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Newsweek: в Китае отвергли обвинения США о планах обогнать Россию по количеству ядерных боеголовок

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Главред правительственной газеты КНР The Global Times Ху Сицзинь отреагировал на заявления американского генерала Томаса Буссьера о том, что китайский ядерный арсенал превзойдёт российский в ближайшем будущем. В то же время глава издания высказался за продолжение разработки оружия этого типа, которое в представлении Пекина должно сдержать потенциальный американо-китайский конфликт, пишет Newsweek.
Newsweek: в Китае отвергли обвинения США о планах обогнать Россию по количеству ядерных боеголовок
Reuters

Официальный печатный орган Коммунистической партии Китая The Global Times отверг сообщения о том, что китайский ядерный арсенал в ближайшее время превзойдёт ядерный потенциал России. В то же время газета высказалась за продолжение разработки оружия, чтобы не допустить конфликта с Соединёнными Штатами, пишет Newsweek.

Наращивание ядерного арсенала Пекина, «главного противника» Вашингтона, вызвало обеспокоенность у американских чиновников. Генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер, курирующий американский арсенал, предупредил, что быстрое создание оружия больше не согласуется с публичными заявлениями властей Поднебесной о том, что их цель  минимальное ядерное сдерживание. Более того, высокопоставленный военный высказал мнение, что через несколько лет «китайская ядерная угроза может превысить российскую», отмечает издание.

Главный редактор The Global Times Ху Сицзинь обвинил Буссьера в стремлении «посеять раздор» между Москвой и Пекином своими намёками о том, что Россия должна быть обеспокоена ядерным потенциалом Китая. Он также назвал «невероятным» утверждение американского генерала о том, что КНР способна обогнать РФ по количеству единиц ядерного оружия в «обозримом будущем».
 
В начале июля Госдепартамент выразил опасения относительно наращивания Китаем ядерного потенциала. Конгрессмен Марк Тёрнер увидел в этом признак того, что страна «развёртывает ядерное оружие, чтобы угрожать США и их союзникам». Его коллега Майк Роджерс заявил, что действия Пекина доказывают, что Америке необходимо заняться модернизацией собственных сил сдерживания.
 
По подсчётам Пентагона, запас ядерных боеголовок Китая может увеличиться вдвое, в результате чего их количество превысит 400 единиц. Китайские власти выразили несогласие с опасениями относительно того, что их страна представляет ядерную угрозу, и отметили, что их арсенал гораздо меньше, чем у США и России.
 
Наряду с увеличением ядерного потенциала Буссьер обратил внимание на то, что у США нет механизма для ядерных переговоров или договоров с Китаем, как с Россией. Хотя американцы подталкивали КНР к присоединению к СНВ-III, Пекин отклонил эту просьбу, заявив, что не намерен участвовать в соглашении.
 
Американо-китайские отношения постоянно ухудшаются, и Пекин рассматривает большую часть действий Вашингтона, в том числе касающихся ядерного оружия, как стремление помешать движению Поднебесной вперёд. По мнению Ху, попытки вовлечь его страну в СНВ  были призваны сдержать «развитие ядерного арсенала Китая» и тем самым сохранить неравенство среди ядерных держав, обращает внимание Nesweek.
 
Хотя Ху отверг предположения о том, что Китай создаёт что-то большее, чем «минимальные силы сдерживания», он выступил за то, чтобы его страна продолжала развивать свой ядерный арсенал. Он призвал Пекин занять «твёрдую позицию» по этому вопросу и «не поддаваться ухищрениям американских чиновников и генералов».
 
Ху уже не в первый раз выступил за наращивание арсенала, которое он считает основной частью национальной безопасности Китая. В июньской статье главред The Global Times призвал страну готовиться к «интенсивному противостоянию между Китаем и США», которое потребовало бы быстрого увеличения количества ядерных боеголовок и ракет, напоминает Newsweek.

«Количество ядерных боеголовок Китая должно стать таким, чтобы заставить американскую элиту содрогнуться от самой идеи вступить в военную конфронтацию с Китаем»,  подчёркивал Ху.

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