NYT: «новая эра» — Байден пообещал, что США перестанут «переделывать» другие страны силой

Американский президент заявил об окончании эпохи, когда Вашингтон использовал военную мощь, чтобы влиять на политику других стран. По словам Джо Байдена, он намерен избегать крупных наземных конфликтов и вместо этого отдать предпочтение стратегии, основанной на конкуренции с Китаем и Россией, сообщает The New York Times.

Президент Джо Байден категорически отверг критику его решения прекратить 20-летнюю войну США в Афганистане. Он назвал эвакуацию персонала из Кабула «невероятным успехом» и объявил об окончании эпохи, когда Америка использовала военную мощь, чтобы «переделывать другие страны», сообщает The New York Times.

Обращаясь к нации менее чем через неделю после того, как теракт унёс жизни 13 военнослужащих в кабульском аэропорту при «хаотическом бегстве» из Афганистана, Байден сказал, что потери Соединённых Штатов были бы ещё выше, если бы он позволил стране погрязнуть в региональном гражданском конфликте. Более того, глава Белого дома выразил уверенность, что единственной альтернативой выводу войск было новое обострение войны, отмечает издание.

«Когда я слышу, что мы могли бы, должны были продолжить так называемые ограниченные усилия в Афганистане, с низким риском для наших военнослужащих и с низкими затратами, — заявил Байден во время 26-минутного выступления, — у меня складывается ощущение, что недостаточное количество людей понимают, как много мы просим от 1 процента жителей нашей страны, которые носят военную форму».

«В любой войне не существует ограниченных усилий, низкого риска или низких затрат, — продолжил он. — Пора положить конец войне в Афганистане».

Президент отказался признавать хоть какую-то вину за возвращение «Талибана»* к власти, даже после того, как боевики организации отпраздновали свою «независимость» от Америки стрельбой на улицах Кабула. Вместо этого Байден попытался оправдать своё отношение к последним неделям войны и призвал поблагодарить военных и дипломатов США за то, что они переправили более 120 тыс. американцев и афганских союзников на фоне террористической опасности, обращает внимание издание.

Байден выразил глубокое сожаление относительно гибели людей в результате взрывов в аэропорту Кабула, в том числе множества афганцев. Но он не согласился с мнением, что его администрации следовало провести окончательный вывод войск «более упорядоченно».

«Представьте себе, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле... всё равно было бы спешное бегство к аэропорту и подрыв уверенности в том, что правительство контролирует ситуацию, а миссия оставалась бы всё такой же очень трудной и опасной», — сказал он.

Байден преуменьшил беспорядок, связанный с выходом США из Афганистана. По его словам, официальные лица всегда предполагали, что афганские национальные силы безопасности окажутся сильным противником для талибов, хотя разведка и эксперты на протяжении многих лет говорили об обратном, отмечает The New York Times.

Президент признал, что «от 100 до 200» американцев не успели покинуть Афганистан. Но он заверил, что США продолжат прилагать дипломатические усилия, чтобы помочь им уехать в ближайшие дни.

Байден выставил себя лидером, который избрал единственный доступный курс среди множества плохих вариантов. Он возложил вину на афганскую армию и своего предшественника Дональда Трампа, который в прошлом году достиг соглашения с талибами о полном выводе войск США к маю этого года. По словам американского президента, его страна «не имеет жизненно важных интересов в Афганистане, кроме предотвращения нападения на родину», и война должна была закончиться десятилетием раньше.

«Это был выбор, реальный выбор между уходом или обострением, — сказал Байден, который в своём выступлении нередко переходил на повышенный тон. — Я не собирался продлевать эту вечную войну».

При этом президент дал представление об ином внешнеполитическом курсе, которым намерены следовать США. По словам Байдена, он собирается избегать наземных войн с развёртыванием крупных сил, вместо этого отдавая предпочтение стратегии, в большей степени основанной на конкуренции в области экономической и кибернетической безопасности с Китаем и Россией и сосредоточенной на противодействии угрозам с помощью технологий, которые позволяют наносить удары по террористам без наличия крупного контингента в таком месте, как Афганистан.

Глава Белого дома назвал это «новой эрой» использования американской мощи. Соединённые Штаты больше не будут стремиться изменить своих соперников, что пытались сделать три предыдущих президента в Афганистане и Ираке. «Мир меняется» — и американское руководство должно измениться вместе с ним, подчеркнул Байден.

«Перевернув страницу внешней политики, которой наша страна руководствовалась последние два десятилетия, мы должны учиться на своих ошибках», — сказал президент. Он предложил извлечь два урока: ставить миссии с «ясными, достижимыми целями» и оставаться сосредоточенными на фундаментальных интересах национальной безопасности США. При этом Байден пообещал, что его новый подход к отношениям с миром не приведёт к изоляционизму Трампа с его идеей «Америка превыше всего».

На протяжении нескольких недель поспешный вывод войск из Афганистана, а также хаос и насилие вокруг кабульского аэропорта отвлекли президента от внутренних проблем. Представители Белого дома надеются, что после этого сложного эпизода Байден переключит своё внимание на текущие кризисы, с которыми сталкиваются США, в том числе на волну пандемии коронавируса и последствия разрушительного урагана «Ида», заключает The New York Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.