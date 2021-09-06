До победы варваров ещё далеко — New York Times сравнил США с Римской империей

Если сравнить США и их зону влияния с Римской империей, то провал в Афганистане можно сопоставить с провалом Рима, например, в Месопотамии — на задворках империи, пишет The New York Times. Это неприятно, но не катастрофа, поскольку у Штатов остаётся их ближнее подбрюшье и «внешняя империя»: Западная Европа и Тихоокеанское кольцо.

После того как талибы* заняли Кабул, они стали использовать американское обмундирование, надевать военную форму, которую раньше носили американские военные. Автору статьи в The New York Times это напомнило, как в конце эпохи существования Римской империи варвары хоть и завоевали империю, но переняли частично её культуру. По словам обозревателя, похоже, что так будет выглядеть мир и после американской империи: другие народы будут играть в «американистость» на руинах американских экспортных путей, военных баз и торговых центров.

С другой стороны, отмечает автор статьи, картины, которые открываются в Кабуле, не обязательно говорят о коллапсе империи. Так, по словам обозревателя The New York Times, это скорее напоминает провалы Римской империи, которые случились на её задворках: например, в пустынях Месопотамии или в лесах Германии.

Журналист предлагает, глядя на американскую систему, видеть не одну империю, а три. Первая — собственно США, плюс их тихоокеанские и карибские сателлиты. Вторая — внешняя империя, регионы, которые американцы «оккупировали и перестроили после Второй мировой войны», и сюда автор статьи включает Западную Европу и Тихоокеанское кольцо.

А третья — мировая империя, которая простирается на все те регионы, куда доходит торговая и культурная власть США, это ряд зависимых государств и военных баз. И как раз эту третью империю обозреватель считает главным достижением Америки. Но из-за того, какая большая площадь у этой третьей империи, она не поддаётся дальнейшей интеграции, более прямому контролю американцев.

Если смотреть с этой точки зрения, то получается, что главные провалы США — сначала в Юго-Восточной Азии в 1960-е, потом на Ближнем Востоке и в Центральной Азии — стали результатом того, что американцам казалось, будто они могут сделать регионы, которые входят в их третью мировую империю, частью их второй внешней империи, то есть сделать принципы НАТО универсальными, переложить модель отношений с Японией и Германией на Южный Вьетнам и Ирак.

Впрочем, автор статьи отмечает, что такие провалы с американской политикой уже случались, хоть и с меньшим размахом, но с большими последствиями. В эту категорию он записал работу с Россией в 1990-е годы, которая в итоге вылилась в режим Путина. А особые отношения США с Китаем, похоже, только способствовали тому, чтобы Китай стал настоящим соперником, а не младшим партнёром Штатов.

Всё вместе, помноженное на кошмар в Ираке и поражение в Афганистане, это значительно ослабило американскую мировую империю и уничтожило мечту американцев о доминировании над миром. Но пока у США остаются два других имперских измерения, рано говорить об их крахе. Это скорее сравнимо с тем, как Римская империя проиграла в войне с парфянами и с германскими племенами одновременно, — это плохо, но жить можно.

Впрочем, нужно иметь в виду, что поражение на дальних рубежах может иметь последствия и для центра империи. Американскую империю «Талибан»* не победит, но в Западной Европе или Восточной Азии слабость США может ускорить развитие событий, которые будут угрожать уже всей американской системе, какой она сложилась с 1945 года. Речь идёт, например, о сближении России и Германии, вооружении Японии или операции Китая против Тайваня. Все эти события способны сказаться и на первой внутренней американской империи, вылиться в обострение внутренних споров, углубить идеологические разногласия.

Поэтому автор статьи считает правильным решение покончить с бесплодным вмешательством в Афганистан. Но при этом он высказывает опасения, ведь от имперского статуса почти нет путей вернуться назад, к обычной стране, и при этом не скатиться в долгосрочное падение, пишет The New York Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.