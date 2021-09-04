Newsweek: в Китае отвергли обвинения США о планах обогнать Россию по количеству ядерных боеголовок

Главред правительственной газеты КНР The Global Times Ху Сицзинь отреагировал на заявления американского генерала Томаса Буссьера о том, что китайский ядерный арсенал превзойдёт российский в ближайшем будущем. В то же время глава издания высказался за продолжение разработки оружия этого типа, которое в представлении Пекина должно сдержать потенциальный американо-китайский конфликт, пишет Newsweek.

Официальный печатный орган Коммунистической партии Китая The Global Times отверг сообщения о том, что китайский ядерный арсенал в ближайшее время превзойдёт ядерный потенциал России. В то же время газета высказалась за продолжение разработки оружия, чтобы не допустить конфликта с Соединёнными Штатами, пишет Newsweek.

Наращивание ядерного арсенала Пекина, «главного противника» Вашингтона, вызвало обеспокоенность у американских чиновников. Генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер, курирующий американский арсенал, предупредил, что быстрое создание оружия больше не согласуется с публичными заявлениями властей Поднебесной о том, что их цель — минимальное ядерное сдерживание. Более того, высокопоставленный военный высказал мнение, что через несколько лет «китайская ядерная угроза может превысить российскую», отмечает издание.

Главный редактор The Global Times Ху Сицзинь обвинил Буссьера в стремлении «посеять раздор» между Москвой и Пекином своими намёками о том, что Россия должна быть обеспокоена ядерным потенциалом Китая. Он также назвал «невероятным» утверждение американского генерала о том, что КНР способна обогнать РФ по количеству единиц ядерного оружия в «обозримом будущем».

В начале июля Госдепартамент выразил опасения относительно наращивания Китаем ядерного потенциала. Конгрессмен Марк Тёрнер увидел в этом признак того, что страна «развёртывает ядерное оружие, чтобы угрожать США и их союзникам». Его коллега Майк Роджерс заявил, что действия Пекина доказывают, что Америке необходимо заняться модернизацией собственных сил сдерживания.

По подсчётам Пентагона, запас ядерных боеголовок Китая может увеличиться вдвое, в результате чего их количество превысит 400 единиц. Китайские власти выразили несогласие с опасениями относительно того, что их страна представляет ядерную угрозу, и отметили, что их арсенал гораздо меньше, чем у США и России.

Наряду с увеличением ядерного потенциала Буссьер обратил внимание на то, что у США нет механизма для ядерных переговоров или договоров с Китаем, как с Россией. Хотя американцы подталкивали КНР к присоединению к СНВ-III, Пекин отклонил эту просьбу, заявив, что не намерен участвовать в соглашении.

Американо-китайские отношения постоянно ухудшаются, и Пекин рассматривает большую часть действий Вашингтона, в том числе касающихся ядерного оружия, как стремление помешать движению Поднебесной вперёд. По мнению Ху, попытки вовлечь его страну в СНВ были призваны сдержать «развитие ядерного арсенала Китая» и тем самым сохранить неравенство среди ядерных держав, обращает внимание Nesweek.

Хотя Ху отверг предположения о том, что Китай создаёт что-то большее, чем «минимальные силы сдерживания», он выступил за то, чтобы его страна продолжала развивать свой ядерный арсенал. Он призвал Пекин занять «твёрдую позицию» по этому вопросу и «не поддаваться ухищрениям американских чиновников и генералов».

Ху уже не в первый раз выступил за наращивание арсенала, которое он считает основной частью национальной безопасности Китая. В июньской статье главред The Global Times призвал страну готовиться к «интенсивному противостоянию между Китаем и США», которое потребовало бы быстрого увеличения количества ядерных боеголовок и ракет, напоминает Newsweek.

«Количество ядерных боеголовок Китая должно стать таким, чтобы заставить американскую элиту содрогнуться от самой идеи вступить в военную конфронтацию с Китаем», — подчёркивал Ху.