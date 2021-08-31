WION: Байдену досталось от соцсетей — смотрел на часы на церемонии передачи останков погибших военных

Пользователи соцсетей заметили, что во время церемонии встречи самолёта, доставившего на базу ВВС в Довере останки погибших американских военных, президент США Джо Байден украдкой посмотрел на часы, передаёт WION. Этот жест спровоцировал волну критики и саркастических замечаний, в которых пользователи гадали, куда так торопится лидер.

Президента США Джо Байдена критикуют за провальный вывод войск из Афганистана. Его ругают за то, что его решение во многом спровоцировало гуманитарный кризис. Без внимания не остаётся ни один шаг лидера. И в этот раз он навлёк на себя новую волну критики, потому что решил посмотреть на часы не в самый подходящий момент.

Чета Байден приехала на базу ВВС США в Довере, чтобы принять участие в церемонии встречи самолёта, доставившего в страну останки погибших американских военных. Пользователи соцсетей заметили, что во время церемонии Байден посмотрел на часы. Это спровоцировало критику и целую серию саркастических комментариев в сети.

Интернет-пользователи заявили, что вместо того, чтобы почтить память павших американских героев, Байден с нетерпением ждал возможности заняться другими делами.

Бенни Джонсон в Twitter: «Похоже, Байден смотрит на часы во время церемонии передачи останков погибших военных на базе ВВС в Довере».

Впрочем, некоторые поддержали президента и отметили, что часы, на которые посмотрел президент, принадлежали его сыну (Бо Байдену. — ИноТВ), который тоже при жизни служил на передовой.

Пит Конник в Twitter: «Невероятно! Он действительно смотрел на часы? Ждал первой подачи в (бейсбольном. — ИноТВ) матче между «Нью-Йорк Метс» и «Вашингтон Нэшионалс»? Стыдно должно быть, президент».

Кэти в Twitter: «Извините, господин президент, вы хотели пойти на какое-то более интересное мероприятие?»

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.