Hill: «нарушение нашего суверенитета» — Байден обвинил Россию в дезинформации перед выборами

Президент США Джо Байден заявил, что он в курсе усилий России по распространению дезинформации в преддверии промежуточных выборов 2022 года, пишет The Hill. При этом американский лидер призвал дать бой этой кампании, а также отметил, что из-за ослабления российской экономики Путин «становится более опасным» в киберпространстве.

Президент США Джо Байден заявил, что он послушал инструктаж об усилиях России по распространению дезинформации, которая имеет отношение к промежуточным выборам 2022 года, пишет The Hill.

«Посмотрите, чем Россия уже занимается на фронте выборов 2022 года и дезинформации, — заявил Байден, ссылаясь на те данные, которые он, по его словам, почерпнул в ежедневном президентском инструктаже. — Это нарушение нашего суверенитета в чистом виде».

В ходе своего выступления в аппарате директора Национальной разведки американский лидер отметил, что разведывательному сообществу необходимо «дать бой оголтелой дезинформации, которая всё больше и больше затрудняет людям процесс оценивания фактов и сказывается на их способности принимать решения».

Кроме того, во время своей речи Байден несколько раз упомянул президента России Владимира Путина, предположив, что из-за ослабления экономики этой страны Путин становится «более опасным» в киберпространстве.

Ранее разведсообщество США пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 и 2020 годов по указанию Путина. При этом в докладе, который был опубликован в этом году, говорилось, что Россия стремилась поддержать экс-президента Трампа и подорвать шансы Байдена на победу. Сама же Москва все обвинения во вмешательстве в американские выборы отрицает.

Байден также высказался об угрозах в киберпространстве, которые, по его словам, постоянно эволюционируют и становятся всё опаснее. В частности, он отметил, что если США в будущем окажутся в состоянии войны, во многом это может произойти из-за кибератаки.

«Мы видели, как киберугрозы, включая атаки вымогателей, всё чаще приводят к ущербу и разрушениям в реальном мире, — отметил Байден. — Я не могу говорить наверняка, и вы в этом плане знаете столько же, сколько и я, но я бы сказал с большой степенью уверенности, что мы окажемся — если мы окажемся — в состоянии войны, настоящей войны с крупной державой, то это будет результатом кибератаки с серьёзными последствиями».

В прошлом месяце Байден встретился с Путиным в Женеве, и в ходе переговоров стороны обсудили в том числе и кибератаки, осуществляемые киберпреступниками из России. При этом Байден предупредил Путина, что если Россия продолжит свою агрессию в киберпространстве, то он столкнётся с последствиями своего поведения. Американский лидер также призвал своего российского коллегу разобраться с киберпреступниками, действующими на территории его страны.