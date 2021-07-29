Карты на стол: CNN о переговорах США и России в области контроля над вооружениями
В среду в Швейцарии начались дипломатические переговоры между США и Россией. Их цель — избежать войны и заложить основу для будущих договорённостей в области контроля над вооружениями. Речь здесь идёт о двух темах, по которым стороны, судя по всему, друг с другом согласны. По словам Кайли Атвуд, хорошо то, что переговоры по крайней мера хотя бы уже начались.
КАЙЛИ АТВУД, корреспондент CNN по безопасности США: Госдепартамент оценил переговоры по стратегической стабильности с Россией как «профессиональные» и «предметные». По правде говоря, речь здесь идёт об одной из тех немногих тем, которые, по мнению как США, так и России, стоит обсуждать с другими странами, так как обе державы говорят о вещах, в их глазах представляющих для них угрозу.
Что касается российской стороны, то она наращивает свою военную мощь в Арктике, а также работает над беспилотной торпедой с ядерным реактором. И США следят за этим. Что же до США, то они также работают над ядерным проектом, за которым присматривает Москва. Также здесь наблюдается определённый уровень заинтересованности в том, чтобы встретиться, выложить карты на стол переговоров и попытаться найти возможность прийти к широкому соглашению с целью ограничить эти программы.
Вопрос, однако, в том, будут ли на этих стратегических переговорах подняты другие темы, в частности космическая сфера и космическая гонка или же потенциальные кибератаки на пункты командования и управления ядерными силами в киберпространстве. Это нам ещё предстоит выяснить. Между тем Госдеп заявил, что состав и характер деятельности рабочих групп на этих стратегических переговорах стороны определят на следующей встрече.
Кайли Атвуд, CNN, Вашингтон.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.
Ссылки по теме
-
Политолог: ругая Россию, Байден совершает тактическую ошибку
-
CNN: в Вашингтоне нацелились создать «горячую линию» с Пекином — как с Москвой в холодную войну
-
WSJ: Вашингтон поумерит свой «санкционный пыл» ради отношений с союзниками
-
NI: в отношениях с Россией Европе нужен «негативный мир» — но для этого ей не хватает единства