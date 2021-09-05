Столтенберг: собственные вооружённые силы ЕС грозят ослабить НАТО и разобщить Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал европейские усилия в области обороны, однако высказался против создания ЕС собственных вооружённых сил, пишет The Daily Telegraph. В интервью изданию Столтенберг предупредил, что это может ослабить альянс и разобщить Европу, добавив, что общеевропейские силы никогда не заменят НАТО.

Создание Евросоюзом общих вооружённых сил, за которые выступают высокопоставленные европейские чиновники после захвата «Талибаном»* Афганистана, может ослабить НАТО и «разобщить Европу», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Daily Telegraph.

По словам Столтенберга, он приветствует более активные усилия Европы в области обороны, однако предупреждает, что планируемые силы быстрого реагирования ЕС рискуют перегрузить «ограниченные ресурсы» союзников НАТО.

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», — отметил генсек.

Столтенберг добавил, что отчасти дело в деньгах, так как 80% оборонных расходов блока приходится на союзников, которые не являются членами ЕС. По словам генсека, Великобритания, Исландия, Норвегия, США, Канада и Турция играют важную роль в обеспечении европейской безопасности. Развёртывание США, Великобританией, Турцией и Норвегией тысяч военнослужащих для оказания помощи в эвакуации из Афганистана показало, что страны НАТО, не входящие в ЕС, обладают «уникальными возможностями, которые необходимы для обороны Европы».

«Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий», — добавил генеральный секретарь организации, уточнив, что «конкретные предложения с НАТО не обсуждались».

В интервью британскому изданию Столтенберг признал, что захват Афганистана движением «Талибан», безусловно, был «связан с тем, что союзники по НАТО решили завершить военную миссию» в стране. Однако он уточнил, что «одной из главных причин внезапного краха» стал провал бывших политических и военных лидеров страны. Не было логистической поддержки афганских сил безопасности и чёткого плана по защите страны, афганские солдаты «не получали зарплату и не получали боеприпасы». Кроме того, сказалось и то, что президент Ашраф Гани покинул Афганистан.

Столтенберг отметил, что в НАТО знали о существовании риска возвращения талибов, однако никто не предполагал подобной скорости. Генсек посетовал, что «после значительных инвестиций в афганские силы безопасности в течение 20 лет» было «разумно ожидать, что они смогут противостоять талибам в течение более длительного времени».

Как напоминает The Daily Telegraph, ранее в Брюсселе заявили, что хаотичный вывод войск из Афганистана показал, что Европейский союз должен быть способен действовать независимо от США. Высокопоставленные представители ЕС призывают к созданию общих сил численностью до 20 тыс. военнослужащих. Ожидается, что проект предложения будет представлен уже в ноябре этого года.

Опрос, проведённый британской компанией Redfield & Wilton Strategies, показал: 62% респондентов считают, что международная репутация США пострадала из-за того, как был осуществлён вывод войск из Афганистана. Около 41% опрошенных сказали то же самое о Великобритании, и только пятая часть с этим не согласилась.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.