El Pitazo: «послала куда подальше» — Мадуро рассказал, как США предлагали его жене с ним развестись

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20:36 Во Франции вводят комендантский час с 16 января Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти вводят с 16 января в стране комендантский час на 15 дней.

20:34 Чалик назначен замминистра транспорта России Заместитель генерального директора, лётный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик назначен замминистра транспорта, курирующим авиаотрасль.

20:33 Павлова назвала положительным своё выступление в спринте на этапе в Оберхофе Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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20:05 Плющенко о скандале с Железняковым: я к этому с иронией отношусь Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вызов на дуэль тренером из группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

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19:00 Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США.

19:00 Помпео пообещал стоять на защите США после отставки Госсекретарь США Майк Помпео пообещал стоять на защите Соединённых Штатов даже после того, как покинет свой пост в рамках передачи власти новому президенту.

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