Times: китайский дипломат предложил отказаться от обязательства КНР не наносить ядерный удар первым

Пекин может в ближайшее время пересмотреть политику отказа от первого удара, которой КНР придерживается с 1968 года, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного китайского дипломата. По информации газеты, на такое решение Китай натолкнули действия США, которые наращивают военное присутствие в Восточной Азии и формируют новые антикитайские союзы.
Бывший посол КНР в ООН по вопросам разоружения Ша Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от обязательства не применять ядерное оружие первым, ответив таким образом на появление региональных альянсов антикитайской направленности, а также на наращивание США военного присутствия в Восточной Азии, сообщает The Times.
Как выяснили журналисты британского издания, изучив только что опубликованные стенограммы состоявшегося на прошлой неделе заседания Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению, господин Ша в ходе этого мероприятия заявил: «До тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой или же США не прекратят принимать пассивные меры по подрыву эффективности стратегических сил КНР, безусловный отказ от первого удара с нашей стороны нецелесообразен».
«Стратегическое давление на Китай усиливается — США уже создали новые военные альянсы, параллельно наращивая у нас под боком военное присутствие», — подчеркнул дипломат. «Отказ от первого ядерного удара позволил Китаю занять на международной арене позицию морального превосходства. Но США ещё какое-то время будут рассматривать Китай как своего главного конкурента и даже противника. Возможно, эту политику можно пересмотреть и подкорректировать?» — добавил он.
Как подчёркивает обозреватель The Times, заявления Ша «добавят тревожности в формирующуюся сейчас в Азии атмосферу стратегической конфронтации» — тем паче, что Пекин часто «использует учёных и политиков для того, чтобы подавать идеи, которые затем оформляются в реальные политические решения».
Китай стал ядерной державой в 1964 году, но уже четыре года спустя официально заявил об отказе от первого удара, напоминает автор материала. Ядерный арсенал Пекина по некоторым оценкам насчитывает 320 боеголовок — однако главред «таблоида националистической направленности» Global Times Ху Сицзинь в прошлом году заявил, что стране нужно довести количество боеголовок до 1000, подчёркивает журналист. А недавно «независимые гражданские исследователи», изучив спутниковые фотографии, пришли к выводу, что КНР в настоящий момент возводит почти 300 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.
На прошлой неделе США, Великобритания и Австралия объявили о создании AUKUS — нового стратегического партнёрства, в рамках которого Канберра получит атомные подлодки, также говорится в материале The Times. А в пятницу в Вашингтоне должен будет состояться первый очный саммит объединения «Четырёхсторонний диалог по безопасности» (Quad), в которое входят США, Австралия, Индия и Япония; по информации The Times, встреча будет посвящена растущей мощи Китая.
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