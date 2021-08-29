Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Афганистан показал, что Европа осталась без защиты США

Для Европы победа «Талибана»* в Афганистане — это «двойной кошмар», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Во-первых, ситуация в стране показала, что США больше не собираются играть роль мирового полицейского, а без поддержки американцев европейцы не смогут обороняться. Во-вторых, терроризм снова на подъёме, а Запад как никогда бессилен и беспомощен в противостоянии с ним, и никто не знает, что с этим делать, рассказывает автор статьи Рональд Баразон.

Для Европы захват «Талибаном»* власти в Афганистане — это «двойной кошмар», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Во-первых, своим поспешным выводом войск США показали, что они не собираются больше защищать «свободный мир» и играть роль мирового полицейского. А без поддержки американцев у Европы недостаточно сил, чтобы себя оборонять, и в скором времени этот катастрофический дефицит вряд ли будет устранён, убеждён автор статьи Рональд Баразон.

Во-вторых, терроризм снова на подъёме, а демократии беспомощны перед этой угрозой, продолжает немецкое издание. Также Запад бессилен в противостоянии с диктатурами, которые используют террористические методы для подавления своих граждан, например, Китаем и Ираном. Необходимо срочно действовать, но никто не знает как. Не исключено, что через пару дней европейцы забудут про Афганистан, неудобные темы, связанные с обороной и борьбой с терроризмом, и вновь погрузятся в самообман и опасное равнодушие, предостерегает Баразон.

При этом в ЕС уже многие годы ведутся разговоры о необходимости создания европейской армии, которые, однако, ни к чему не приводят. Лиссабонский договор предусматривает тесную привязку союза к НАТО, в котором главенствуют США, но на фоне изменившихся обстоятельств этот пункт требует пересмотра. Представление о том, что американцы во имя защиты демократии будут готовы сражаться по всему миру, превратилась в иллюзию. Доктрина Трумэна, принятая в 1947 году, предусматривала, что Вашингтон будет поддерживать свободные народы в их борьбе с тоталитарными режимами, но при экс-президенте Дональде Трампе и его преемнике Джо Байдене США отошли от этих принципов. Впрочем, эта иллюзия уже так прочно засела в головах европейцев, что они не готовы от неё отказаться, отмечает Баразон.

11 сентября 2001 года бывший глава Белого Дома Джордж Буш младший объявил «войну с терроризмом». Но это изначально была неправильная концепция, ведь регулярная армия не может сражаться с террористами. Борьба с ними в западных странах — это скорее полицейская работа. А в странах, где находятся их базы, солдаты США и Европы зачастую имеют дело с людьми, которые относятся к Западу враждебно, но при этом не являются террористами.

Американцы не смогли добиться успеха в этом противостоянии, констатирует автор. И связано это во много с тем, что для террористов человеческая жизнь не имеет значения. Они убивают, не задумываясь, и они не ограничены никаким правовыми нормами. Напротив, убийство для них — это победа над неверными. К тому же они не ценят собственную жизнь. Для них смерть — это всего лишь переход в лучший мир. И этим моджахедам противостоят солдаты США, Германии, Великобритании и Франции с их фундаментально иным самосознанием. Они ценят собственную жизнь, а за убийство невинных могут предстать перед судом у себя на родине и сесть в тюрьму. К тому же во время операций они находятся в чужой стране, то есть не защищают своих родственников, жён и друзей.

Эффективными в борьбе с терроризмом могли бы оказаться экономические санкции, но и здесь есть ряд проблем, продолжает Баразон. США пытаются поставить на колени Иран с помощью штрафных мер, но Европа наоборот заигрывает с Тегераном. С Саудовской Аравией, которая финансирует террористов, американцы — близкие союзники. Эмир Катара активнее всех финансирует «Талибан», ХАМАС, «Братьев-мусульман»** и другие радикально-исламистские организации. Но вместо того, чтобы не закупать у него энергоресурсы, США заключают в Дохе важнейшие торговые соглашения и проводят чемпионаты мира по футболу. Китай же занял нынешнее положение в мире благодаря Западу, который создал в Поднебесной большую промышленность, пытаясь извлечь выгоду из низких зарплат. Покупая литр бензина, каждый в мире косвенно финансирует террористов, покупая телефон — Китай. Поэтому борьба с терроризмом должна начинаться в странах, поддерживающих его, подчёркивает автор.

Но в скором времени ситуация вряд ли изменится, ведь политики из Вашингтона и Брюсселя не способны учиться на собственных ошибках. В 2020 США заключили с «Талибаном» соглашение о том, что последние не будет предоставлять у себя в стране убежище террористам, и они тут же нарушили. Для исламистов бесконечные попытки Запада «договариваться» — это признак слабости и доказательство тому, что они «побороли ничтожеств». Да и Меркель говорит, что с «Талибаном» нужно «вести переговоры». Нет не нужно, настаивает Баразон. Нужно изолировать эту организацию, остановить торговлю наркотиками, обрубить поставки в Афганистан оружия и денег из Катара и других государств, лишив тем самым террористов экономической базы для существования. Таким же образом нужно бороться с экстремистами и в других странах. «Нужно», но уже не следующий день со вчерашними убийцами на Западе мило беседуют, с огорчением заключает автор.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.