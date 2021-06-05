Foreign Policy: санкции Трампа помогли Мадуро не только сохранить президентское кресло, но и укрепить свою власть

Санкции против правительства президента Венесуэлы, ведённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом, не только не привели к смене режима в стране, но и укрепили власть Николаса Мадуро, пишет Foreign Policy. Нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался перед выбором: продолжать стратегию или начать воспринимать стратегии в качестве возможности вынудить Мадуро пойти на переговоры для улучшения положения венесуэльцев.

Через четыре года после начала бывшим президентом США Дональдом Трампом агрессивной политики санкций против правительства Венесуэлы, положение президента Николаса Мадуро выглядит прочнее, чем когда-либо прежде, пишет Foreign Policy.

Несмотря на то что за время пребывания у власти Мадуро восемь из десяти жителей Венесуэлы оказались за чертой бедности, из страны бежало около 6 млн человек, а ещё 7 млн вынуждены полагаться на гуманитарную помощь, американские санкции не только не привели к смене режима, но и привели к укреплению позиций президента.

Вашингтон ввёл санкции против Каракаса за предполагаемые нарушения прав человека и отмывание денег ещё в 2006 году. Однако на смену режима в Венесуэле США нацелились только с приходом к власти Трампа и началом политики «максимального давления».

Первые санкции Трамп ввёл в августе 2017 года. Тогда американский лидер попытался лишить Венесуэлу доступа к финансовой системе США. В январе 2019 года американские власти ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. В результате этих санкций экспорт нефти PDVSA упал примерно с 1,5 млн баррелей в день в декабре 2018 года до примерно 390 тыс. баррелей в день в июне 2020 года. Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список в отношении Венесуэлы 16 компаний и трёх физических лиц, обвиняемых в причастности к коррупции при распределении продовольствия в стране.

К моменту ухода Трампа с поста президента санкции действовали в отношении более чем 160 венесуэльцев, включая самого Мадуро. Тем не менее Foreign Policy называет американские ограничительные меры «неэффективными».

Дело в том, что Мадуро сумел приспособиться к каждой последующей мере и укрепить свою власть. Хотя предполагалось, что санкции в отношении PDVSA должны привести к краху нефтяного экспорта Венесуэлы, глава государства сумел найти альтернативные источники дохода.

В частности, по данным Министерства юстиции США, правительство Мадуро «участвует в различных незаконных предприятиях», от нелегальной добычи полезных ископаемых до наркоторговли. Кроме того, президент проводит в стране так называемую «советскую» экономическую либерализацию, то есть выводит из под государственного контроля ряд сфер экономики Венесуэлы, пока остальная часть экономики остаётся под жёстким контролем государства.

Таким образом, ослабление «хватки» Мадуро издание называет положительным результатом санкций, хотя это и, безусловно, не было их целью. Тем не менее даже это не сможет привести к восстановлению экономики страны, так как для этого необходимы реальные рыночные реформы, а не назначение своих приближённых во главе важных секторов.

Более того, Мадуро удалось укрепить власть благодаря расширению связей с авторитарными режимами, у которых есть опыт преодоления американских санкций. В частности, Каракас активно сотрудничает с Тегераном. Так, Иран помогает Венесуэле бензином, взамен получая контроль над нефтеперерабатывающими заводами PDVSA.

Более того, Каракас расширяет сотрудничество с Пекином, который сейчас активно приобретает венесуэльскую нефть через «фантомные компании». Так, в феврале Китай закупал у Венесуэлы около 500 тыс. баррелей нефти в день, в результате чего венесуэльский экспорт нефти вырос 700 тыс. баррелей в день, что стало рекордным показателем за целый год.

Foreign Policy предполагает, что Мадуро, учитывая прежние успехи, и дальше будет делать санкции «с каждым днём всё менее эффективными». Таким образом, нынешний президент США Джо Байден оказался перед выбором: продолжать действующую стратегию или начать использовать санкции стратегически.

Первый вариант не только не приведёт к смене режима, но и «подтолкнёт Венесуэлу к другим авторитарным режимам». В рамках второго варианта Белому дому необходимо перестать рассматривать санкции как самоцель и начать воспринимать их в качестве рычага воздействия для переговоров с Мадуро. Издание полагает, что это позволит улучшить ситуацию с правами человека в Венесуэле.