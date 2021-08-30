Daily Mail: «совершенно неподходящий момент» — британский политик осудил решение о выводе войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана сделал страну более опасным противником, чем до американского вторжения, и пошатнул авторитет и влияние США, пишет Тобиас Эллвуд в статье для Daily Mail. По мнению председателя комитета палаты общин британского парламента по вопросам обороны, события в Афганистане показывают, что Великобритания также потеряла рычаги давления и «особые отношения» с США.

Президент США Джо Байден решительно ответил на теракт в Кабуле, заявив: «Те, кто осуществил эти атаки, а также все, кто желает навредить Америке, знайте: мы не простим, мы не забудем, мы выследим вас и заставим вас заплатить». Однако, пишет Тобиас Эллвуд в статье для Daily Mail, одни лишь слова не скроют «неудобную правду», которая, как полагает председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, заключается в том, что с выводом американских войск из Афганистана мир стал более опасным.

По словам Эллвуда, администрация Байдена уделила недостаточно времени размышлениям о том, что последует за выполнением предвыборного обещания Дональда Трампа «вернуть войска домой». На деле Афганистан стал более опасным противником, чем до американского вторжения, а авторитет и влияние США и других стран Запада пошатнулись.

Британский политик утверждает, что Байден «подарил» «Талибану»* оставленное в Афганистане военное оборудование на сумму $85 млрд, включая 600 тыс. единиц оружия, 75 тыс. автомобилей и 200 самолётов. Кроме того, теперь у талибов больше боевых вертолётов Black Hawk, чем у 85% стран мира.

Однако, что, по мнению Эллвуда, ещё хуже, Китай и Россия, на угрозах со стороны которых, по словам Байдена, позволит сосредоточиться окончание войны в Афганистане, уже заступают на место Соединённых Штатов, намереваясь «финансировать и поддерживать тех самых людей, которые позволили произойти событиям 11 сентября». По данным автора статьи, Китай уже предложил $60 млрд за доступ к минеральным ресурсам страны. При этом западные страны потеряли разведывательный контроль за их планами.

При всём этом продолжающаяся миссия в Афганистане уже не требовала больших людских или финансовых потерь. В стране оставалось всего 2 тыс. американских военнослужащих, так как боевые действия закончились в 2014 году. И хотя правительство в Кабуле было коррумпированным, а модель управления, навязанная Западом, совершенно неуместна, «всё шло в правильном направлении». «Это был совершенно неподходящий момент для вывода войск», — отметил Эллвуд.

Кроме того, по мнению Эллвуда, все события в Афганистане показали, насколько реакционной стала британская внешняя политика, у которой нет возможности внести свой собственный стратегический вклад. Так называемые «особые отношения» Вашингтона и Лондона уже не те, что были раньше, — британское правительство не было в курсе всех стратегических решений, связанных с выводом американских войск.

Наряду с этим способность Лондона влиять на талибов сводится исключительно к ограничению финансовой помощи. Однако и это мало что даст, учитывая, что большая часть средств направляется на поддержку проектов по образованию и трудоустройству женщин. Таким образом, талибам выгодно, чтобы эти программы были свернуты.

Эллвуд предполагает, что теперь талибы обратятся за финансовой поддержкой к Китаю, где им выдвинут мало условий, кроме обеспечения доступа к обширным афганским месторождениям.

«Решение о выводе войск из Афганистана является огромным геостратегическим просчётом, который может принести пользу только нашим врагам, а также усилить угрозу терроризма во всём мире», — считает британский политик, у которого также есть американское гражданство.

Как пишет Эллвуд в своей статье для Daily Mail, то, что произойдёт в Афганистане дальше, может иметь серьёзные последствия на ближайшие несколько десятилетий. И очень многое будет зависеть от действий Байдена. По его словам, Великобритания должна выступить в качестве ближайшего союзника США по безопасности, чтобы стать опорой Запада, который «отдаёт глобальное лидерство странам, чья цель — разрушить либеральный международный порядок, который мы с таким трудом строили после окончания холодной войны».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.