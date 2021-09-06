CBS News: американские власти ищут среди эвакуированных афганцев несовершеннолетних «невест»
Власти США начали расследование в связи с предполагаемыми случаями браков с несовершеннолетними среди афганцев, сбежавших в течение нескольких последних недель из Афганистана и теперь находящихся на территории Америки или её учреждений за рубежом, сообщает сайт CBS News.
Как удалось выяснить журналистам канала, несколько женщин и девочек, эвакуированных из Афганистана и переправленных в американские учреждения в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказали чиновникам, что их семьи принудили их выйти замуж прямо у ворот аэропорта Кабула, дабы получить возможность покинуть страну.
Высокопоставленный представитель американского Госдепа сообщил CBS, что Вашингтон воспринял заявления афганок со всей серьёзностью и начал соответствующие расследования. Как напоминает обозреватель телеканала, торговля людьми и контрабанда людей являются в США преступлением как на федеральном уровне, так и в каждом штате по отдельности. Вместе с тем, как США в случае признания кого-то из эвакуированных виновным с ними поступят, пока не ясно, отмечает журналист.
В пятницу американские СМИ уже сообщали, что американским чиновникам поступили сообщения о том, что среди эвакуированных в США и «транзитные страны» были пожилые мужчины в сопровождении несовершеннолетних девочек, которых они называли своими «невестами», и что некоторые из этих девочек подвергались сексуальному насилию, говорится в материале CBS. По некоторым данным, подобные случаи были зафиксированы в ОАЭ, а также в штате Висконсин на базе Форт Маккой, где были временно размещены 8800 афганских беженцев; в ближайшие дни развёрнутый на базе центр временного содержания эвакуированных будет расширен до 13 тыс. мест.
Источник CBS News, знакомый с происходящим в Форте Маккой, сообщил каналу, что и администрация базы, и федеральные власти уже ведут расследования с целью установить, присутствуют ли там несовершеннолетние «невесты» и их «женихи». В свою очередь, официальный представитель базы в беседе с журналистом канала подчеркнул, что администрация объекта «знает о заявлениях девочек, относится к ним со всей серьёзностью и ведёт соответствующее расследование».
«Безопасность эвакуированных афганцев для нас в приоритете», — отметил собеседник CBS.
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