GT: «разве это демократия?» — МИД КНР поддержал позицию Лаврова по американскому саммиту «в духе холодной войны»

Как заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, она «полностью согласна» с позицией Сергея Лаврова, который раскритиковал идею США о проведении «саммита демократий», назвав её «инициативой в духе холодной войны». Хуа выразила сомнения в том, что Америка может быть «лицом демократии», и отметила, что подобный саммит лишь поспособствует расколу и конфронтации, пишет Global Times.

«Соединёнными Штатами владеет один процент населения, ими управляет один процент населения и наслаждается этой ситуацией — разве это демократия?... США закрывают глаза на миллионы Флойдов (Джордж Флойд, темнокожий житель Миннеаполиса, погибший при задержании от применения чрезмерной силы со стороны полиции. — ИноТВ), которые не могут дышать, на миллионы невинных людей, умирающих от огнестрельного оружия, — разве это демократия? США пытаются лишить другие страны права на нормальное развитие и отказывают их народам в шансе на лучшую жизнь, в то время как сами они любыми средствами пытаются сделать так, чтобы лишь они одни могли наслаждаться хорошими условиями, — разве это демократия?» — заявил в понедельник 27 сентября МИД КНР.

Как отмечает Global Times, китайские власти выступили с рассуждением об американской демократии в знак согласия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который раскритиковал идею США по проведению «саммита демократий», назвав её «инициативой в духе холодной войны».

«Я полностью согласна с точкой зрения министра иностранных дел Лаврова о том, что так называемый саммит демократий, который организуют США, по сути, проведёт идеологические границы и начнёт реализацию политики блоков. Это лишь способствует расколу и конфронтации, противоречит современным тенденциям и не сможет получить поддержку общественности», — прокомментировала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как напоминает издание, с инициативой о проведении «саммита в поддержку демократии» президент США Джо Байден выступил в августе. Недавно стало известно, что мероприятие должно состояться в декабре.

Представитель китайского МИД обратила внимание на не слишком высокие рейтинги американского правительства и подчеркнула, что демократию судят по результатам, а не слоганам: учитывает ли она ожидания и потребности народа и приносит ли она ему реальную пользу. «Обманывать народ, злоупотреблять его доверием, давать пустые обещания — разве это демократия? Выдумывать ложь и распространять сплетни, чтобы инициировать войну за рубежом, из-за которой простые люди лишаются жизней и впадают в нищету, в то же время помогая набивать карманы военным предприятиям и большим корпорациям, — разве это демократия?» — отметила Хуа.

Представитель МИД КНР призвала Америку дать себе объективную оценку, перестать «притворяться лицом демократии» и не использовать её в качестве инструмента подавления и сдерживания других стран. Китай надеется, что США откажутся от мышления категориями холодной войны, отвергнут подход «игры с нулевой суммой», будут придерживаться принципов сотрудничества и взаимного уважения, а также продвигать общие ценности мира, развития, демократии, справедливости и свободы для всех людей.