Hill: ради его же блага — Столтенберг призвал Китай присоединиться к ядерным переговорам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай присоединиться к переговорам об ограничении ядерных вооружений, в то время как Пекин активно наращивает свой ядерный арсенал, пишет The Hill. По мнению Столтенберга, участие Китая в ядерном диалоге пойдёт ему на пользу, так как он сможет уменьшить численность вооружений, а также добиться большей прозрачности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настоятельно призвал Китай присоединиться к переговорам об ограничении ядерных вооружений, пишет The Hill.

В частности, Столтенберг заявил, что Пекин должен нести полную ответственность за контроль над вооружениями, добавив, что он только выиграет от ограничения численности боеголовок, а также от повышения общей прозрачности.

Генсек НАТО также предупредил, что Китай продолжает наращивать свой ядерный арсенал, причём без каких-либо «ограничений и сдерживающих факторов».

«Китай строит большое количество ракетных шахт, которые могут значительно укрепить его ядерный потенциал. Весь этот процесс происходит без каких-либо ограничений или сдерживающих факторов. И при полном отсутствии прозрачности», — подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО добавил, что в будущих переговорах по ограничению вооружений также должно участвовать большее количество стран. С подобным заявлением Столтенберг выступил после того, как он одобрительно отозвался о продлении американо-российского договора СНВ-III, который ограничивает арсеналы стратегического ядерного оружия обеих держав.