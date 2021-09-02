SCMP: посол КНР в США призвал Вашингтон не относиться к Китаю, как к Советскому Союзу

«Китай не Советский Союз», и мысль о том, что США должны взаимодействовать с Пекином «с позиции силы» и одержать победу в «новой холодной войне», — заблуждение, заявил посол КНР в США Цинь Ган. Дипломат отметил, что его страна хочет развивать правительственные контакты с Америкой и восстановить механизмы диалога, «чтобы точно понимать политические намерения друг друга».

Новый посол КНР в США Цинь Ган, заступивший на свой пост в конце июля, призвал Вашингтон не относиться к Китаю так же, как Советскому Союзу, сообщает South China Morning Post.

Дипломат выступил на онлайн-конференции, организованной Национальным комитетом по китайско-американским отношениям. В мероприятии также приняли участие известные эксперты по КНР, в том числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший помощник госсекретаря в администрации Дональда Трампа Сьюзан Торнтон.

По словам Циня, мысль о том, что Америка должна взаимодействовать с Китаем «с позиции силы» и одержать победу в «новой холодной волне», — заблуждение. «Китай не Советский Союз. Распад СССР произошёл сам по себе», — подчеркнул посол.

«Жёсткая линия по Китаю предыдущей американской администрации нанесла серьёзный ущерб нашим отношениям, и эта ситуация всё ещё не изменилась и даже продолжает своё существование», — заявил Цинь Ган.

«Мы хотим укрепить контакты с США между министерствами иностранных дел, экономики, финансов, правоохранительными органами и военными ведомствами и восстановить механизмы диалога. Это необходимо, чтобы точно понимать политические намерения друг друга и конструктивным образом регулировать разногласия», — объяснил китайский дипломат.

Как обратил внимание Цинь, распад Советского Союза произошёл из-за ряда факторов, включая коррупцию и слишком сильную вовлечённость в гонку вооружений, которая вызвала неприятие у жителей страны. Китай же сумел извлечь уроки из истории и построить вторую по величине в мире экономику, несмотря на стихийные бедствия, нехватку еды и то, что СССР прекратил оказывать ему поддержку.

«Мы всё пережили. И сегодня, когда США предпочитают использовать государственную силу, чтобы ставить палки в колёса Huawei, ожидать они могут, как говорят многие китайцы, не поражения Huawei, а появления ещё большего количества подобных ей компаний», — заверил посол КНР.

Цинь полагает, что США сейчас «мыслят категориями холодной войны». При этом в период реальной холодной войны «два блока едва могли сосуществовать».

Как обращает внимание South China Morning Post, с момента своего прибытия в Вашингтон после нескольких месяцев взаимных обвинений и напряжённости между Вашингтоном и Пекином китайский дипломат придерживается дружественного и примирительного тона в своих заявлениях. И в последнее время можно заменить признаки более частой коммуникации между официальными лицами США и КНР. Один из примеров — визит Джона Керри, специального представителя администрации президента Джо Байдена по вопросам климата, в Китай для переговоров. Также после захвата Кабула «Талибаном»* министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Этони Блинкен провели уже две телефонные беседы по Афганистану.

Тем не менее между Пекином и Вашингтоном по-прежнему ощущается напряжённость в других сферах, среди прочего — в вопросе о происхождении пандемии. Недавнее расследование американских разведведомств в отношении гипотезы об утечке коронавируса из китайской лаборатории вызвало жёсткую критику со стороны КНР. В пятницу 27 августа американское правительство заявило, что по итогам расследования его экспертам не удалось сделать однозначных выводов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

