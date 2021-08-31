Fox News: США могли сохранить контроль над Кабулом, но сами от этого отказались

На переговорах в Дохе представитель «Талибана»* предлагал американцам сохранить контроль над афганской столицей и аэропортом, но США отказались от этого предложения, сообщает Fox News со ссылкой на The Washington Post. По мнению отставного генерала Дональда Болдука, это свидетельствует о «полнейшей некомпетентности» высшего командования Пентагона.

А теперь перейдём к другой большой истории, за которой мы следим. Речь идёт, конечно же, о ситуации в Афганистане. Встречайте нашего гостя — генерала армии США в отставке Дона Болдука. У него на счету 10 командировок в Афганистан, на прошлой неделе он рассказал нам очень полезную информацию обо всей этой ситуации.



Рад видеть вас снова! Позвольте, я начну с абсолютно ошеломительной новости, которую нам сегодня сообщила The Washington Post. Газета пишет, что наши вооружённые силы… здесь речь идёт о Маккензи, главе Центрального командования… В Дохе на прямых переговорах с Барадаром из «Талибана»* нам предлагали возможность контролировать весь Кабул и аэропорт. А мы сказали: «Нет. Всё нормально». Мы сказали «Талибану»: «Город контролируйте вы, а мы оставим себе только аэропорт». Да что же происходит в высших эшелонах наших вооружённых сил?!



ДОНАЛЬД БОЛДУК, генерал армии США в отставке: Я вам скажу, что происходит. Это полнейшая некомпетентность. Должен отметить, это напоминает мне 8 декабря 2001 года, когда Наджибулла** в Кандагаре предложил нам лишь малую часть города Кандагар, а остальное хотел оставить себе. Он был там командиром «Талибана». И мы сказали ему «нет», мы сказали: «Это ваша безоговорочная капитуляция, мы ожидаем, что вы будете в таком-то месте, чтобы передать город Хамиду Карзаю. А если вас там не будет, мы вас найдём и будем разбираться уже по-другому». И он был там, он капитулировал, Карзай взял Кандагар. Остальное — уже история.



Насколько по-другому всё было бы для нас, если бы Кабул был наш. Они не смогли бы приблизиться к аэродрому. У нас не было бы этого взрыва, 13 наших людей не погибли бы. А Кабул, некогда процветающий город, не превратился бы в выгребную яму гуманитарных… пропорций. Это просто в голове не укладывается, если было такое предложение, но его решили не принимать. Тогда это не просто некомпетентность, но это полнейшая…неспособность принимать верные военные решения.



Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** Так сказано в оригинале. В действительности боевиками в Кандагаре командовал Накибулла (прим. ИноТВ).