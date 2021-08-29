Bild: экс-министр Афганистана развозит пиццу по улицам Лейпцига

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает сейчас курьером по доставке пиццы в немецком городе Лейпциге, сообщает Bild. Он бежал из страны на фоне наступления «Талибана»* и расследований, которые велись против него. По сравнению с тем, чтобы было раньше, сейчас он живёт очень скромно, но он счастлив и изучает немецкий, чтобы позже работать в сфере телекоммуникаций.

Сайед Ахмад Шат Саадат ездит по улицам Лейпцига на велосипеде в светло-оранжевой куртке. При этом никто не догадывается, что этот курьер — бывший министр связи Афганистана. Он давал телевизионные интервью, носил роскошные костюмы и ему очень хорошо жилось. Потом он бежал в Германию, чтобы начать всё сначала. Сегодня он живёт на востоке Лейпцига в квартире метражом 70 м2 и развозит пиццу, получая €15 в час. Если сравнивать с тем, что он получал раньше, это немного, но на жизнь ему хватает.

САЙЕД АХМАД ШАТ СААДАТ, бывший министр связи Афганистана: Мне нравится эта работа, потому что, как я уже сказал, она помогает поддерживать мне физическую форму, ведь я езжу на велосипеде. Я знакомлюсь с людьми, говорю с ними, и я могу изучать местность.

Он уехал со своей семьёй из Афганистана в раннем возрасте. Изучал электротехнику в Оксфорде, работал в сфере сотовой связи и построил успешную карьеру. В 2016 ему позвонили из бюро президента Афганистана. Ему предложили пост в министерстве.

САЙЕД АХМАД ШАТ СААДАТ: Это было интересно, и я хотел служить своей стране, хотя на этой работе я бы и получал меньше денег. Деньги меня не волновали. Президент предложил мне пост ответственного за телекоммуникацию в Афганистане.

Вернувшись на родину, Саадат женился, жил хорошей жизнью, но потом его начальника уволили за криминальные махинации. Саадат стал главой министерства, но долго им не пробыл. «Талибан» наступал. Позже начались расследования против самого Саадата, которые, по его словам, инициировали коррумпированные сторонники президента. В результате в 2018 он был вынужден покинуть свой пост. С 2020 50-летний мужчина живёт в Лейпциге. Работа курьером позволяет ему выживать, платить за аренду и курсы по изучению немецкого языка.

САЙЕД АХМАД ШАТ СААДАТ: В будущем у Германии хорошие шансы для развития в сфере коммуникаций. Экономика и безопасность здесь на хорошем уровне. Моя жена продолжает жить в Афганистане. Когда-нибудь она приедет ко мне. Сейчас я изучаю немецкий язык, чтобы позже работать в сфере телекоммуникаций. Это новая жизнь, новая страна и я здесь счастлив. Я уже даже нашёл пару новых друзей.

Конечно же, он продолжает следить за нынешней ситуацией в Афганистане. У него сердце разрывается от происходящего. По его словам, мир должен встать на сторону афганцев и поддержать их. Свою жизнь он полностью поменял. Из-за той опасности, которая грозит ему на родине, он хочет остаться в Германии.

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.