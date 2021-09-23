Air Force Magazine: главная угроза для США — не Китай, а Россия, считает американский генерал

Основной военной угрозой для Америки на данный момент остаётся Россия, заявил начальник Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической ообороны Северной Америки генерал Глен ВанХерк. Как сообщает Air Force Magazine, генерал подчеркнул, что, хотя американские политики уделяют куда больше внимания Китаю, Россия пока превосходит его в плане «кинетического оружия».

Глава Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ВанХерк заявил, что самой актуальной угрозой для Америки остаётся Россия — даже несмотря на то, что американские политики, определяя оборонный курс, уделяют внимание прежде всего Китаю, сообщает Air Force Magazine.

«Главной военной угрозой для нашей страны на данный момент является Россия. Именно Россия — не Китай», — заявил ВанХерк в беседе с журналистом издания на полях организованной Ассоциацией военнослужащих ВВС США Конференции по воздушному, космическому и кибернетическому оружию.

Как пояснил генерал, если Китай является «долгосрочной угрозой существованию» Америки, Россия — это более серьёзная военная угроза на данный момент. «С точки зрения кинетического оружия — то есть подлодок, бомбардировщиков, крылатых ракет и прочих средств такого рода — основной военной угрозой является Россия», — отметил ВанХерк, добавив, что в области кибер- и космических средств Москва и Пекин являются равными. «Бояться нужно их обоих», — подытожил он.

По данным Air Force Magazine, ранее ВанХерк, принимая вместе с главой Командования космических операций генерал-полковником Стивеном Уайтингом и начальником Командования сил флота США адмиралом Кристофером Грейди участие в круглом столе, посвящённом вопросам обороны, заявил, что оборонная доктрина Вашингтона слишком сильно зависит от средств ядерного сдерживания. Как подчеркнул ВанХерк, их необходимо дополнять другими типами сдерживания — включая, в частности, крылатые ракеты. «Если единственный способ предотвратить атаку для вас — это нанести ядерный удар, то дела у вас не очень, — констатировал генерал. — Нам нужно обеспечить себе другие средства и варианты для того, чтобы заставить противника усомниться в целесообразности нападения на нашу страну».

В свою очередь, Грейди заявил, что из-за быстрого таяния льдов в Арктике противники Америки скоро окажутся гораздо ближе к ней. «Они всегда рядом, — отметил Грейди, комментируя недавние учения Китая неподалёку от Гавайских островов. — А в течение где-то лет десяти и русские, и китайцы будут вести деятельность в этом районе круглый год и круглосуточно». По мнению адмирала, в таких условиях американская концепция «обороны на удалении от собственных границ» теряет смысл — ведь для того, чтобы от них удалиться, придётся сначала разобраться с этой новой ближней угрозой, говорится в материале Air Force Magazine.

Наконец, по мысли Уайтинга, оборону США от нападения из космоса уже невозможно обеспечивать с такой же уверенностью, как было в 70-е и 80-е годы, когда благодаря особому договору между Америкой и Советским Союзом гарантировалось невмешательство в национальные технические средства контроля, включая и спутники. «Но Россия и Китай уже продемонстрировали, что готовы по ним ударять», — цитирует главу Командования космических операций Air Force Magazine.

«Такие инструменты, как системы предупреждения о ракетном нападении, уже не могут сохранять надёжность только за счёт того, что у нас есть стратегические средства, — добавил Уайтинг. — Теперь нам нужно создавать такую архитектуру безопасности, которая сможет пережить эти угрозы и продолжать передавать информацию, которая помогает нам оборонять страну».