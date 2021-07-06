WSJ: Вашингтон поумерит свой «санкционный пыл» ради отношений с союзниками

Администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою политику карательных санкций таким образом, чтобы плотнее увязывать её с позициями своих союзников и избежать косвенного экономического ущерба, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, администрация Байдена считает, что санкции должны быть лишь элементом масштабных дипломатических усилий, а не единственным инструментом давления.

Администрация президента США Джо Байдена собирается пересмотреть принципы применения карательных санкций, пытаясь таким образом остановить мощные кампании по оказанию давления и избежать косвенного экономического ущерба. При этом Вашингтон намеревается скорее координировать санкции со своими союзниками, а не вводить их в одностороннем порядке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, причастных к разработке новой стратегии.

Администрация практически закончила пересмотр санкционной политики США, однако окончательную форму она, по словам одного чиновника, примет ближе к концу лета. Хотя решение по некоторым деталям стратегии ещё не принято, чиновники администрации Байдена уже предвосхитили некоторые её элементы, в частности запланировав ослабление экономических санкций против Ирана.

Подобный шаг команды Байдена разительно отличается от поведения администрации Трампа, которая пользовалась санкциями во внешней политике куда чаще, чем предыдущие администрации США. В частности, при Трампе Белый дом бил санкциями по многим секторам экономики Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и прочих стран в целях оказания давление на противников Америки.

При этом в своё время американские санкции нанесли серьёзный ущерб Ирану и Венесуэле, а также поспособствовали разрыву связей Северной Кореи с мировыми финансовыми и торговыми организациями.

Вместе с тем подобное давление всё же не привело к заключению новых дипломатических соглашений или достойных упоминания примеров изменения поведения противников США, что заставило многих экспертов усомниться в том, работают ли санкции без связки с другими внешнеполитическими инструментами.

Администрация Байдена считает, что санкции должны быть элементом более масштабных дипломатических усилий, предполагающих сотрудничество с союзниками, а также использование различных форм убеждения для достижения целей во внешней политике.

«Для этой работы нужно тесное сотрудничество с конгрессом, исполнительной ветвью власти, а также с иностранными коллегами, частным сектором и гражданским обществом», — заявила по этому поводу кандитат по пост помощника министра финансов США по вопросам санкций Элизабет Розенберг.

Тем не менее бывшие чиновники администрации Трампа полагают, что администрация Байдена сама лишает себя дипломатических рычагов давления, накопленных за последние четыре года. Причём особенно серьёзную утрату США, по их мнению, понесли в области диалога по ядерной программе Ирана.

Экс-чиновники Трампа считают, что ставка на консенсус с союзниками зачастую подразумевает компромиссы, что может подорвать национальную безопасность США. Именно эта точка зрения легла в основу односторонних действий США при принятии наиболее важных внешнеполитических решений.

Нынешние же чиновники уверены: скоординированные действия, основанные на консенсусе с союзниками, усилят возможное политическое давление санкций за счёт наращивания их масштаба и более громкого хора голосов осуждения.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы перейти от односторонних действий, которые определяли политику США последние четыре года, к реальной работе с нашими партнёрами», — сообщил газета один высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

При этом некоторые принципы новой санкционной политики администрации Байдена уже начали проявляться: например, уже в самом начале срока полномочий администрации введение санкций она увязывала с позициями своих союзников. В первую очередь это касается инициативы по отмене ключевых санкций против Ирана в обмен на возвращение Тегерана к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года.

Однако после того, как администрация Байдена исключила нескольких бывших иранских правительственных чиновников из чёрного списка, на неё обрушились с критикой за то, что Вашингтон слишком спешит с отменой санкций, используемых для давления на Тегеран.

Вместе с тем, ряд аналитиков указывает на то, что с помощью таких шагов администрация Байдена ослабляет напряжённость в отношениях с союзниками. Причём это касается далеко не только Ирана: в апреле союзники США высоко оценили решение администрации США вычеркнуть членов Международного уголовного суда из чёрного списка, куда они попали милостью администрации Трампа. Кроме того, в мае немецкие чиновники положительно восприняли решение США не вводить санкции против российского газопровода «Северный поток —2».