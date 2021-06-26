Bloomberg: США, ЕС и Канада допустили возможность отмены санкций против Венесуэлы

15:11
Источник назвал возможную зарплату Капризова в «Миннесоте»
Стало известно, сколько «Миннесота Уайлд» готова предложить российскому нападающему клуба Кириллу Капризову по новому контракту.
15:03
Токаев и Лукашенко провели телефонные переговоры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.
14:57
Новичок «Динамо» Лаксальт выразил желание выучить русский язык
Уругвайский футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, как его приняли в новом клубе.
14:50
Ракетный эсминец США направляется в Чёрное море
Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Чёрное море с целью принять участие в учениях Sea Breeze.
14:43
Писарев назвал главную проблему сборной России на Евро-2020
Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев считает, что тренерскому штабу национальной команды не удалось найти правильную стратегию на каждый матч группового этапа Евро-2020.
14:36
Тестовую партию «Спутника V» произвели в Иране
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.
14:35
В Ялте прошёл сильный дождь
Сильный ливень с грозами прошёл в Ялте спустя неделю после наводнения, сообщает РИА Новости.
14:30
Червиченко: у Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из «Фиорентины» российского нападающего Александра Кокорина, а также оценил перспективу возвращения футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
14:24
Мурашко высказался о случаях COVID-19 у вакцинировавшихся
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался по поводу случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у вакцинировавшихся.
14:16
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Штирии
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам третьей практики Гран-при Штирии.
14:12
Премьер Киргизии сделал прививку от коронавируса
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и его жена сделали прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба Марипова.
14:10
Источник: Тедеско заинтересовал «Специю»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Специю».
14:00
Рябков: Россия внимательно отнесётся к переданным Салливаном сигналам США
Россия со всем вниманием отнесётся к сигналам, которые передаст вернувшийся в Москву посол США Джон Салливан, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
13:56
Волков поделился ожиданиями от боя с Ганом на турнире UFC Vegas 30
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков поделился ожиданиями от боя с французом Сирилем Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 30.
13:50
В РПЦ заявили об обеспокоенности ростом числа наркозависимых
Русскую православную церковь (РПЦ) беспокоит, что в России выросло число наркозависимых подростков, заявил глава московского церковного центра помощи зависимым «Реабилитация Live» Алексей Лазарев.
13:40
Губернатор Ленинградской области объяснил решение о переносе Гран-при России на «Игору Драйв»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал решение о переносе Гран-при России на автодром «Игора Драйв» с 2023 года.
13:38
Захарова назвала ценности Запада «либеральным тоталитаризмом»
Мобилизация западных стран в рамках противостояния с Китаем свидетельствует о том, что ценности Запада в реальности являются «либеральным тоталитаризмом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13:30
Олич считает, что Влашич перерос РПЛ и нуждается в дальнейшем развитии
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич высказался о полузащитнике московского ЦСКА Николе Влашиче.
13:26
В ВОЗ оценили возможность эпидемии «чёрной плесени» в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась по поводу возможности эпидемии мукормикоза, известного как «чёрная плесень», на российской территории.
13:24
Умер призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике Харун
Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в беге на 400 метров Абдалелах Харун погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет.
13:18
Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в мегаполисах России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.
13:10
В «Росгонках» рассказали, что будет с «Сочи Автодромом» после переноса Гран-при России в Ленинградскую область
Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о дальнейшей судьбе трассы «Сочи Автодром» после решения о переносе Гран-при России на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.
13:04
Один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области задержан
Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области.
12:52
Собянин рассказал о принятии решения по QR-кодам
Решение о QR-кодах вместо бумажных сертификатов было принято для защиты от мошенников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
12:52
Ветров назвал правильным решение о переносе Гран-при России в Ленинградскую область
Российский автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал решение о переносе Гран-при России на автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области с 2023 года.
12:43
Мурашко заявил о снижении смертности от COVID-19 среди лиц старше 60 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет.
12:43
СМИ: ЦСКА интересуется защитником сборной Мексики
Защитник «Монтеррея» и сборной Мексики Сесар Монтес попал в сферу интересов московского ЦСКА.
12:31
СЭ: Кокорин может покинуть «Фиорентину»
Флорентийская «Фиорентина» готова продать российского нападающего Александра Кокорина.
12:30
Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот
Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
12:25
Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 задерживается из-за случайно надувшегося трапа
Вылет самолёта сборной Чехии на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Нидерландов задерживается из-за случайно надувшегося резинового трапа.
12:16
В СК рассказали о стрельбе в Ивановской области
В СК заявили, что несколько злоумышленников застрелили одного человека и ранили ещё двух в городе Кохмы Ивановской области.
12:10
Влашич стал лучшим игроком группового этапа Евро-2020 по проценту удачных обводок
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по проценту удачных обводок.
12:08
Собянин объяснил вспышку коронавируса в Москве новым штаммом COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.
12:07
Один человек погиб из-за хлопка баллона в Уфе
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате хлопка баллона в жилом доме в Уфе, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
12:03
Собянин рассказал о способах остановить пандемию COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о двух способах взять под контроль пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
11:57
В ВОЗ высказались по поводу вакцинации от COVID-19 при наличии антител
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.
11:55
«Формула-1» подтвердила перенос Гран-при России в Ленинградскую область с 2023 года
Представители «Формулы-1» официально подтвердили, что с 2023 года российский этап чемпионата мира будет принимать новый автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области.
11:47
Экономист прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT возможное отключение России от SWIFT.
11:45
Врач рассказал о вакцинации переболевших коронавирусом
Вакцинация переболевших коронавирусом является безопасной и формирует иммунитет, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов.
11:44
Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины
Стали известны арбитры, которым предстоит работать на матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между Францией и Швейцарией, а также между Хорватией и Испанией.
11:34
Главный тренер сборной Уэльса высказался о возможной серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 с Данией
Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.
11:32
На лечение коронавируса в регионах выделят 25 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах.
11:23
В Москве за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса
В Москве за сутки выявлено 8457 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
11:23
Фёдор Емельяненко поздравил Молдавского с победой над Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал победу своего соотечественника Валентина Молдавского над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 261.
11:19
В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 21 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 430 753, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
11:12
СМИ: Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня
Лечащий врач легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны доктор Леопольдо Луке предстанет перед судом.
11:09
Россия рассчитывает на диалог с США по кибербезопасности
Россия рассчитывает на полноформатный и всесторонний диалог с США по теме кибербезопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
10:58
Более 760 населённых пунктов в Белоруссии обесточены из-за непогоды
Более чем в 760 населённых пунктах Белоруссии было нарушено электроснабжение из-за ливней и сильного ветра.
10:53
Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с Данией
Полузащитник и капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.
10:41
Роналду отреагировал на достижение отметки 300 млн подписчиков в Instagram
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о достижении отметки 300 млн подписчиков в Instagram.