Times: китайский дипломат предложил отказаться от обязательства КНР не наносить ядерный удар первым

15:42 Жамнов: Панарин готов помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался по поводу возможного участия нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

15:37 Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, предложил Вашингтону отказаться от собственной «ошибочной политики» в Сирии.

15:28 Отец Фьюри: на этот раз Тайсон отправит Уайлдера на пенсию Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от третьего поединка с американским боксёром Деонтеем Уайлдером.

15:27 Изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбуржье Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок.

15:17 Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко для российских туристов в связи с тем, что африканская страна решила остановить прямое авиасообщение между странами.

15:09 Ливан полностью остался без электричества Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций страны в связи с нехваткой топлива.

15:09 Гасли показал лучшее время в третьей свободной практике на Гран-при Турции Французский пилот Alpha Tauri Пьер Гасли показал лучший результат по итогам заезда во второй свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.

14:59 Кафельников: нет никаких эмоций и впечатлений от матча Россия — Словакия Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России по футболу над Словакией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

14:55 The Telegraph: «Ньюкасл» сможет потратить зимой £190 млн на трансферы, не нарушив ФФП Английский футбольный клуб «Ньюкасл» сможет потратить в ближайшее трансферное окно £190 млн, не нарушив нормы финансового фейр-плей.

14:54 По факту избиения военного в Хабаровском крае возбудили дело Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев заявил, что по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.

14:48 СЭ: российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой На следующей неделе состоится встреча российских арбитров с новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Мануэлом Мелу Перейрой.

14:42 Появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Словакия В сети опубликовали видео моментов, которые остались за кадром матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.

14:40 Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу Президент Сербии Александр Вучич рассказал о переговорах сербской и российской сторон о ценах на газ.

14:38 Орлов: Витория висит на волоске в «Спартаке» Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

14:32 Месси заявил, что счастлив после перехода в ПСЖ Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси признался, что счастлив после перехода в парижский футбольный клуб из «Барселоны».

14:29 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе Вануату Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у берегов Вануату.

14:24 Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о своём одноклубнике россиянине Алексее Миранчуке.

14:22 Экс-футболист сборной Словакии Дюрица назвал отскоком победу России Бывший игрок сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поражение от России в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

14:18 Москвина — о музыке Мишиной и Галлямова: важно, что приняли нашу музыку Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире Finlandia Trophy.

14:17 Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма на МКС Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС).

14:07 Литва закупит еще 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией МВД Литвы сообщило, что установление Литвой заграждения на границе с Белоруссией потребует приобретения еще 300 км колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины).

14:05 Кавазашвили предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающих сборной России по футболу в матче квалификации чемпионата мира со Словакией.

13:57 Экхофф рассказала, что сбылась её мечта Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф попала на обложку глянцевого журнала KK.

13:53 Чемпион мира по баскетболу в составе сборной США Фарид перейдёт в ЦСКА Чемпион мира 2014 года в составе сборной США по баскетболу Кеннет Фарид в ближайшее время перейдёт из пуэрто-риканского «Леонес де Понсе» в московский ЦСКА.

13:51 ЕС осудил теракт в афганской мечети Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз осуждает теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана.

13:40 Арестованы еще двое обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Оренбуржье Советский районный суд Орска в Оренбургской области взял под стражу еще двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем.

13:39 Орлов похвалил Карпина после победы сборной России над Словакией Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России по футболу над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.

13:36 Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Яном Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Роб Фонт отказался от титульного боя с россиянином Петром Яном.

13:30 Первый президент Ирана скончался в Париже В Париже скончался Абольхасан Банисадр, ставший первым президентом Ирана после Исламской революции 1979 года.

13:27 Бакаев поблагодарил всех за поддержку после матча со сборной Словакии Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (1:0).

13:23 Хэмилтон: когда попал в «Формулу-1», не испытывал уважения к другим пилотам Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон вспомнил, что ощущал по отношению к другим гонщикам, когда только попал в «Формулу-1».

13:20 На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 7 495 411 человек, а 6 083 379 жителей страны полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.

13:19 Мешков обслужит матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Гибралтар Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Нидерландами и Гибралтаром.

13:10 Полиция исследует смертельный суррогатный алкоголь в Оренбургской области Полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.

12:58 Месси рассказал, что у него после ухода из «Барселоны» было несколько предложений Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о переходе в парижский клуб из каталонской «Барселоны».

12:56 В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан Оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

12:46 В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал итог матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).

12:44 В Красноярском крае загорелся склад с горючим на площади 1000 квадратных метров Пожар произошёл на складе с горючим в Емельяновском районе Красноярского края, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

12:40 «Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» обыграл «Амур».

12:33 Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до восьми Спасатели обнаружили под завалами в Батуми тела ещё двух человек, в результате чего число погибших при обрушении жилого дома в городе выросло до восьми.

12:19 В Москве выявили 6001 случай коронавируса за сутки В Москве выявили 6001 случай COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

12:09 Нурмагомедов проведёт бой со Стаманном на UFC 270 Стал известен соперник российского бойца легчайшего дивизиона Саида Нурмагомедова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

12:06 Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.

12:04 В «Газпроме» заявили, что выполняют все заявки по поставкам газа в Европу Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что компания удовлетворяет все заявки своих покупателей по поставкам газа в Европу и действует в соответствии с ними.

11:56 В России зафиксирован максимум случаев смерти от COVID-19 за пандемию Число летальных исходов вследствие коронавируса в России за сутки возросло на 968 против 936 днем ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

11:55 Португальская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия Португальский арбитр Артур Диаш обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией.

11:48 В России за сутки выявили 29 362 случая коронавируса В России за сутки выявили 29 362 случая коронавируса. Накануне сообщалось о 27 246 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

11:42 Вайсс: молодой вратарь с огромным будущим выручил сборную России в матче со Словакией Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:1).

11:40 Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с тремя пострадавшими девушками Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении водителя автомобиля, сбившего трёх девушек на севере города.