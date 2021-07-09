Байден призвал Путина принять меры к компьютерным вымогателям — Bloomberg о подробностях телефонного разговора двух президентов

В рамках сегодняшнего телефонного разговора Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры против хакеров-вымогателей, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, в США связывают недавние крупные хакерские взломы с деятельностью группировок, находящихся на российской территории. Bloomberg пишет, что общение президентов продлилось около часа.

Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры против российских хакеров, обвинённых США в множественных вымогательских кибератаках на различные компании по всему миру, сообщает Bloomberg, ссылаясь на официальное заявление Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры против объединений хакеров, действующих на российской территории, и отметил свою приверженность действиям в отношении глобальных угроз вымогательства», — приводит издание отрывок из заявления.

Байден также заявил, что США предпримут все необходимые действия для защиты своего населения и инфраструктуры. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина длился около часа.

Как отмечает издание, Байдена призывают к контрмерам на фоне целого ряда вымогательских хакерских атак — таких как атака на прошлой неделе, жертвами которой стали 1000 компаний в 17 странах мира. Считается, что эти атаки идут с территории России.

Одна из хакерских группировок, которую связывают с Россией, носит название REvil: она подозревается в атаке на IT-компанию Kaseya Ltd. Что касается недавней кибератаки на национальный комитет Республиканской партии, то предполагается, что за ней стоят хакеры, пользующиеся поддержкой российского правительства. При этом администрация Байдена напрямую не обвиняла Россию ни в одном из этих инцидентов.

Кибератаки продолжились даже после того, как Байден обозначил «красные линии» на встрече с Путиным в Женеве, пишет Bloomberg. По словам американского президента, он предоставил своему российскому коллеге список 16 важнейших секторов, вмешательство в которые повлекут за собой ответ США.