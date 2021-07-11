Помпео: когда Путин смотрит на Байдена, он видит лишь слабость

Когда президент США Джо Байден говорит о необходимости остановить кибератаки, Владимир Путин видит лишь одно — слабость, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Байден запретил Путину трогать некоторую инфраструктуру, однако тот может атаковать тысячи других объектов. При этом Помпео считает, что остановить Москву можно, лишь дав ей понять, что у её действий будут серьёзные последствия.

МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Нам совсем несложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы. Когда я слушаю президента Байдена, я укрепляюсь во мнении, что Владимир Путин — бывший агент КГБ — видит слабость. Он видит президента, который сказал ему следующее: «Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя». При этом есть ещё тысячи других объектов, которые он потенциально может атаковать. Я бы сказал, что он знает о каждом из этих объектов и говорит себе: «Можно двигаться в этом направлении, и я могу активнее использовать свои программы-вымогатели». Он может говорить, что это не его проект, но он в курсе, чем занимаются эти люди, и он в курсе, как их остановить.

В конечном счёте должно получиться так, чтобы затраты на эти действия перевесили выгоды. В результате с реальными последствиями должно столкнуться российское руководство, причём не только Владимир Путин, но и все олигархи, которые участвуют в этих операциях. И вам нужно убедиться, что они понимают, что у их действий будут последствия; причём они будут быстрыми, решительными, прогнозируемыми и по-настоящему серьёзными. Всё это — фирменные черты стратегии сдерживания, которой мы придерживались на протяжении всех четырёх лет администрации Трампа.

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.