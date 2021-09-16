Bloomberg: F-35 рискует отстать от российских и китайских средств ПВО — предупредили в американском конгрессе

Американский истребитель пятого поколения F-35 может в конечном счёте не угнаться за разработками России и Китая, которые быстро совершенствуют свои комплексы ПВО, считают в комитете палаты представителей США по вопросам оборонной политики. Как сообщает Bloomberg, в комитете подчеркнули, что главным фактором отставания F-35 выступает огромная стоимость его производства и доработки.

В комитете палаты представителей США по вопросам оборонной политики предупредили, что многоцелевой истребитель-бомбардировщик и «самый дорогостоящий оружейный комплекс в мире» F-35 производства Lockheed Martin может из-за своей дороговизны безнадёжно отстать от китайских и российских разработок в области противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ранее комитет палаты по вооружённым силам в сопроводительной записке к своему законопроекту об оборонной политике на 2022 налоговый год выступил в поддержку программы закупки F-35 на общую сумму $398 млрд, отметив, что после обновления ключевых элементов программного обеспечения этот высокотехнологичный самолёт можно будет «применять для борьбы с усовершенствованными комплексными системами ПВО, использующимися против Соединённых Штатов или их зарубежных партнёров и союзников в условиях высокоинтенсивных конфликтов с применением самой современной техники».

Однако члены комитета по вопросам оборонной политики теперь заявили, что из-за «слишком решительных планов по разработке и производству» F-35 в последние 20 лет сроки доведения истребителей даже до неполного соответствия требованиям Минобороны по тактико-техническим характеристикам сдвинулись гораздо дальше, чем предполагалось изначально, а стоимость этих работ выросла значительно выше запланированной. А поскольку противники США, способные представлять «фактически равную» угрозу для Америки, развивают свою технику быстрее, чем ожидалось, «получится ли достаточно усовершенствовать F-35, чтобы он в будущем смог отражать предполагаемые угрозы в некоторых географических регионах, где могут развернуться военные конфликты, — неясно», заявили в комитете.

Несмотря на то что представители комитета не уточняли, о каких противниках идёт речь, чиновники Пентагона называют основной угрозой, определяющей военные расходы США, Китай, а также «отмечают действия России», констатирует корреспондент Bloomberg.

Как подчёркивается в материале агентства, на вердикт комитета по оборонной политике явно оказало влияние то обстоятельства, что F-35 до сих пор так и не продемонстрировал в рамках учений, насколько эффективно он способен бороться с самыми современными комплексами ПВО российского и китайского производства. Соответствующие манёвры изначально должны были состояться ещё в 2017 году, но с тех пор постоянно переносились, в последний раз — на декабрь минувшего года.

В апреле сообщалось, что структуры Пентагона, отвечающие за программу разработки и развёртывания F-35, планировали завершить её реализацию к августу 2022 года, однако с тех пор Минобороны крайние сроки официально так и не определило, пишет Bloomberg.

На 2022 налоговый год, который в США начинается 1 октября, Пентагон запросил 85 истребителей — то есть на шесть больше, чем в нынешнем налоговом году, сообщает агентство. В итоге комитет палаты представителей по вооружённым силам уменьшил эту цифру на пять, одобрив закупку 80 самолётов, но соответствующий профильный комитет сената, напротив, добавил шесть машин; в свою очередь, комитет палаты представителей по ассигнованиям дал добро на закупку 85 самолётов, но его аналог в сенате пока не утвердил соответствующий законопроект, перечисляется в материале Bloomberg. По информации агентства, всего ВВС США успели закупить и разместить на 21 базе по всему миру более 690 F-35 из более 3000 запланированных в рамках программы.