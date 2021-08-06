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Обозреватель Hill объяснила модернизацию ядерного арсенала России подготовкой к конфликту с США

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Обозреватель The Hill Ребекка Коффлер предположила, что Россия готовится к конфликту с США и НАТО. При этом Коффлер отметила, что, демонстрируя превосходство над американскими силами, Москва надеется вынудить Вашингтон признать поражение, понимая, насколько трудной задачей станет сдерживание конфликта между двумя ядерными сверхдержавами.
Обозреватель Hill объяснила модернизацию ядерного арсенала России подготовкой к конфликту с США
Reuters

В России разрабатывают новые воздушные командные пункты, более известные как самолёты «Судного дня», которые создадут на базе широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М. Самолёты проекта под названием «Звено-3С» позволят президенту России Владимиру Путину управлять войсками на случай ядерной войны. Как пишет отставной офицер американской военной разведки и обозреватель The Hill Ребекка Коффлер, проект является «очередным шагом в подготовке Путина к конфликту с США, который, по мнению Москвы, неизбежен». 

По мнению Коффлер, «опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений». При этом, по её словам, Россия модернизирует ядерное вооружение, так как в Москве не уверены в способности своего обычного высокоточного оружия победить в конфликте с Соединёнными Штатами.
 
Так, в 2020 году Путин обновил ядерную доктрину России, сделав её намного опаснее советского аналога, существовавшего во времена холодной войны. По мнению обозревателя, несмотря на подготовку СССР к «уничтожению Вашингтона в результате массированного ядерного удара, атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою».
 
Однако современная доктрина отнюдь не является «теоретической» и опирается на «российскую реальность». Коффлер полагает, что цель Путина в отношении атомного оружия заключается в снижении градуса конфликта с Соединёнными Штатами в связи с технологическим превосходством Вашингтона над Москвой. Эксперт полагает, что в Кремле рассматривают вариант проведения «ограниченной ядерной войны с Вашингтоном за такие спорные территории, как Украина и Крым».
 
Так как в Москве понимают, насколько трудной задачей станет сдерживание конфликта между двумя ядерными сверхдержавами, в случае его начала, там надеются вынудить Вашингтон признать поражение, демонстрируя превосходство над американскими силами. Примером успехов Москвы в этом вопросе обозреватель называет тот факт, что Вашингтон до сих пор не отреагировал на «российские кибератаки» на американскую инфраструктуру.
 
Как отмечает Коффлер в своей статье для The Hill, активное развитие Россией своего ядерного потенциала не оставляет ей «никаких сомнений в том, что Россия готовится к ядерному конфликту с США и НАТО». По мнению обозревателя, вопрос лишь в том, «удастся ли сдержать или предотвратить этот конфликт».
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Hill США Северная Америка
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