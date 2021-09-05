Le Monde: после крушения в Афганистане в НАТО пришёл час сомнений

Ситуация в Афганистане показала, что в США не смогли оценить ни реальные способности афганской армии и администрации, ни скорость продвижения талибов*, ни спросить мнения европейских партнёров по НАТО, пишет Le Monde. Поэтому, по словам автора статьи, теперь в альянсе многие задумаются о его будущем.

«Некоторые вещи перечитывать жестоко», — пишет о совместной декларации министров иностранных дел стран НАТО от 14 апреля автор статьи в Le Monde под заголовком «После крушения в Афганистане в НАТО пришёл час сомнений». В этой декларации страны альянса договариваются о выводе сил из Афганистана и обещают, что будут, без сомнения, помогать Афганистану обеспечивать свою защиту.

20 лет постоянного присутствия в Афганистане не дали альянсу понять истинное состояние местных вооружённых сил, ощутить, насколько провальным получилось строительство государственных структур, оценить слабость сформированной армии и аппарата безопасности, на что ушли миллиарды долларов.

И глава НАТО Йенс Столтенберг не стал высказывать Джо Байдену возражений по поводу этого решения американцев, европейцы остались один на один со своими вопросами, пишет автор статьи. При этом в Афганистане оставалось ещё несколько тысяч европейских солдат.

Не стали в НАТО задаваться вопросом и о состоянии духа 300 тыс. афганских военных, которым пришлось теперь защищать страну без всякой поддержки. При этом в альянсе не обращали внимания, что эта армия неэффективна, коррумпирована — по сути её и нет, приводит автор статьи слова своего источника в руководстве альянса. И даже в начале августа ещё звучали сообщения, что терроризм побеждён, афганская армия способна контролировать ситуацию и вот-вот будет установлено правительство национального единства.

Как ещё один признак того, как плохо альянс был подготовлен к ситуации, автор статьи приводит аргумент, что 27 июля, за три недели до падения афганского правительства, Столтенберг обещал президенту Гани новое военное оборудование. Только с начала этого года в Афганистан было поставлено нового оружия на €60 млн.

Как признаются сейчас источники газеты среди сотрудников НАТО, там никто не ожидал такого исхода, не планировал, не мог представить, поэтому это не только «трагедия» в контексте настоящего времени, но и «обеспокоенность» по отношению к будущим конфликтам.

Сегодня вопросы относятся и к разведслужбам, которые не предупреждали о возможном столь скором продвижении талибов*. Критикуют и международный секретариат НАТО, эту структуру из тысячи человек, которые должны давать мнения и ориентиры, а также переводить в реальные действия принятые решения. Что же до Столтенберга, то он, пережив споры Дональда Трампа с европейцами, «смерть мозга» НАТО от Макрона, войну на Украине, несёт на себе трагический итог всей афганской кампании, пишет автор статьи.

При этом кандидаты на его место набрали вес на этой ситуации. Так, Тереза Мей обратила внимание, что теперь нужно задаться вопросом, как НАТО работать дальше. А один из предшественников Столтенберга Якоб де Хооп Схеффер заявил, что чувствует стыд оттого, что Западу пришлось оставить афганских женщин на произвол судьбы.

Вопросы задают теперь и самой американской администрации, которая переоценила силы афганской армии и верила в возможность проведения переговоров с талибами. При этом европейцы, «которых поставили перед свершившимся фактом, должны признать в очередной раз, что они с военной точки зрения не имеют никакого или почти никакого веса без американцев», отметил в общении с журналистом один из европейских дипломатов.

«Только лишь пристально взглянув на то, что сработало в Афганистане и что нет, Европа сможет через последовательный и реалистический подход построить собственные силы, а не замахиваться на грандиозные схемы, которые не пользуются поддержкой со стороны общества», — приводит автор статьи мнение американского политолога. И сейчас есть риск, что европейцы станут тревожиться по поводу каких-либо совместных военных кампаний в будущем. Лидеры уже стали обсуждать создание европейских сил быстрого реагирования.

Эксперты задаются вопросом, как скажутся результаты афганской кампании на будущем НАТО. Некоторые из опрошенных журналистами аналитиков высказали мнение, что сейчас Вашингтон, наоборот, станет активнее работать над тем, чтобы показать альянсу свою приверженность.

И хотя афганский кризис не угрожает существованию НАТО, он показал членам альянса два фактора, которые могут сказаться на его судьбе. Так, европейцам стало очевидно, что они не могут изменить принятое американцами решение и, соответственно, отстоять собственные интересы. А американцам, притом что они постоянно призывают европейских партнёров заниматься своей безопасностью, стало понятно, что у тех для этого нет не только возможностей, но и политического желания, пишет журналист Le Monde.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.