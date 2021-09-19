Rai Al Youm: Западу нечего противопоставить новейшему российскому ЗРК

Российские войска начали получать первые образцы новой зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». Как пишет Rai Al Youm, эксперты удивлены скоростью создания и ввода в эксплуатацию ЗРК, ведь ожидалось, что эти системы ПВО поступят на вооружение не ранее 2024 года. Кроме того, это ставит Запад в трудное положение, так как ему нечего противопоставить новейшему российскому оружию.
В России завершены государственные испытания новой зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», и войска начали получать первые образцы этого оружия. Как пишет Rai Al Youm, Запад удивился скоростью создания и ввода в эксплуатацию новой российской зенитно-ракетной системы, поскольку ранее считалось, что она поступит на вооружение не ранее 2024 года.
Как отмечает издание, ЗРК С-500 «Прометей» отличается высокими боевыми характеристиками и значительно превосходит комплексы противоракетной обороны США — «Patriot». Глава ВКС России Сергей Суровикин назвал ЗРК С-500 «Прометей» системой нового поколения, отмечая, что он является «первой в мире системой противокосмической обороны». Он способен перехватывать гиперзвуковые баллистические ракеты на дальности до 600 км и на высоте до 40 км, а также одновременно уничтожать до десяти крылатых и баллистических ракет или боевых самолётов.
По мнению автора материала, истребители F-35, бомбардировщики B-52, баллистические ракеты или крылатые ракеты «Томагавк» больше не представляют угрозы для данного комплекса. Это ставит Запад в трудное положение, так как ему нечего противопоставить новому российскому оружию. Кроме того, западные страны, особенно США, беспокоятся, что Россия продаст С-500 «Прометей» третьим государствам. По мнению западных держав, это оружие способно нарушить региональный и международный военный баланс.
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