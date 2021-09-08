Hill: ради его же блага — Столтенберг призвал Китай присоединиться к ядерным переговорам

04:10
В «Роскосмосе» назвали примерные сроки полёта к МКС первой африканской космонавтки
Первая женщина-космонавт Африки, гражданка Туниса, сможет полететь в космос на российском космическом корабле «Союз» через три-четыре года, заявил замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
04:00
АР: в Мексике признали неконституционным наказание за аборт
В Верховном суде Мексики отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауил, где аборт был признан преступлением.
03:41
Экс-депутат Рады заявил о возможной встрече Зеленского с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Москве или даже в Крыму, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
03:26
В США раскрыли личности двух жертв теракта 11 сентября
Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка раскрыло личности ещё двух жертв теракта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года.
03:11
В России заявили о готовности к диалогу с США по СВПД
В России готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
03:00
ТАСС: США обеспокоены назначениями в правительстве Афганистана
В Вашингтоне выражают обеспокоенность в связи с назначением некоторых лиц на должности в новом правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан»*.
02:42
Байден предположил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами
Ряд стран, в числе которых — Россия и Китай, попытаются достичь договорённостей с радикальным движением «Талибан»*, заявил президент США Джо Байден.
02:28
AP: студенты Дартмута будут проходить тесты на COVID-19 минимум раз в неделю
Студентов Дартмутского колледжа обязали проходить тестирование на наличие COVID-19 не реже одного раза в неделю.
02:14
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете комиссий на оплату услуг ЖКХ
Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на взимание комиссии при оплате гражданами услуг ЖКХ.
02:13
Осипенко: не сказал бы, что мы многое позволяли Мальте
Защитник сборной России по футболу Максим Осипенко прокомментировал игру своей команды в квалификации чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).
02:00
В ПФР предупредили об ошибках, которые могут стоить пенсии
В Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.
01:59
Карпин объяснил, почему Бакаев исполнял пенальти в матче с Мальтой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 рассказал, почему пенальти в матче исполнял Зелимхан Бакаев.
01:45
Всемирный банк не поддержит Сальвадор в признании биткоина
По словам официального представителя Всемирного банка, финансовая организация не может оказать властям Сальвадора поддержку в вопросе признания биткоина официальным платёжным средством в республике.
01:45
Смолов рассказал, как относится к статусу капитана сборной России
Форвард сборной России по футболу Федор Смолов рассказал, как он узнал о том, что будет капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).
01:30
В СМИ назвали членов правительства Афганистана, находящихся под санкциями СБ ООН
Большая часть новых членов правительства Афганистана, которое было сформировано радикальным движением «Талибан»*, находятся в санкционных списках СБ ООН.
01:28
Карпин: жаль, что не засчитали гол Осипенко
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своими впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).
01:17
Экс-посол США в Киеве объяснил, почему Украина не войдёт в НАТО в ближайшие 10 лет
Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, так как есть противодействие внутри самого альянса, где боятся вызвать негативную реакцию России, заявил экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст.
01:12
Сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальной командой Мальты (2:0) посвятил победу хоккейному клубу «Локомотив» из Ярославля.
01:00
Сопротивление Афганистана призывает ООН остановить геноцид
Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана обратился к международному сообществу с призывом остановить геноцид в стране.
00:56
Карпин заявил, что сборная выполнила задачу-минимум в сентябрьских матчах
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результаты сентябрьских матчей национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
00:53
Джикия: наш футбол не деградирует, это европейский развивается
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия после победы над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 высказался о свисте болельщиков, который раздавался во время матча.
00:48
Карпин: ребят за игру с Мальтой я поблагодарил
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.
00:44
Захарян: Мальта — хорошая команда, мы ожидали сопротивления
Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян поделился впечатлениями от победы над Мальтой в матче квалификации чемпионата мира — 2022.
00:40
Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США на год
Президент США Джо Байден продлил действие указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы ещё на год.
00:38
Смородская заявила, что ей нравится футбол сборной Карпина
Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над командой Мальты (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:32
Заболотный лаконично высказался о победе России над Мальтой в отборе на ЧМ-2022
Форвард сборной России по футболу Антон Заболотный прокомментировал результат матча отбора чемпионата мира — 2022 против Мальты (2:0)
00:30
Спецпосланник США по Ирану посетит Москву
Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли отправится с визитом в Москву и Париж, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
00:23
Дюков: Мальта — непростой соперник
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился своими впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Россия — Мальта (2:0).
00:20
Дворкович — о победе России над Мальтой: игры пока нет, но победа есть
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:12
В Минфине рассказали, на что пойдут $18 млрд от МВФ
Полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ) средства в размере $18 млрд пойдут в резервный актив, заявил замминистра финансов России Тимур Максимов.
00:12
Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор отказался переходить в UFC из-за страха проиграть
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его брат Фёдор Емельяненко не перешёл в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
00:03
Илон Маск ответил Рогозину на приглашение в гости
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.
00:01
Нурмагомедов — о победе России над Мальтой: очень хороший матч
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Россия — Мальта (2:0).
23:57
Губерниев считает, что российские футболисты не знают, как играть против Мальты
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Мальтой.
23:55
В ЛНР мирный житель пострадал при подрыве на боеприпасе ВСУ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что мирный житель села Фрунзе получил ранения в результате подрыва на боеприпасе ВСУ.
23:46
Франция обыграла Финляндию в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Франции нанесла поражение команде Финляндии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (2:0).
23:44
Отряды сопротивления талибам отказались признать новое правительство Афганистана
Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное представителями радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщается в заявлении фронта.
23:43
Хорватия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Хорватии нанесла поражение команде Словении в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (3:0).
23:41
Нидерланды разгромили Турцию в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Нидерландов переиграла команду Турции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (6:1).
23:36
Россия обыграла Мальту в рамках отбора к ЧМ-2022
Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.
23:28
Россия забила второй мяч в ворота Мальты в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная России по футболу увеличила разницу в счёте в матче группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 с командой Мальты.
23:20
ТАСС: один человек погиб и трое пропали при опрокидывании судна в Мурманской области
Один человек погиб и трое пропали без вести в результате опрокидывания судна в Мурманской области.
23:15
Зеленов — об аренде Мирзова: тренер не мог гарантировать ему игровую практику
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова.
23:03
Компания Apple проведёт осеннюю презентацию 14 сентября
Компания Apple проведёт 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок.
23:02
Алексей Миранчук не сыграет в следующем матче сборной России
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук получил жёлтую карточку в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команды Мальты.
22:52
Медведев — о победе над де Зандсхулпом: Ботик провёл потрясающий US Open
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
22:48
На Украине рассказали о ситуации со сроком годности у поступивших в страну вакцин от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о заканчивающемся сроке годности у поступивших в страну вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
22:34
«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»
Московский «Спартак» подтвердил, что Резиуан Мирзов уходит до конца сезона в аренду в подмосковные «Химки».
22:31
Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022
Сборная России по футболу лидирует после первого тайма матча группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.
22:28
WP: Белый дом запросил у конгресса США средства на расселение афганцев
В Белом доме запросили у конгресса США средства, необходимые на финансирование ряда нужд, в том числе на восстановительные работы после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев.