El Pitazo: «послала куда подальше» — Мадуро рассказал, как США предлагали его жене с ним развестись

20:45
Биатлонистка Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе
Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
20:40
Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины «Спутник V»
Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter ограничен, в настоящее время причины изучаются, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
20:36
Во Франции вводят комендантский час с 16 января
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский час на 15 дней.
20:34
Чалик назначен замминистра транспорта России
Заместитель генерального директора, лётный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик назначен замминистра транспорта, курирующим авиаотрасль.
20:33
Павлова назвала положительным своё выступление в спринте на этапе в Оберхофе
Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
20:25
«Спартак» готов рассматривать предложения по Урунову
Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Остона Урунова.
20:23
Минстрой: отопительный сезон в России проходит без сбоев
Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил, что отопительный сезон в России проходит без существенных сбоев.
20:20
Премьер Украины провёл переговоры с МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Темой беседы стали тарифы на газ для населения.
20:17
Плющенко: я обязан отстаивать своих спортсменов
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что намерен обсудить с руководителями российского спорта ситуацию с судейством, сложившуюся в фигурном катании.
20:13
Володин сделал прививку от коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
20:05
Плющенко о скандале с Железняковым: я к этому с иронией отношусь
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вызов на дуэль тренером из группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.
20:02
Эксперт рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты
Арт-директор концертной площадки Freedom в Санкт-Петербурге Светлана Яремич рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты.
20:00
Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника», в которой примут участие его коллеги из Литвы и Польши.
19:59
ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла.
19:56
Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года
Операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.
19:55
Американский активист не исключил начала «новой гражданской войны» в США
Американский активист Луис Маринелли (в прошлом — идеолог движения за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов) в разговоре с RT предположил, что Америка «стоит на пороге новой гражданской войны».
19:55
Бывшая лыжница Нильссон оценила свой дебют в биатлоне
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон прокомментировала свой дебют в биатлоне на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
19:51
США вводят визовые ограничения против представителей Китая
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии Китая в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.
19:48
Эксперт оценил возможные последствия изменения климата для России
Климатолог Олег Анисимов оценил возможные последствия изменения климата для России.
19:46
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на Крещение.
19:44
Маррей заболел коронавирусом и может пропустить Australian Open
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заболел коронавирусной инфекцией.
19:44
Юрий Мороз рассказал о работе над экранизацией «Угрюм-реки»
Режиссёр Юрий Мороз рассказал о работе над экранизацией романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».
19:43
В МЧС Крыма предупредили о сильных снегопадах и гололёде
До конца четверга, 14 января, и всю пятницу, 15 января, погодные условия в Крыму будут сложными: на полуострове ожидается снегопад и гололёд.
19:42
Британия ограничила воздушное сообщение с Южной Америкой
Великобритания ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.
19:41
Эксперты рассказали о самых популярных видах досуга россиян в новогодние праздники
Эксперты платформы AliExpress и исследовательского агентства ResearchMe рассказали о самых популярных видах досуга среди россиян в новогодние праздники.
19:41
В Греции за сутки выявили 599 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:38
Глава Удмуртии оценил ситуацию с коечным фондом
В Удмуртии свободно 44% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции 14 января.
19:37
В Крым доставили ещё 4,3 тысячи доз вакцины «Спутник V»
Крым получил ещё 4,3 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава республики.
19:35
Болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни
Владельцы билетов на матчи чемпионата Европы по футболу смогут передать их друзьям или членам семьи в случае заболевания.
19:34
Американский активист сравнил цензуру Facebook и Twitter с частью «оруэлловской революции»
Американский активист, в прошлом идеолог движения за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов Луис Маринелли считает, что компании Facebook, Twitter и YouTube подавляют свободу слова. Свою позицию он объяснил в интервью RT.
19:33
В Подмосковье пациентов с хроническими заболеваниями прививают от COVID-19
В центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в Подмосковье вакцину получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.
19:27
Метеоролог рассказал о наступлении в Москве и области крещенских морозов
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе.
19:25
В Севастополе из-за холодов отменены плановые отключения газа
Плановые отключения газа в Севастополе временно отменены из-за минусовых значений температуры воздуха.
19:24
Три человека погибли в ДТП в Кировской области
Три человека погибли и ещё один получил травмы в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кировской области.
19:24
«Трактор» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
Челябинский «Трактор» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:23
В Новосибирске прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в 2021 году
В Минздраве Новосибирской области пояснили, для кого будет предусмотрено дистанционное обучение в 2021 году.
19:21
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение транспорта
В Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения: с 14:00 — для междугородних автобусов, с 16:00 — для грузового транспорта.
19:20
Турция ожидает до 30 млн доз китайской вакцины от COVID-19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ожидает поставки 25—30 млн доз вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac.
19:18
Крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, разрешающее проведение крещенских купаний в регионе. Мероприятия пройдут с соблюдением всех правил безопасности, в том числе связанных с коронавирусом.
19:16
В Тюмени закрыли дом престарелых из-за выявленных нарушений
В Тюмени приостановили деятельность дома престарелых АНО «Новая жизнь», где специалисты МЧС, прокуратуры, департамента здравоохранения и социального развития выявили ряд нарушений. Постояльцев расселят в другие учреждения.
19:16
Сборная России сыграла вничью с Белоруссией на ЧМ по гандболу
Сборные России и Белоруссии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.
19:13
Адвокат прокомментировал возможное задержание Навального по возвращении в Россию
Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в беседе с RT прокомментировал возможное задержание Алексея Навального по возвращении в Россию.
19:07
В МОК прокомментировали предложение использовать «Катюшу» вместо российского гимна на ЧМ и ОИ
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) заменить популярной песней «Катюша» российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.
19:02
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки в Москве вечером в четверг, 14 января, достигли 9 баллов.
19:00
Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США.
19:00
Помпео пообещал стоять на защите США после отставки
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал стоять на защите Соединённых Штатов даже после того, как покинет свой пост в рамках передачи власти новому президенту.
18:55
Рублёв признался, что испытывает волнение перед стартом Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта первого турнира Большого шлема в 2021 году — Australian Open.
18:52
В «Роторе» прокомментировали информацию об отсутствии медицинской лицензии
Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что команда уже год играет без медицинской лицензии.
18:47
Собянин назвал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае столица сможет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавирусной инфекции.
18:46
Маас призвал наказать участников и вдохновителей штурма Капитолия
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в бундестаге, что следует привлечь к ответственности непосредственных участников штурма Капитолия в Вашингтоне, а также его вдохновителей.