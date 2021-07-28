Hill: «нарушение нашего суверенитета» — Байден обвинил Россию в дезинформации перед выборами
Президент США Джо Байден заявил, что он послушал инструктаж об усилиях России по распространению дезинформации, которая имеет отношение к промежуточным выборам 2022 года, пишет The Hill.
«Посмотрите, чем Россия уже занимается на фронте выборов 2022 года и дезинформации, — заявил Байден, ссылаясь на те данные, которые он, по его словам, почерпнул в ежедневном президентском инструктаже. — Это нарушение нашего суверенитета в чистом виде».
В ходе своего выступления в аппарате директора Национальной разведки американский лидер отметил, что разведывательному сообществу необходимо «дать бой оголтелой дезинформации, которая всё больше и больше затрудняет людям процесс оценивания фактов и сказывается на их способности принимать решения».
Кроме того, во время своей речи Байден несколько раз упомянул президента России Владимира Путина, предположив, что из-за ослабления экономики этой страны Путин становится «более опасным» в киберпространстве.
Ранее разведсообщество США пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 и 2020 годов по указанию Путина. При этом в докладе, который был опубликован в этом году, говорилось, что Россия стремилась поддержать экс-президента Трампа и подорвать шансы Байдена на победу. Сама же Москва все обвинения во вмешательстве в американские выборы отрицает.
Байден также высказался об угрозах в киберпространстве, которые, по его словам, постоянно эволюционируют и становятся всё опаснее. В частности, он отметил, что если США в будущем окажутся в состоянии войны, во многом это может произойти из-за кибератаки.
«Мы видели, как киберугрозы, включая атаки вымогателей, всё чаще приводят к ущербу и разрушениям в реальном мире, — отметил Байден. — Я не могу говорить наверняка, и вы в этом плане знаете столько же, сколько и я, но я бы сказал с большой степенью уверенности, что мы окажемся — если мы окажемся — в состоянии войны, настоящей войны с крупной державой, то это будет результатом кибератаки с серьёзными последствиями».
В прошлом месяце Байден встретился с Путиным в Женеве, и в ходе переговоров стороны обсудили в том числе и кибератаки, осуществляемые киберпреступниками из России. При этом Байден предупредил Путина, что если Россия продолжит свою агрессию в киберпространстве, то он столкнётся с последствиями своего поведения. Американский лидер также призвал своего российского коллегу разобраться с киберпреступниками, действующими на территории его страны.
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