они могут просто убрать нас из этого общества? Мы его часть. Своим протестом мы заявляем: «Мы здесь», — поделилась участница митинга 24-летняя выпускница университета Судаба Кабири.

Как напоминает Insider, после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана, «Талибан» снова захватил страну и вернул ей название, которое этот режим дал ей в прошлый раз, когда захватил власть в 1996 году, — «Исламский эмират Афганистан». В тот период права женщин в значительной мере ущемлялись. К примеру, им не разрешалось работать и посещать учебные заведения. И хотя на этот раз талибы заверяют, что будут соблюдать права женщин «в рамках шариата», многие политики, правозащитники и сами жительницы Афганистана не особо верят этим обещаниям.

Пока неясно, какие именно правила будут действовать в отношении женщин при новом режиме, но уже есть свидетельства того, что талибы не намерены менять своё отношение. Так, как писали СМИ, вскоре после захвата власти боевики «Талибана» подожгли афганскую женщину за то, что она «плохо для них готовила». Во время своего репортажа журналистка CNN, работающая в Кабуле, рассказала, что талибы попросили её «отойти в сторону», потому что она женщина.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

