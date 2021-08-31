France 24: талибы триумфально промаршировали по кабульскому аэропорту, проводив последнего солдата США

США в понедельник завершили вывод войск из Афганистана, поставив точку в самой долгой военной кампании в своей истории, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете телеканала, сразу после того, как последний американский солдат покинул кабульский аэропорт, по нему триумфально промаршировали представители движения «Талибан»*, которые объявили о «независимости» захваченной ими страны.

Перед вами — генерал-лейтенант Крис Донахью, командир 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, последним из американских военнослужащих покинувший Афганистан. Так завершилась финальная глава этой 20-летней войны, в которой погибли почти 2500 американских военных и четверть миллиона афганцев.

А по территории кабульского аэропорта довольно промаршировали бойцы «Талибана»*.

БОЕЦ «ТАЛИБАНА»: Самолёты вон, все там припаркованные стоят. Мы вошли в аэропорт. Проблем никаких нет.

БОЕЦ «ТАЛИБАНА»: А народу скажу вот что: не беспокойтесь. Всё идёт хорошо, слава Аллаху.

Талибы объявили о полной независимости страны — и по всей афганской столице слышались звуки импровизированных «салютов» из стрелкового оружия.

По данным американских вооружённых сил, в последние часы эвакуации из Кабула самолётами вывезли 1500 афганцев. Они стали последними из более чем 122 тысяч людей, эвакуированных из страны за последние две недели в рамках суматошной операции, проведённой с большой спешкой.

Позади остались более ста американцев и несколько тысяч афганцев, сотрудничавших с США. Вашингтон уверяет, что будет и дальше прилагать дипломатические усилия для того, чтобы их вывезти через катарскую Доху, предупреждая, что в будущих переговорах займёт жёсткую позицию.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Каждый свой шаг мы будем основывать не на заявлениях правительства талибов, а на его действиях в рамках выполнения собственных обещаний. Талибы хотят получить легитимность на международном уровне и поддержку международного сообщества; мы же хотим дать им понять, что легитимность и поддержку им придётся заслужить.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к талибам обеспечить гражданам, желающим покинуть Афганистан, возможность сделать это безопасно и предоставить доступ в страну гуманитарным миссиям.

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.