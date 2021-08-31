CNN: «военная миссия окончена» — спустя 20 лет США полностью покинули Афганистан
«Талибан»* вновь установил безраздельный контроль над Афганистаном, а США и силы НАТО, которые находились в стране последние 20 лет, её покинули. Для боевиков «Талибана» это повод для радости: последние военные транспортники США взлетели из Кабула незадолго до полуночи по местному времени.
Однако остаются большие опасения насчёт судьбы нескольких сотен американцев, которые так и не покинули Афганистан; то же самое можно сказать предположительно о десятках тысяч афганских союзников США и их семей, которые остались в стране.
Из-за поспешной и хаотичной эвакуации американского контингента в руки «Талибана» попало множество высокотехнологичного передового оружия, включая эти вертолёты, брошенные в кабульском аэропорту. Вместе с тем Центральное командование США утверждает, что часть военного оборудования была выведена из строя.
Президент Джо Байден собирается выступить с обращением к нации в ближайшие часы. В этой речи он, скорее всего, попытается объяснить, почему он так упорно стремился уложиться в крайний срок эвакуации — вторник, — в то время как очень многие призывали его продлить эти временные рамки.
При этом, хотя может сложиться ощущение, что этот день — это символ конца, госсекретарь США настаивает на том, что работа Вашингтона в Афганистане будет продолжаться.
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Открыта новая глава взаимодействия США с Афганистаном. И в рамках этой главы мы бы хотели идти по дипломатическому пути. Военная миссия окончена. Начинается новая, дипломатическая миссия.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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