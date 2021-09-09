WSJ: Запад недооценил Китай — он стремится не к ядерному сдерживанию, а тотальному господству

Военная угроза со стороны Китая нарастает неожиданно быстрыми темпами, особенно в ядерной сфере, в которой Запад явно недооценил устремления Пекина, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, вопреки ожиданиям США, Китай пытается добиться не «паритета» с другими ядерными державами, но тотального военного господства.

Военная угроза со стороны Пекина нарастает всё быстрее, причём такими темпами, которые мало кто ожидал. На недавних снимках со спутника видно, что Китай стремительно строит почти 300 укреплённых шахт, предназначенных для размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Также неожиданностью стали известия о том, что Китай недавно начал работу над третьим ядерным объектом рядом с городом Ордос, который ранее не имел к МБР никакого отношения, пишет The Wall Street Journal.

Всё это говорит о том, что китайцы значительно нарастили количество своих развёрнутых стратегических ядерных боеголовок притом, что их оказалось даже больше, чем прогнозировали в Пентагоне год назад. Китайские ракеты, которые должны попасть в эти шахты, уже находятся на стадии серийного производства, поэтому эти объекты будут использоваться в полной мере уже в самом ближайшем времени. В частности, глава Стратегического командования США Чарльз Ричард уже назвал эту ситуацию «стратегическим прорывом Китая».

«Почему же Запад оказался застигнут врасплох? — задаётся вопросом The Wall Street Journal. — США и их союзники никак не могут ухватить суть основных устремлений экономической, внешней и оборонной политики Китая, что приводит к опасным ошибкам в плане оценок шагов Китая в области безопасности. Когда речь заходит о ядерном оружии, США считали, что Китай всегда будет придерживаться подхода Мао в духе «минимального сдерживания».

Вместе с тем Китай рассчитывает стать к середине века ведущей мировой экономической и военной державой, о чём Си Цзиньпин говорил ещё в 2011 году. Более того, имеющаяся информация указывает на то, что Китай стремится к мировом военному господству, а вовсе не к «паритету» с Западом.

Понять подход Китая к модернизации вооружённых сил можно было уже когда он начал строить военно-морской флот, рассчитанный на удовлетворение глобальных, а не региональных потребностей в плане безопасности. В этом контексте Китай быстро наращивает свой флот: к 2030 году китайские ВМС, по нынешним оценкам, будут располагать 415 надводными кораблями и 99 подводками, в то время как во флоте США будет максимум 350 надводных кораблей и 66 подводных лодок.

К тому же Китай, в отличие от Запада, работает над средствами, предназначенными для контроля моря с суши. При этом в 2020 году Китай испытал несколько ракет среднего радиуса действия. С помощью подобных гибких средств Китай сможет поддерживать свой флот практически в любой точке мира. В то же время усилия США по модернизации своих ВМС явно запаздывают.

Китай во многом обманул ожидания Запада, который полагал, что Пекин стремится к минимальному сдерживанию, в рамках которого у него будет небольшой ракетный арсенал для удара возмездия, но не более того. С момента прихода к власти Си Цзиньпина Китай активно развивал свои средства доставки ядерного оружия. Ещё десять лет назад ракеты Китая располагались лишь в шахтах, однако с тех пор Пекин успел разработать ядерную триаду — средства наземного, морского и воздушного базирования. По оценкам Пентагона, китайцы располагают 350 ядерными боеголовками, из которых в боеготовом состоянии находятся примерно 250. Однако Министерство обороны США полагает, что эта цифра удвоится к 2030 году.

Центр стратегических и международных исследований отмечает, что одна новая китайская МБР DF-41 может доставлять до 10 боеголовок мощностью от 20 до 250 килотонн. С учётом наличия у Китая такого потенциала, а также новой ракеты подводного базирования с шестью боеголовками, Пекин может развернуть более 3 тыс. боеголовок в плюс к уже существующим 350.

Между тем только количество ядерных боеголовок Китая в пусковых шахтах может превысить порог в 1550 — а ведь именно этим количеством боеготовых боеголовок могут располагать США и Россия в соответствии с СНВ-III.

Тревогу также вызывает и решение Китая о создании Сил стратегической поддержки, которые будут обеспечивать интеграцию киберсредств, а также средств космической, электронной и информационной войны с ядерным оружием.

Чем США могут ответить на эту тревожную тенденцию? Нынешняя программа модернизации американских средств сдерживания исходит из предположений о ядерных устремлениях равных по силе конкурентов Вашингтона на момент подписания СНВ-III Бараком Обамой. Однако тот оптимизм, который Обама выразил в своей пражской речи в 2009 году, уже не отражает реальную обстановку. Мир недооценил решимость Китая создать господствующий военный потенциал.

«И чего же ждать дальше? Китай будет милитаризировать космос», — подытоживает The Wall Street Journal.