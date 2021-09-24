Bloomberg: в противостоянии с США Китай рискует повторить ошибки Советского Союза

Китай, столкнувшись со стратегической дилеммой на фоне наращивания американского военного потенциала в Восточной Азии, рискует повторить ошибки СССР, которые привели к его распаду, пишет Bloomberg. Новостное агентство советует Поднебесной извлечь несколько уроков из советского опыта: сотрудничать с США и не бояться нападения страны.

После распада Советского Союза три десятилетия назад китайские лидеры, изучив причины, пришли к выводу, что одной из самых больших ошибок СССР было участие в дорогостоящей гонке вооружений с США, которая в конечном итоге обанкротила советскую экономику.

Как пишет Bloomberg, на фоне наращивания американского военного потенциала в Восточной Азии Пекин сталкивается с «аналогичной стратегической дилеммой». Так, попытка сравняться с американской военной мощью потребует от Китая радикального увеличения расходов на оборону, в результате чего страна может оказаться в той же ловушке, в которую попал СССР. Однако неспособность противостоять наращиванию военной мощи США может сделать Китай более незащищённым и уязвимым.

Яркой демонстрацией «затруднительного положения» Поднебесной стало решение США вооружить Австралию атомными подводными лодками. Как отмечает новостное агентство, Вашингтон фактически бросает вызов Пекину, провоцируя новую гонку вооружений.

На данный момент Китай находится в незавидном стратегическом положении, так как вынужден одновременно противостоять военным возможностям США и их союзников в Тихом океане.

Если бы речь шла о паритете исключительно с американскими вооружёнными силами, Китай, ВВП которого составляет около 70% от американского в долларовом выражении и продолжает увеличиваться, догнал бы США по военным расходам уже в обозримом будущем.

Однако общий ВВП Америки и её союзников в сдерживании Китая — Японии, Индии и Австралии — равен $30 трлн, и их объём производства в два раза превышает показатель Поднебесной. Чтобы не отставать, стране придётся в четыре раза увеличить военный бюджет, который на данный момент составляет $250 млрд.

Учитывая технологическое превосходство США, а также запасы вооружений после десятилетий чрезмерных военных расходов, Китаю на победу в новой гонке вооружений рассчитывать не приходится, полагает Bloomberg. В связи с этим новостное агентство рекомендует стране для повышения безопасности сосредоточиться на дипломатии.

Кроме того, основная причина успеха США в сплочении Японии, Индии и Австралии заключается в страхе стран перед растущим военным потенциалом Китая, а также в продолжающихся территориальных спорах. Это означает, что Поднебесной следует стремиться к урегулированию этих споров и разрядке напряжённости в отношениях с соседними государствами. Также, учитывая, что взаимное недоверие и враждебность достигли опасного уровня, для Китая не менее важно снова начать взаимодействовать с США.

Как отмечает Bloomberg, Китаю следует извлечь несколько уроков из советского опыта. Во-первых, советские лидеры продолжали вкладывать средства в заведомо проигрышную гонку вооружений, потому что боялись, что США ударят первыми. Однако эти опасения были совершенно необоснованными. Китаю, обладающему ядерным оружием, также не следует опасаться американского нападения.

Во-вторых, Советскому Союзу удалось не допустить превращения холодной войны в вооружённый конфликт благодаря тесному сотрудничеству с США и выработке протоколов и правил для предотвращения случайных конфликтов.

Множество политических решений китайского лидера Си Цзиньпина были направлены на то, чтобы избежать ошибок советских коллег. Однако если Китай не изменит курс в ближайшее время, страна «рискует повторить их самую большую ошибку».