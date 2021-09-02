Обозреватель NYT: от Кореи до Афганистана — история показала, что военная гегемония США не работает

После Второй мировой войны американские лидеры решили, что стране необходима большая и мощная армия, которая будет устрашать соперников и поможет продвигать интересы Вашингтона. Но, как показала история на примере череды провалов в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане, военная гегемония, требующая огромных ресурсов, едва ли способствует достижению желаемых целей, считает обозреватель The New York Times Джереми Сури.

На протяжении значительной части своей истории Соединённые Штаты были большой страной с маленькой в мирное время армией, пишет в своей статье для The New York Times историк из Техасского университета в Остине Джереми Сури. Однако такое положение дел навсегда изменила Вторая мировая война. Тогда американские лидеры решили, что «новые глобальные обязательства» требуют мощной армии с ядерным арсеналом и сетью военных баз по всему миру.

«Они надеялись, что огромный военный потенциал поможет предотвратить новую мировую войну, устрашит соперников и подтолкнёт иностранные государства делать то, что хотим мы», — объясняет обозреватель. Тем не менее, как полагает Сури, «военное господство» едва ли обеспечило желанные преимущества. «Падение правительства в Афганистане, которое поддерживала Америка, после 20 лет вложенных усилий и миллиардов долларов стало лишь последним примером в длинной истории провалов», — продолжает автор.

По мнению историка, война в Афганистане — «намного больше, чем провалившаяся интервенция». Она показала,«насколько непродуктивно глобальное военное господство для американских интересов». «Эта военная гегемония принесла больше поражений, чем побед, и подорвала демократические ценности дома и за рубежом», — полагает Сури.

Привычка полагаться на военную силу неоднократно втягивала США в дорогостоящие длительные конфликты в отдалённых частях мира — Вьетнаме, Ливане, Ираке, Афганистане и других странах. По словам автора, американские лидеры постоянно полагали, что одного военного превосходства будет достаточно и оно компенсирует нехватку дипломатических и политических действий. «Но раз за разом, несмотря на успехи на поле боя, нашей армии не удавалось достичь поставленных целей», — напоминает аналитик.

В период войны в Корее слишком большая уверенность в американской военной мощи убедила президента Гарри Трумэна отправить армию на территорию Северной Кореи и приблизиться к границе с Китаем. Однако вместо того чтобы объединить Корейский полуостров, это лишь усугубило войну и затянуло конфликт. И теперь, спустя семь десятилетий после того, как американские войска высадились в Корее, коммунистический режим в Пхеньяне силён и продолжает развивать свой ядерный арсенал.

В случае Вьетнама «самые лучшие и умные» эксперты заверили президента Линдона Джонсона, что американские вооружённые силы раздавят повстанцев и поддержат антикоммунистические силы. На деле же военное вмешательство США укрепило популярность противников и усилило зависимость Южного Вьетнама от Америки. Таким образом после наступления северных вьетнамцев в 1975 году подготовленные американцами силы союзников потерпели поражение — очень похоже на то, что произошло этим летом в Афганистане, рассуждает Сури.

Как подчёркивает историк, вина здесь лежит не на американских военнослужащих, а на самой миссии. Создание надёжной системы представительства и эффективных институтов управления не входит в задачи военных. В стабильных обществах должны существовать основы мирной торговли, образования и гражданского участия. Военное присутствие же, как показывает история, препятсвует политическому развитию обществ и толкает их в сторону милитаризма и жёсткого контроля. «Американские военные оккупации лучше всего работали там, где правительственные институты существовали до прибытия иностранных солдат, как это было в Германии и Японии после Второй мировой войны», — считает обозреватель.

Американские лидеры привыкли полагаться на армию, потому что она сильна и её просто мобилизовать. Здесь, на взгляд Сури, и таится опасность обладания столь мощными вооружёнными силами: годовой военный бюджет США вырос до непомерных $700 млрд, и эти деньги, скорее всего, будут использованы по назначению, а не пойдут на развитие более полезных институтов. А это значит, например, что, когда требуется кто-то невоенной специальности для подготовки управленческих кадров за рубежом, в дело всё равно вступят военные, потому что у других агентств попросту нет таких же ресурсов. И проблема лишь усугубляется, потому что армия использует своё влияние, чтобы добиться ещё большего финансирования у конгресса.

Дома разрастание вооружённых сил ведёт к тому, что американское общество становится более милитаризованным. Как утверждает Сури, в полицейских участках теперь нередко можно встретить военное снаряжение — отчасти из-за того, что в армии его слишком много. Некоторые бывшие солдаты присоединяются к экстремистским группам, число которых выросло за последнее десятилетие. По информации автора, менее 10% американцев служили в армии, при этом у 12% людей, в отношении которых были выдвинуты обвинения в связи с их участием в штурме Капитолия, есть военный опыт.

Историк настаивает, что армия США — «одна из наиболее профессиональных и патриотичных частей» американского общества. Но проблема заключается в том, что военные организации разрослись слишком сильно и нередко используются не по назначению.

«Мы должны быть честны по поводу того, что армия делать не может. Мы должны направить наши ресурсы на развитие других организаций и агентств, которые действительно сделают нашу страну более сильной, процветающей и безопасной. Нам будет лучше, если мы вернёмся к тому, какой была наша страна раньше, — большой с маленькой армией в мирное время», — приходит к выводу Сури.