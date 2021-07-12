NY Post: заставить Путина приструнить своих «киберпсов» одними угрозами не выйдет — Байдену пора действовать

Несмотря на все «жёсткие» заявления со стороны Джо Байдена, Москва и работающие на неё хакеры продолжают проводить кибератаки против американских компаний и объектов инфратструктуры страны, пишет NY Post. По мнению журналистов издания, чтобы обеспечить сдерживание России в киберпространстве, Байдену придётся перейти от строгих бесед к реальным действиям — таким, которые предпринимались при Дональде Трампе.

Президент США Джо Байден в минувшую пятницу вновь заявил «авторитарному» российскому лидеру Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, что кибератаки против американских компаний и инфраструктуры должны прекратиться; однако на данный момент уже очевидно, что Вашингтон не добьётся от Москвы ничего, пока «не предпримет нечто посерьёзнее предупреждений о том, что её ждут какие-то абстрактные последствия», пишет New York Post в редакционной статье.

Как подчёркивают журналисты таблоида, представители Белого дома после пятничного звонка сообщили, что Байден впервые взаимодействовал с Путиным «на таком уровне». «Да что вы? — иронизируют авторы. — А как насчёт якобы жёсткой угрозы Байдена на состоявшемся в прошлом месяце саммите в Женеве, где он перечислил 16 секторов, кибератаки против которых повлекут за собой немедленные ответные меры?»

Российские хакеры, организовавшие атаку против производителя мяса JBS, с момента женевского саммита успели совершить по всему миру ещё сотни посягательств, часть из которых явно нарушили озвученные Байденом «красные линии», однако американский лидер в ответ лишь строго побеседовал с российским коллегой по телефону, возмущается редакция NY Post. «Путин небось сидит в подвале Кремля и дрожит!» — пишут журналисты. Впрочем, оговариваются они, Байден ничего толком не делал и ранее, до Женевского саммита: без ответа остались и кибератаки на JBS и агентство USAID. А 3 июля президент США в ответ на очередную серию враждебных действий в киберпространстве лишь поручил своим советникам точно установить, предприняли ли эти действия из России и с ведома Москвы, заявив, что обязательно отреагирует на них, если у него будет точная информация об этом, отмечают авторы.

А между тем российская хакерская группировка REvil — та самая, которую обвиняли в кибератаке на JBS, обернувшейся резким ростом цен на мясо в США, — уже взяла на себя ответственность за ещё одну атаку с применением вируса-вымогателя против одной из IT-компаний штата Флорида, подчёркивается в материале NYPost.

В Женеве, где обсуждалась прежде всего кибератака российской группировки DarkSide против трубопровода Colonial Pipeline, из-за которой на всём протяжении Восточного побережья США возник дефицит бензина, а администрации трубопровода в итоге пришлось выплатить хакерам выкуп в размере $4,4 млн, Байден выдвинул Путину лишь один аргумент: он спросил российского лидера, «каково было бы ему, если бы при помощи вируса-вымогателя атаковали один из его трубопроводов», говорится в статье. «Убожество просто», — констатируют журналисты NY Post. При этом, как замечают авторы, до саммита Байден сам отменил санкции, действовавшие в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», а ещё отправил назад в Россию отозванных было из-за другой кибератаки дипломатов.

На прошлой неделе член палаты представителей США от штата Нью-Йорк и главный республиканец в комитете палаты по вопросам внутренней безопасности Джон Катко предупредил, что для США «в плане киберсдерживания наступает момент истины» и что «противники — такие, как Россия, — укрывают у себя злоумышленников, поэтому нам нужно демонстрировать силу», пишет редакция NY Post.

По мнению журналистов таблоида, пока Путин «думает, что Байден только угрожать и умеет», однако обеспечить сдерживание Москвы всё же возможно: к примеру, во времена Трампа благодаря усилиям Кибернетического командования США при Агентстве национальной безопасности (АНБ) удалось свести к минимуму попытки России при помощи киберсредств вмешаться в ход выборов 2018 и 2020 годов в Америке, причём в последнем случае этого добились, создав «прямую и реальную угрозу для энергосистемы России».

Как сообщали американские СМИ, «кибервоины» США под началом главы Киберкомандования Пола Накасоне имели возможность атаковать любых хакеров — в том числе и те группировки, которые работают на российское правительство, — а также крупные российские компании, ведущие дела в «государствах-изгоях» вроде Венесуэлы, ключевые объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны и любые предприятия, имеющие большое значение для внешнеторгового баланса России, перечисляют журналисты NY Post. «Байдену пора перестать делать резкие заявления, одновременно прячась за неизбежно возникающими в кибервойне неопределённостями, и приказать Накасоне дать отпор», — подытоживают авторы.