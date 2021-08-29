«Как студент на уроке»: SNN заподозрил Байдена в том, что он задремал на встрече с израильским премьером

Президент США Джо Байден, возможно, слегка задремал на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Речи о полноценном сне здесь, скорее всего, нет, пишет Shore News Network. Как отмечает портал, об этом говорит то, что Байден сидел с опущенной головой и перебирал пальцами, а также вполне осмысленно ответил на замечания своего собеседника. Тем не менее он слегка прикрыл глаза, как студент, уставший на уроке.

У президента США Джо Байдена эта неделя выдалась на редкость тяжёлой: хаотичный вывод американских войск из Афганистана, грозящий гуманитарным кризисом, во многом достиг своего апогея в четверг, когда 13 военнослужащих США погибли в результате теракта в аэропорту Кабула. «Однако был ли Джо Байден настолько измотан, что задремал во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которую до этого пришлось отложить?» — задаётся вопросом Shore News Network.

Многие прореспубликанские СМИ утверждают, что Байден задремал, пока Беннет благодарил Америку за её поддержку.

На протяжении минуты, пока его собеседник говорил, Байден сидел с опущенной головой. Американский президент слушал премьер-министра Израиля, сложив руки на животе и перебирая пальцами. При этом он определённо услышал по крайней мере часть замечаний Беннетта, поскольку поменял позу, когда израильский лидер закончил говорить. И даже осмысленно ответил на его ремарки.

По мнению портала, версия о том, что Байден уснул, выглядит довольно неубедительно. Тем не менее стоит отметить, что американскому президенту следовало вести себя несколько иначе, поскольку его позу тяжело охарактеризовать как выказывающую максимальную степень уважения к собеседнику. «Байдену нужно было оставаться внимательным, сосредоточенным и поддерживать с иностранным лидером зрительный контакт, пока тот говорил», — отмечает Shore News Network.

Хотя нельзя наверняка утверждать, задремал президент или нет, это возможно. Вместе с тем он вряд ли успел войти в нормальный цикл сна, однако, возможно, остановился на пограничном состоянии, как студент на занятиях, который прикрыл глаза, по-прежнему слушая учителя.

«ВЕРДИКТ: неоднозначный. Посмотрите сами», — предлагает портал.