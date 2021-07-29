Карты на стол: CNN о переговорах США и России в области контроля над вооружениями

В Швейцарии начались «предметные» переговоры между США и Россией с целью достигнуть договорённостей в области контроля над вооружениями, передаёт CNN. Как отмечает канал, речь здесь идёт практически о единственной теме, по которой стороны могут друг с другом договориться, однако неясно, будут ли они обсуждать вопрос космической гонки и кибератак.

В среду в Швейцарии начались дипломатические переговоры между США и Россией. Их цель — избежать войны и заложить основу для будущих договорённостей в области контроля над вооружениями. Речь здесь идёт о двух темах, по которым стороны, судя по всему, друг с другом согласны. По словам Кайли Атвуд, хорошо то, что переговоры по крайней мера хотя бы уже начались.

КАЙЛИ АТВУД, корреспондент CNN по безопасности США: Госдепартамент оценил переговоры по стратегической стабильности с Россией как «профессиональные» и «предметные». По правде говоря, речь здесь идёт об одной из тех немногих тем, которые, по мнению как США, так и России, стоит обсуждать с другими странами, так как обе державы говорят о вещах, в их глазах представляющих для них угрозу.

Что касается российской стороны, то она наращивает свою военную мощь в Арктике, а также работает над беспилотной торпедой с ядерным реактором. И США следят за этим. Что же до США, то они также работают над ядерным проектом, за которым присматривает Москва. Также здесь наблюдается определённый уровень заинтересованности в том, чтобы встретиться, выложить карты на стол переговоров и попытаться найти возможность прийти к широкому соглашению с целью ограничить эти программы.

Вопрос, однако, в том, будут ли на этих стратегических переговорах подняты другие темы, в частности космическая сфера и космическая гонка или же потенциальные кибератаки на пункты командования и управления ядерными силами в киберпространстве. Это нам ещё предстоит выяснить. Между тем Госдеп заявил, что состав и характер деятельности рабочих групп на этих стратегических переговорах стороны определят на следующей встрече.

Кайли Атвуд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.