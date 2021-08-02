FAZ: «ядерная загадка» Китая — мало ракет, но много пусковых шахт

В Китае строятся сотни новых подземных шахт для ядерных ракет, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на данные американских военных экспертов. Как отмечает издание, учитывая небольшой ядерный арсенал КНР, эти шахты могут строиться для отвода глаз: лишь немногие из них будут реально содержать ракеты. Однако, возможно, что Китай действительно планирует резко расширить свой ядерный арсенал для более эффективной стратегии сдерживания.

Китай явно пересматривает принципы своей политики сдерживания, пишет Frankfurter Allgemeine. Американские военные эксперты уже второй раз за последние несколько недель получили спутниковые изображения строящихся ракетных пусковых шахт в китайских пустынях. Согласно данным центра исследований в области нераспространения Джеймса Мартина, в китайской провинции Ганьсу зафиксировано 119 таких шахт, а в пустыне Гоби (провинция Синьцзян) ещё 110 в процессе постройки.

Эксперты центра Мэтт Корда и Ганс Кристенсен видят в этом беспрецедентное расширение китайского ядерного арсенала. До сей поры Китай располагал только 20 подземными пусковыми шахтами, напоминает издание: с учётом новых построек их число возрастёт десятикратно.

Впрочем, пока неизвестно, намерен ли Пекин заполнить все строящиеся пусковые шахты ядерным оружием, отмечает Frankfurter Allgemeine: для этого потребуется значительное расширение нынешнего ядерного арсенала страны. Согласно одной из версий, Китай строит так много шахт для отвода глаз: лишь некоторые из них будут заполнены ядерным оружием, причём ракеты можно будет под землёй передвигать из одной шахты в другую. Подобной тактики придерживались США в 70-е годы.

На данный момент КНР имеет на вооружении примерно 100 ядерных межконтинентальных ракет, пишет Frankfurter Allgemeine. В Пентагоне считают, что к 2025 году их число удвоится. Как пишет издание, ключевым является вопрос, откажется ли Пекин от своей прежней ядерной стратегии, заключавшейся в минимальном количестве ядерного оружия и невозможности нанесения первого удара. До сей поры Китай избегал участвовать в ядерной гонке: стратегия Пекина заключалась в неизбежном ответном ударе, однако в последнее время стратеги КНР опасаются, что американские ПРО способны предотвратить такой сценарий. Как пишет Frankfurter Allgemeine, в условиях роста военного напряжения между Китаем и США постройка новых подземных шахт может быть расценена как попытка Пекина усилить свою стратегию сдерживания.

Как отмечает издание, строящиеся подземные шахты находятся вне радиуса действия обычных управляемых американских ракет. В качестве дополнительного мотива их создания можно отметить тот факт, что при Си Цзиньпине КНР придаёт всё больше политического значения своему ядерному оружию. Согласно доктрине китайского лидера, к 2049 году вооружённые силы КНР должны выйти на мировой уровень. Неизвестно, касается ли это и ядерного оружия, отмечает издание.

Одновременно с ростом своего ядерного потенциала Китай всё чаще получает призывы присоединиться к режиму контроля за вооружениями, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако в Пекине отказываются, отмечая, что имеют куда меньший арсенал, чем у США и России. Вполне возможно, что ещё одной целью постройки новых шахт является почва для переговоров, на тот момент, когда Китаю всё же не удастся уйти от переговоров по разоружению.