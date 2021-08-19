CNN сообщил о приготовлениях России к испытаниям новой крылатой ракеты

Недавние фотографии со спутника показали, что Россия, вероятно, готовит очередное испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, сообщает CNN. По словам экспертов, новое российское оружие потенциально будет иметь неограниченную дальность и способность обходить системы противоракетной обороны США и других стран. Однако пока нет доказательств того, что система будет успешно работать, а её испытания могут нанести серьёзный урон окружающей среде, предупреждают специалисты.

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия, возможно, готовит очередное испытание своей крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, сообщает CNN. Как отмечает сайт телеканала, это «спорное оружие» предназначено для поражения систем обороны США.

Снимки, сделанные 16 августа коммерческой спутниковой компанией Capella Space, предоставляют «убедительные признаки того, что Россия готовится к испытанию крылатой ракеты с ядерным двигателем» на известном испытательном полигоне недалеко от Полярного круга, сообщили CNN эксперты Центра исследований в сфере нераспространения ядерного оружия Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшие фотографии.

При этом информированный источник телеканала заявил, что официальные лица США знают, о возможных готовящихся испытаниях. Как сообщает телеканал, ЦРУ отказалось комментировать этот вопрос, а Пентагон и Министерство обороны России не сразу ответили на запросы журналистов.

«Использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность и способность летать под радарами и перехватчиками противоракетной обороны США и вокруг них», — поделился с изданием мнением эксперт по вооружениям в Институте Миддлбери Джеффри Льюиса, изучивший снимки со спутника.

Однако существуют «серьёзные вопросы о том, можно ли заставить эту систему успешно работать, не говоря уже об угрозе, которую её испытание может представлять для окружающей среды и здоровья человека», — добавил эксперт.

По словам Льюиса, из-за этих рисков некоторые специалисты называют российское оружие «летающим Чернобылем». Как утверждает учёный, в августе 2019 года попытка достать ракету, упавшую в Белое море, привела к взрыву, в результате которого погибли пять российских технических специалистов. Россия провела, по крайней мере, один испытательный полет крылатой ракеты с ядерным двигателем с той же площадки у Северного полярного круга в ноябре 2017 года, напоминает CNN. По сообщениям, в последующие месяцы Москва провела множество других испытаний, хотя ни одно из них не было признано успешным.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин опубликовал видео испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем, которое позволило исследователям, в том числе аналитикам из Института Миддлбери, определить eё местоположение по открытым источникам, рассказал Льюис. В последние несколько месяцев учёные следили за этим участком, а летом спутниковые снимки, сделанные компанией Planet, показали, что его посещают грузовые суда, а в технической зоне накапливаются запасы. Недавно Россия выпустила «уведомление для моряков», предупреждающее об опасных операциях, которые будут проводиться с 15 по 20 августа вблизи известного полигона для испытаний «Буревестника» на Новой Земле.

По словам Льюиса, радиолокационное изображение с высоким разрешением, сделанное 16 августа, показало, что «российский персонал возвёл большое экологическое укрытие для защиты ракеты и экипажей, готовящихся к запуску, от суровых погодных условий». После того, как защита была снята, взору открылся крупный объект на стартовой площадке, который, возможно, является пусковой установкой для ракеты, сообщил эксперт.

«Россия модернизирует своё стратегическое ядерное оружие и системы доставки, чтобы противостоять США и НАТО и укрепить свои претензии на роль крупной военной державы», — пишет CNN. Это создаёт опасность новой гонки ядерных вооружений, поскольку США также приступают к модернизации своего ядерного арсенала, предупреждает американское СМИ.

Хотя Москва и Вашингтон возобновили новый Договор СНВ в феврале, вскоре после вступления в должность президента Джо Байдена, США вышли из двух знаковых договоров о контроле над вооружениями с Россией: Договора ракетах средней и малой дальности в 2019 году и Договора по открытому небу в 2020 году, напоминает телеканал.