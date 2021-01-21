Мадуро: Трамп ушёл — мы его победили

15:14
Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» вышел в море на учения
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» проведёт совместные учения с противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион».
15:12
Агент Кокорина рассказал, когда футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Фиорентиной»
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, когда его клиент пройдёт медосмотр и подпишет контракт с итальянским футбольном клубом «Фиорентина».
15:11
В Крыму таксист обвиняется в убийстве своего пассажира
В Крыму таксист обвиняется в убийстве своего пассажира, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.
15:09
В Красновишерске возбуждены дела по факту халатности при подготовке к отопительному сезону
В городе Красновишерске возбуждены уголовные дела по факту халатности, допущенной при подготовке к отопительному сезону, и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обеспечиваемых теплоснабжением.
15:06
В Подмосковье коммунальщики переходят на усиленный режим работы
Более 18,5 тыс. человек и 3 тыс. машин участвуют в уборке дорог и дворов Московской области от снега, в регионе усилена работа коммунальных служб.
15:05
В РФПИ ожидают скорой регистрации «Спутника V» в Мексике и Индии
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.
15:01
Аршавин считает, что «Барселоне» стоило продать Месси
Бывший футболист «Зенита», а ныне советник генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что испанской «Барселоне» необходимо было продать нападающего Лионеля Месси ещё минувшим летом.
14:56
Путин предложил обсудить меры по выравниванию цен на жильё
Российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить меры по выравниванию цен на рынке жилья.
14:53
Глава МОК уверен, что Олимпиада в Токио состоится летом
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на слухи о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.
14:50
В Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальной погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит привыкнуть к аномальной погоде.
14:45
В Генпрокуратуре рассказали о фейках во время пандемии COVID-19
За 2020 год Генпрокуратура России направила 150 требований заблокировать доступ к недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции, сообщили RT в ведомстве.
14:41
В «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина
В итальянском футбольном клубе «Фиорентина» ответили на вопрос о возможном переходе в команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
14:41
Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока — 2»
Экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
14:36
Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда в России
До конца 2021 года в России необходимо полностью восстановить рынок труда, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам российский президент Владимир Путин.
14:33
В «Уфе» подтвердили, что Иванов перейдёт в клуб в ближайшее время
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о предстоящем переходе полузащитника Олега Иванова.
14:33
МВД напомнило об ответственности за призывы к акциям 23 января в России
Сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство будет привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в митингах.
14:28
В РФПИ намерены вскоре начать поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона вскоре начнёт поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию.
14:24
Аршавин признался, что недавно ему предлагали возобновить карьеру в Казахстане
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ему недавно предлагали возобновить карьеру в Казахстане.
14:19
МВД отчиталось о пресечённых в Москве террористических преступлениях в 2020 году
В МВД рассказали, сколько преступлений террористической направленности в Москве пресекли полицейские в 2020 году.
14:17
В МВД заявили о возможных попытках «раскачать ситуацию» в России
Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой прокомментировал ситуацию в России.
14:15
Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
14:14
В Индонезии завершили поисковую операцию в районе крушения Boeing
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади объявил о решении завершить поисковую операцию в Яванском море в районе крушения пассажирского лайнера Boeing 737-524.
14:08
Сервисом Russpass в Москве воспользовались более 700 тысяч человек
Более 700 тыс. человек воспользовались туристическим сервисом Russpass со старта его запуска в июле прошлого года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
14:07
Эксперт прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова прокомментировала ситуацию с индексацией социальных выплат в России.
14:02
Sport24: экс-футболист сборной России Иванов подпишет контракт с «Уфой» до конца сезона
Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов подпишет контракт с футбольным клубом «Уфа» до конца сезона-2020/21.
14:01
В МЧС предупредили о гололёде в Москве 21 и 22 января
Столичное управление МЧС России предупредило о гололёде в Москве 21 и 22 января.
14:01
Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 22 января, в Москве начнётся резкое потепление.
14:00
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за сутки выявили 478 случаев COVID-19.
14:00
Диетолог рассказал об особенностях питания в зимнее время
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях питания в зимнее время.
14:00
Юрист прокомментировала повышение социальных выплат с 1 февраля
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала повышение социальных выплат с 1 февраля.
13:59
В Минздраве Подмосковья рассказали о пострадавших в ДТП в Электростали
Минздрав Московской области уточнил данные о пострадавших при ДТП с автобусом в Электростали.
13:58
Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков
Задержанные по подозрению в подготовке теракта в одной из школ в Подмосковье подростки характеризуются положительно. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
13:56
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Крыму зарегистрировали 244 случая COVID-19.
13:55
Инфекционист рассказала о мерах профилактики COVID-19
Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина рассказала о методах профилактики COVID-19.
13:54
Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как найти место на поле нападающему амстердамского «Аякса» Квинси Промесу в случае его возвращения в российский клуб.
13:50
В Петербурге на 20% увеличилось количество тестирований на COVID-19
За последние сутки в Санкт-Петербурге на 20% выросло число обследований на коронавирус.
13:49
ЕСПЧ не признал обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщает российское Министерство юстиции.
13:48
В Рязанской области проводят проверку по факту госпитализации детей со следами побоев
Следователи инициировали передачу из полиции материалов о госпитализированных в Рязанскую областную детскую клиническую больницу детях со следами побоев.
13:42
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС включён в сеть, идёт плановое повышение мощности.
13:42
Депутат отреагировал на критику в адрес перешедшего в «Оренбург» украинского футболиста
Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал оскорбления в социальных сетях в адрес украинского полузащитника Александра Нойока, который перешёл в российский футбольный клуб «Оренбург».
13:38
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
13:37
В Россию ввезут препарат для онкобольных «Прокарбазин»
В Россию впервые за долгие годы будет ввезён препарат для онкобольных «Прокарбазин». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
13:35
В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
В Кабардино-Балкарии продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями. Теперь он действует до 21 февраля.
13:35
Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции отдела по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью «За смелость во имя спасения».
13:32
В Томской области НКО получат более 19 млн рублей
По итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих организаций Томской области получат на реализацию своих проектов более 19 млн рублей.
13:31
Глава отдела развития талантливых игроков РФС покинул организацию
Руководитель отдела программ развития талантливых игроков Российского футбольного союза (РФС) Алексей Щиголев по соглашению сторон покинул свой пост.
13:21
Макгрегор заявил, что готов провести повторный поединок с Холлоуэем
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением по поводу возможного реванша с американцем Максом Холлоуэем.
13:20
Кабмин выделил 5 млрд рублей субсидий на перелёты с Дальнего Востока
Правительство России выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
13:19
Венгрия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии. Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш заявил, что в стране одобрено применение вакцин AstraZeneca и «Спутник V».
13:18
В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб в стране.