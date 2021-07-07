Times: после взлома американской ИТ-компании США и Россия проведут саммит по киберпреступности

США и Россия собираются провести на следующей неделе саммит по киберпреступности, пишет The Times со ссылкой на Белый дом. Как отмечает издание, о предстоящих переговорах было объявлено после недавней атаки на американскую ИТ-компанию Kaseya.

США и Россия на следующей неделе проведут саммит по киберпреступности, пишет The Times. Об этом стало известно на фоне того, как компании со всего мира пытаются оправиться от последней атаки программ-вымогателей на американскую ИТ-компанию Kaseya.



Объявление о предстоящем саммите было сделано пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки через несколько дней после взлома компании Kaseya. В результате этой кибератаки были уничтожены данные малых предприятий «на всех пяти континентах», говорится в статье. Во вторник генеральный директор Kaseya Фред Воккола заявил, что пострадали до 1500 клиентов.



Хотя этот взлом не повлиял на критически важную инфраструктуру США, которую Байден в прошлом месяце на встрече с Владимиром Путиным объявил «красной линией», однако из-за этой кибератаки пострадали 800 шведских супермаркетов, 11 школ в Новой Зеландии и три немецких поставщика ИТ-услуг.



За восстановление данных пострадавших фирм хакеры потребовали $70 млн. При этом генеральный директор Kaseya заявил, что не станет раскрывать информацию о том, планирует ли его компания выплачивать выкуп.



Эта атака с применением программ-вымогателей вызвала опасения по поводу того, что киберпреступники из России безнаказанно атакуют американцев в США.



«Если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих в России преступников, то принимать эти меры будем мы сами или же мы оставим за собой право их принимать», — прокомментировала ситуацию Псаки.



Между тем она не предоставила дополнительных сведений о предстоящем саммите.



Kaseya, как напоминает издание, поставляет программное обеспечение компаниям, занимающимся ИТ-аутсорсингом. Такие компании осуществляют поддержку малого бизнеса, например, стоматологов и бухгалтеров. В результате от взлома в основном пострадали клиенты клиентов компании Kaseya.



Вина за взлом была возложена на группу киберпрестуников REvil, которая предположительно базируется в России или в бывших республиках СССР. Как и другие киберпреступные группировки, REvil известна тем, что с помощью хакерских атак получает доступ к данным компаний и потом возвращает их в обмен на выкуп, выплачиваемый в виде неотслеживаемой криптовалюты.

Так, в прошлом месяце эта же группа вымогала у мясоперерабатывающей фирмы JBS $11 млн после того, как хакерам удалось повредить цепочку поставок этой компании, пишет The Times.