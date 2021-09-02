Всё идёт по плану — Fox News рассказал, как афганская катастрофа поможет демократам остаться у власти

Неуклюжий вывод войск из Афганистана очень не понравился американским избирателям, однако это не значит, что правящая Демократическая партия потерпит сокрушительное поражение на ближайших выборах, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, демократы ввозят себе новый надёжный электорат: афганских беженцев и нелегальных иммигрантов.

Когда они называют это победой, возможно, что для них это так и есть. Возможно, то, что кажется хаосом, на самом деле своего рода план, и этот план успешно претворяется в жизнь. «Как так может быть?» — спросите вы. Ведь ясно же, что это катастрофа. И это показывают по телевизору. Избиратели очень недовольны, и опросы однозначно об этом свидетельствуют.



Итак, по всем привычным политическим расчётам, демократы должны сильно тревожиться насчёт следующих выборов. Очевидно, что на промежуточных выборах их накажут! И все республиканцы радуются, думая, что победят с разгромным счётом. Однако демократы выглядят удивительно довольными и самоуверенными. Почему? Вот одна версия. Конечно же, недоказанная. Просто пища для размышлений.



Министр обороны Ллойд Остин объявил, что администрация Байдена эвакуировала из Афганистана приблизительно 125 тысяч гражданских. Только шесть тысяч из них, по словам Ллойда Остина, американцы. Остальные — афганцы. И из них очень немногие были переводчиками, или консультантами, или подрядчиками — «союзниками», о которых мы так часто слышим, сражавшимися на стороне американских военных и заслуживающими нашей поддержки. Таких было всего несколько тысяч.



В этом можно быть уверенным на основании многих различных признаков. Вот один из них. Департамент здравоохранения в Александрии, штат Вирджиния… Это очень либеральный город, принимающий тысячи беженцев. И местный департамент здравоохранения только что опубликовал срочную просьбу, цитирую: «Департамент здравоохранения Александрии ищет людей, владеющих пушту или дари, в качестве переводчиков для новоприбывших». Ага, то есть одно мы знаем об этих новоприбывших: они не переводчики. Потому что переводчикам, наверное, не потребовались бы переводчики. Нет, это беженцы, не говорящие по-английски.



Вопрос в том, куда теперь лежит их путь. Где будут жить эти люди через три года? Это вопрос по существу. Сразу ясно, что это очень важный вопрос, потому что каждый раз, когда вы его задаёте, прислужники администрации Байдена в национальных СМИ начинают визжать о том, какой вы расист, и требовать, чтобы вы немедленно заткнулись.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Они погрязают в том, что я называю «смуглой угрозой». Это страх протрамповских ультраправых перед теми, кто прибывает в страну из Центральной и Южной Америки. Этих людей, похоже, захлестнула ксенофобия.



ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: На крах Афганистана, падение Кабула и захват власти «Талибаном»* Стивен Миллер отреагировал так: «Посмотрите на Байдена, он пытается ввезти в страну темнокожих!» Это тошнотворно и жалко.



Как мы вам уже говорили, маленький болван справа выступал из Чилмарка, это в Мартас-Винъярд. И мы умоляем Госдепартамент: пожалуйста, пришлите 125 тысяч афганских беженцев в Чилмарк, Мартас-Винъярд, потому что люди там без предрассудков. Ну явно же! Как вы думаете, сколько беженцев в итоге окажется в Чилмарке? Приблизительно ноль.



Но самый смешной момент: когда эти два персонажа называют прибывающих в нашу страну пуштунов «темнокожими». Это уморительно, потому что, прошу заметить, они не темнокожие. Вероятно, они белее вас. Но как бы то ни было, суть в том, что CNN хочет довести до вашего сведения: вы не имеете права знать, сколько людей прибывает сюда из Афганистана и куда они направляются. В каких районах они будут жить.



Но, конечно же, вы имеете право. Потому что это ваша страна, вы её хозяева, она существует на ваши деньги, вы здесь родились. Эта страна принадлежит вам. Так что вы вправе знать, что происходит в вашей стране. Мы изучили этот вопрос. Потому что за это нам платят зарплату.



Итак, если вы недавно заходили на официальный интернет-сайт Госдепартамента, возглавляемого господином Тони Блинкеном, вы могли найти список, как они это называют, «гостеприимных районов». Это такие места в США, где поселятся афганские беженцы, в частности, обладатели специальных иммиграционных виз. И если вы будете изучать этот список достаточно долго, вы можете кое-что заметить. Особенно если вы освещаете политику.



Вы можете заметить, что в этом списке чрезвычайно много «колеблющихся» округов и «колеблющихся» штатов со всех концов США. Это не только Вирджиния. Три таких места в Техасе. Демократическая партия уже много лет пытается перехватить контроль над этим штатом. Это их главный приоритет. Один из таких городов Остин, другой — Даллас, третий — Хьюстон.



Госдепартамент также призвал афганцев отправляться в штат Пенсильвания. Нужно ли Пенсильвании больше народу? Вряд ли. Много безработицы между Питтсбургом и Филадельфией. Но… Пенсильвания — это штат, где в 2016 году победил Дональд Трамп! Так что, может быть, им стоит направиться туда. Флорида, город Атланта в Джорджии, Невада, Колорадо. Они тоже в списке. Вас это удивляет? Забавно.



Один «колеблющийся» штат, которого нет в официальном списке, это Висконсин. Но и туда прибывает много беженцев из Афганистана. Об этом не объявляли публично. Мы узнали в понедельник, когда конгрессмен Том Тиффани описал нам свой визит в Форт Маккой, штат Висконсин. По его словам, из двух тысяч находящихся там афганских граждан ни один не имел специальной иммиграционной визы. То есть ни один не работал на Вооружённые силы США, ни один из них не был нашим «союзником», которому мы обязаны дать бесплатную медицину.



Конгрессмен также заявил, что эти афганцы, хоть и не союзники, могли в любой момент свободно покинуть базу и войти в нашу страну. И просто переселиться сюда. Вот так просто. Никакой бумажной волокиты для них, никто их не останавливал. И таких людей на этой базе скоро будет гораздо больше. CBS News теперь сообщает, что Форт Маккой попросили разместить до 13 тысяч афганцев. Губернатор Висконсина в курсе? А что об этом думают жители Висконсина? Кому какое дело, что они думают. Это же не их страна! Хотя нет, это их страна.



И вам стоит наблюдать за этим с тревогой. В истинно демократической системе, в функционирующей демократии люди, развалившие Афганистан, унизившие Соединённые Штаты и подорвавшие американское могущество, возможно, навсегда, были бы наказаны. Сурово. На промежуточных выборах. Они лишились бы из-за этого власти. Их бы призвали к ответу. И они это знают. Поэтому они делают всё, что в их силах, чтобы избежать ответственности, избежать поражения на выборах. Они наводняют «колеблющиеся» округа беженцами, которые заведомо станут верными избирателями Демократической партии. Они открывают южную границу для более 200 тысяч нелегальных мигрантов в месяц. Это почти две афганские эвакуации каждые 30 дней.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.