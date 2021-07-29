Политолог: ругая Россию, Байден совершает тактическую ошибку

Резкие выпады в адрес Москвы со стороны Джо Байдена, недавно заявившего о том, что у России «нет ничего» кроме нефти и ядерного оружия, не приносят Вашингтону никакой политической выгоды, пишет на страницах The Spectator британский политолог Марк Галеотти. По мнению Галеотти, такая жёсткая риторика не только не соответствует действительности, но и настраивает против Вашингтона как российские власти, так и рядовых граждан страны.

Сторонники прогрессивных идей часто с таким энтузиазмом демонизируют своих политических оппонентов, что наносят вред себе же, пишет в своей статье для The Spectator британский политолог Марк Галеотти. Как напоминает аналитик, противники брексита изображали его сторонников либо ксенофобами, либо чересчур доверчивыми жертвами явной лжи, а кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании окрестила сторонников своего соперника Дональда Трампа «изгоями общества» — и, разумеется, ни в том, ни в другом случае такая риторика не привлекла на сторону выступающих много сторонников.

Подобная демонизация особенно ярко проявляется в риторике о России, продолжает Галеотти. Так, во вторник президент США Джо Байден в публичном выступлении заявил, что у этой страны «есть только ядерное оружие да нефтяные скважины — больше ничего», отмечает автор. Как подчёркивает политолог, Байден по сути повторил слова своего предшественника-демократа Барака Обамы, который в 2016 году говрил, что российская «экономика не производит ничего, что хоть кто-то захотел бы купить, за исключением нефти, газа и оружия».

«Ни то, ни другое заявление, конечно, действительности не соответствует, но россиян они определённо рассердят, — предупреждает Галеотти. — Учитывая, сколько всего натворил Кремль, это, быть может, не покажется особенно актуальной проблемой. А зря».

Во-первых, подобные речи свидетельствуют о том, что говорящие совершенно не владеют актуальными данными, поясняет аналитик. Как предполагает эксперт, Байден хорошо знает об антироссийских настроениях внутри Демократической партии и возникающих у его сопартийцев и сторонников опасениях по поводу принятого им решения более не мешать строительству газопровода «Северный поток — 2» — и, вероятно, захотел при помощи жёсткой риторики в адрес Москвы немного порадовать свой основной электорат. «А вот если он действительно верит в то, что говорит, то, наверное, и неудивительно, что Кремлю так часто удавалось брать верх над последней в мире с виду сверхдержавой, — пишет Галеотти. — Хотя Россия до сих пор слишком сильно зависит от углеводородов, в ВВП страны крупнейшим сектором выступает сфера услуг, да и вообще там хватает ярких пятен — например, разработка ПО и сектор ИТ (не одними хакерами и вирусами-вымогателями богаты)».

Что же касается сферы, Россия уже вопреки всем ожиданиям продемонстрировала, что способна развернуть силы и средства в Сирии — и поддерживает там военное присутствие по сей день, отмечает Галеотти. Как разъясняет аналитик, хотя окончательная победа Дамаска в сирийском конфликте достигнута ещё не была, угроза поражения над ним больше не нависает — а Москва в результате смогла заявить свои права на стату серьёзного игрока на Ближнем Востоке, имеющего желание и возможность действовать, не считаясь с мнением Вашингтона.

Многочисленным, хорошо подготовленным и не стеснённым в средствах аналитикам американских разведслужб всё это, конечно же, хорошо известно, иронизирует Галеотти. Загвоздка — как это часто бывает и в самой России — здесь заключается в том, как применить эти знания в политике, сетует он. По мысли эксперта, в общественных дискуссиях, выступлениях конгрессменов и обсуждениях внутри президентской администрации доминирующую роль сегодня зачастую играют отдельные громкие заявления, кампании опытных лоббистов и прокламации аналитических центров с хорошими связями — а это значит, что они обладают большим влиянием, чем «какая-нибудь дотошная докладная записка».

Жёсткие заявления в адрес России никуда не годятся и с чисто политической точки зрения, предостерегает автор. «Анализировать действия Кремля, исходя из его интересов — это, конечно, хорошо и правильно, но на самом деле — и это особенно верно для авторитарных правительств — первоочередное значение тут имеет менталитет начальника и его приближённых; значение психологии как компонента геополитики вообще нередко недооценивают, — пишет он. — Ну а когда имеешь дело с 68-летним президентом Путиным, которого явно гложут мысли о наследии, и который окружён близкими ему по духу пожилыми людьми, горько сожалеющими о потере Россией статуса сверхдержавы, принижать их достоинство — это, наверное, не самый верный способ побудить их вести себя прилично».

Наконец, заявления Байдена отталкивают от Вашингтона и рядовых россиян, убеждён Галеотти. «Многие из них подсознательно не доверяют токсичной пропаганде правительства, но даже не будучи большими поклонниками режима, они всё-таки остаются патриотами — и нападки на Россию со стороны западных политиков, которые просто хотят подать журналистам удачный заголовок, у них, ясное дело, вызовут только негативную реакцию, — рассуждает политолог. — Больше того, такие вещи даже провоцируют резкую «ответку»: россияне начинают думать, что раз Запад упорно считает их всех варварами-головорезами с бутылкой водки в одной руке и автоматом Калашникова в другой, которые только и занимаются что взломами, отравлениями, вторжениями и мошенничеством, то они так себя и будут вести. Это можно назвать «Миллуоллским синдромом» — в честь фанатов одноимённого футбольного клуба, которые с вызовом взяли на вооружение кричалку: «Нас никто не любит — а нам плевать!».

Всё это отнюдь не означает, что Москва заслуживает каких-то поблажек — напротив, когда Кремль проявляет агрессию, с него нужно за это спрашивать, оговаривается Галеотти. И тем не менее, слишком резкая риторика американских лидеров не идёт на пользу никому, ведь внутри США она создаёт путаницу и неразбериху, а в России — оборачивается недовольством, уверен политолог. «Так что обзавестись большой дубиной нам безусловно стоит — ведь тогда мы сможем мягко говорить», — подытоживает аналитик.