N-TV: ЕС согласен снова помогать Афганистану деньгами — но для этого «Талибан» должен принять его условия

Когда к власти в Афганистане пришёл «Талибан»*, Евросоюз заморозил выплаты помощи на восстановление страны, но ситуация может в скором времени измениться, отмечает немецкий телеканал N-TV. Государства ЕС готовы продолжить выделять средства на помощь Афганистану, но для этого «Талибан» должен принять их условия и, в частности, разрешить европейцам и афганцам беспрепятственно покидать страну, соблюдать права женщин и свободу печати, а также сформировать разностороннее инклюзивное правительство.

С тех пор как власть в Афганистане взял «Талибан»*, деньги от Евросоюза в страну больше не поступают, однако ситуация может в скором времени измениться, сообщает немецкий телеканал N-TV. Но для будущего сотрудничества с новыми властителями в Кабуле министры иностранных дел ЕС выдвинули свои условия.

Евросоюз обозначил для радикально-исламистского «Талибана» перспективу продолжить получать помощь на восстановление Афганистана и наладить дипломатические контакты. Как отметил во время пребывания в Словении верховный уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель, министры иностранных дел 27 стран ЕС в основном договорились отправить «пробный шар» ожидаемому новому правительству Афганистана под эгидой «Талибана».

К числу выдвигаемых Евросоюзом условий относится свободный выезд для европейских граждан и афганцев из страны, а также свободный доступ для гуманитарной помощи. Среди других условий Боррель назвал соблюдение прав женщин и свободу печати, формирование «инклюзивного и репрезентативного правительства», а также согласие «Талибана» с тем, что Афганистан не должен снова стать оплотом для террористов. Уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам подчеркнул, что контакты с «Талибаном» не приравниваются к его официальному признанию.

В основе соглашения ЕС лежит германо-французское предложение, отмечает немецкий телеканал. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по прибытии в Словению в четверг озвучил сходные условия для «Талибана». Он объявил о том, что при выполнении этих условий средства помощи из Германии также снова могут быть направлены в Афганистан, хотя после перехода власти к «Талибану» все соответствующие операции были заморожены. Немецкое правительство обещает ежегодно выделять на восстановление Афганистана около €430 млн на протяжении пяти лет.

Если этого позволят условия с безопасностью в Кабуле, страны ЕС, по словам Борреля, хотят учредить в столице Афганистана общее дипломатическое представительство. После вывода войск Германия и другие европейские страны закрыли свои посольства в Афганистане. Официальный представитель «Талибана» в Кабуле заявил, что новое правительство будет представлено не раньше субботы. Ранее сообщалось, что члены правительства, возможно, будут названы уже после пятничной молитвы, отмечает телеканал N-TV.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.