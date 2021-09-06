CBS News: американские власти ищут среди эвакуированных афганцев несовершеннолетних «невест»

Американское правительство инициировало расследование в отношении граждан Афганистана, эвакуированных из страны американскими войсками, в связи с поступлением информации о том, что среди них могут быть несовершеннолетние девочки, насильно выданные родителями замуж прямо на пороге кабульского аэропорта, дабы получить право на эвакуацию, передаёт CBS News. По информации канала, СМИ сообщают, что некоторые из девочек, вероятно, подвергались сексуальному насилию.

Власти США начали расследование в связи с предполагаемыми случаями браков с несовершеннолетними среди афганцев, сбежавших в течение нескольких последних недель из Афганистана и теперь находящихся на территории Америки или её учреждений за рубежом, сообщает сайт CBS News.

Как удалось выяснить журналистам канала, несколько женщин и девочек, эвакуированных из Афганистана и переправленных в американские учреждения в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказали чиновникам, что их семьи принудили их выйти замуж прямо у ворот аэропорта Кабула, дабы получить возможность покинуть страну.

Высокопоставленный представитель американского Госдепа сообщил CBS, что Вашингтон воспринял заявления афганок со всей серьёзностью и начал соответствующие расследования. Как напоминает обозреватель телеканала, торговля людьми и контрабанда людей являются в США преступлением как на федеральном уровне, так и в каждом штате по отдельности. Вместе с тем, как США в случае признания кого-то из эвакуированных виновным с ними поступят, пока не ясно, отмечает журналист.

В пятницу американские СМИ уже сообщали, что американским чиновникам поступили сообщения о том, что среди эвакуированных в США и «транзитные страны» были пожилые мужчины в сопровождении несовершеннолетних девочек, которых они называли своими «невестами», и что некоторые из этих девочек подвергались сексуальному насилию, говорится в материале CBS. По некоторым данным, подобные случаи были зафиксированы в ОАЭ, а также в штате Висконсин на базе Форт Маккой, где были временно размещены 8800 афганских беженцев; в ближайшие дни развёрнутый на базе центр временного содержания эвакуированных будет расширен до 13 тыс. мест.

Источник CBS News, знакомый с происходящим в Форте Маккой, сообщил каналу, что и администрация базы, и федеральные власти уже ведут расследования с целью установить, присутствуют ли там несовершеннолетние «невесты» и их «женихи». В свою очередь, официальный представитель базы в беседе с журналистом канала подчеркнул, что администрация объекта «знает о заявлениях девочек, относится к ним со всей серьёзностью и ведёт соответствующее расследование».

«Безопасность эвакуированных афганцев для нас в приоритете», — отметил собеседник CBS.