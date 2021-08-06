Обозреватель Hill объяснила модернизацию ядерного арсенала России подготовкой к конфликту с США

Обозреватель The Hill Ребекка Коффлер предположила, что Россия готовится к конфликту с США и НАТО. При этом Коффлер отметила, что, демонстрируя превосходство над американскими силами, Москва надеется вынудить Вашингтон признать поражение, понимая, насколько трудной задачей станет сдерживание конфликта между двумя ядерными сверхдержавами.

В России разрабатывают новые воздушные командные пункты, более известные как самолёты «Судного дня», которые создадут на базе широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М. Самолёты проекта под названием «Звено-3С» позволят президенту России Владимиру Путину управлять войсками на случай ядерной войны. Как пишет отставной офицер американской военной разведки и обозреватель The Hill Ребекка Коффлер, проект является «очередным шагом в подготовке Путина к конфликту с США, который, по мнению Москвы, неизбежен».

По мнению Коффлер, «опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений». При этом, по её словам, Россия модернизирует ядерное вооружение, так как в Москве не уверены в способности своего обычного высокоточного оружия победить в конфликте с Соединёнными Штатами.

Так, в 2020 году Путин обновил ядерную доктрину России, сделав её намного опаснее советского аналога, существовавшего во времена холодной войны. По мнению обозревателя, несмотря на подготовку СССР к «уничтожению Вашингтона в результате массированного ядерного удара, атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою».

Однако современная доктрина отнюдь не является «теоретической» и опирается на «российскую реальность». Коффлер полагает, что цель Путина в отношении атомного оружия заключается в снижении градуса конфликта с Соединёнными Штатами в связи с технологическим превосходством Вашингтона над Москвой. Эксперт полагает, что в Кремле рассматривают вариант проведения «ограниченной ядерной войны с Вашингтоном за такие спорные территории, как Украина и Крым».

Так как в Москве понимают, насколько трудной задачей станет сдерживание конфликта между двумя ядерными сверхдержавами, в случае его начала, там надеются вынудить Вашингтон признать поражение, демонстрируя превосходство над американскими силами. Примером успехов Москвы в этом вопросе обозреватель называет тот факт, что Вашингтон до сих пор не отреагировал на «российские кибератаки» на американскую инфраструктуру.

Как отмечает Коффлер в своей статье для The Hill, активное развитие Россией своего ядерного потенциала не оставляет ей «никаких сомнений в том, что Россия готовится к ядерному конфликту с США и НАТО». По мнению обозревателя, вопрос лишь в том, «удастся ли сдержать или предотвратить этот конфликт».